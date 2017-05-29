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Замыкая круг

Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти

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Франческо Тотти
Франческо Тотти
Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Лучший бомбардир в истории «Ромы» Франческо Тотти покинул клуб и ушел из футбола. Легендарный итальянский форвард выступал в составе римлян на протяжении всей профессиональной карьеры начиная с 1993 года. Чем теперь займется именитый футболист — пока неизвестно. «Лента.ру» вспоминает самые яркие моменты карьеры Императора Рима.

Первый гол в серии A

Тотти дебютировал за «Рому» в феврале 1994 года в матче с «Сампдорией» (0:1). В молодого нападающего поверил главный тренер «волков» Карло Маццоне, который доверял 17-летнему Тотти, несмотря на то, что поначалу тот не блистал результативностью. Первый мяч в серии A Франческо забил только 4 сентября 1994-го в матче против «Фоджи». Партнер сделал скидку на набегающего Тотти, и тот в касание с левой ноги поразил ближний угол ворот соперника. Этот гол принес «Роме» ничью — 1:1.

Видео: AS Roma / YouTube

Первый трофей

Первый и, как оказалось, последний титул чемпиона Италии Тотти вместе с «Ромой» завоевал в далеком сезоне-2000/01. Перед началом чемпионата у «Фиорентины» был куплен звездный аргентинский форвард Габриэль Батистута, который вместе с Тотти и Марко Дельвеккьо составил грозное атакующее трио «волков». В решающем матче против «Пармы», прошедшем в рамках заключительного 34-го тура первенства страны, римляне на переполненном домашнем стадионе одержали победу над «Пармой» (3:1). Счет открыл Тотти, причем тогда он поразил ворота ныне легендарного голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. В честь завоевания скудетто форвард сделал татуировку с гладиатором на правом плече.

Видео: Romanisti Since 2000 / YouTube

Нервный срыв

К Евро-2004 Тотти подходил в статусе одной из главных потенциальных звезд турнира. В чемпионате страны форвард забил внушительные 20 мячей, а главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони не уставал нахваливать игрока, отмечая, что Тотти важнее для его команды, «чем Зидан для Франции». Однако лидеру «Ромы» было суждено провести на турнире всего одну игру. В одном из эпизодов стартового матча группового этапа против Дании (0:0) Тотти плюнул в лицо футболисту команды-соперника Кристиану Поульсену. Судьи не заметили поступка игрока, однако эпизод попал в телетрансляцию. За это Франческо дисквалифицировали на три игры, поведение футболиста долгое время обсуждали не только в Италии, но и во всем мире, Тотти подвергся жесточайшей критике.

«Скуадра Адзурра» по итогам группового турнира набрала одинаковое количество очков с Данией и Швецией, однако уступила скандинавам по дополнительным показателям и оказалась за бортом плей-офф.

Видео: marioxxx93 / YouTube

Нашедшая героя награда

Перед чемпионатом мира-2006 Тотти не считался безоговорочным лидером команды, в составе итальянской сборной блистали такие игроки, как Андреа Пирло, Лука Тони, Дженнаро Гаттузо. Кроме того, лидер «Ромы» едва успел оправиться от травмы. Однако именно Тотти доверили пробить важнейший пенальти на 95-й минуте встречи 1/8 финала против Австралии. На табло к тому моменту горели нули, и перспектива перехода игры в овертайм была как никогда близка. Однако форвард хладнокровным ударом в верхний угол ворот реализовал 11-метровый, и Италия оказалась в четвертьфинале.

В решающей встрече против Франции дело дошло до серии пенальти, где сильнее были итальянцы. Тотти был заменен на 61-й минуте и не принимал участия в серии. Однако этот факт не лишил форварда титула чемпиона мира.

Видео: nizar totti / YouTube

Атака на Марио

В мае 2010 года Тотти в очередной раз продемонстрировал свой взрывной характер, в безобидной ситуации заработав удаление. В финале Кубка страны «Рома» в Милане играла с «Интером» (0:1), а форвард хозяев Марио Балотелли оказался в нетипичной для себя роли жертвы. Нападающий миланской команды получил от Тотти сильнейший удар по ногам, который носил явно умышленный характер. После этого капитан «Ромы» увидел перед собой красную карточку. Позже форвард так объяснил свой поступок: «За что я ударил Балотелли? За то, что он сказал мне на поле, и за то, что он делал на Сан-Сиро», — коротко отметил Тотти.

Видео: VideoTVnewsSerieA / YouTube

Празднование гола

В январе 2015 года 39-летний Тотти продемонстрировал завидное для многих молодых партнеров по команде знание последних трендов. «Волки» «горели» со счетом 0:2 в знаменитом римском дерби против «Лацио», но форвард после перерыва оформил дубль и восстановил равновесие. После второго гола Тотти подбежал к трибуне болельщиков, взял у одного из работников клуба телефон и сделал селфи, отпраздновав таким образом взятие ворот.

Видео: Hendrix Mozart / YouTube

Прощальный матч

В последний раз Тотти вышел на поле в футболке «Ромы» в матче 38-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Капитан вступил в игру на 54-й минуте и помог своей команде одержать непростую победу со счетом 3:2, однако результат вряд ли кому-то запомнится. Переполненный Олимпийский стадион с первых минут встречи скандировал имя Тотти, многие не могли сдержать слез. После окончания встречи прошла специальная церемония, посвященная уходу из команды игрока, на которой расплакался сам виновник торжества. В сопровождении семьи он совершил круг почета, аплодируя тем, кто поддерживал его последние 24 года.

«Сейчас мне страшно, и это не тот страх, когда тебе предстоит пробивать пенальти. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Позвольте же и мне немного побояться. Сейчас мне нужны вы, ваша поддержка. Та, которую вы мне всегда оказывали. С вашей помощью я смогу с успехом приступить к новому приключению», — заявил Тотти, обращаясь к трибунам.

Видео: ALXrecords2 / YouTube

Алексей Гусев

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