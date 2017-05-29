Где ж русский дух?

В эти дни в Москве и Санкт-Петербурге проходит юбилейный Всеславянский съезд. В первый день делегаты обсудили проблемы борьбы с мировым злом в лице Запада, вывели концепцию экономического кризиса как суда Божьего, а также заклеймили пропаганду потребительства и половых извращений. И это лишь малая толика тех вызовов, которые стоят сегодня перед славянским миром. «Лента.ру» побывала на пленарном заседании, выслушала выступления и попыталась понять, как может выглядеть всеславянская объединяющая идея.

С раннего утра к третьему подъезду Российской государственной библиотеки (бывшая Библиотека им. В.И. Ленина), в конференц-зале которой проходило пленарное заседание съезда, начали подтягиваться делегаты. Некоторые представители славянских государств щеголяли в национальных костюмах, заметно выделяясь на фоне остальных, одетых в пиджаки и футболки. «Какой красивый! А ты нам такую не принес?» — спрашивал один из делегатов грузного темноволосого мужчину в вышиванке.

В фойе развернули прилавки с литературой. Помимо газет «Русский вестник» и «Союз офицеров» на столах лежали книги с заголовками: «Школа сыроедения», «Деглобализация: мой вечный бой», «О разрушении русского образа», «Школа возрождения или школа вырождения».

Задник сцены конференц-зала украшали хоругви с ликом Иисуса Христа, изображениями императора Николая II и князей Бориса и Глеба. Позже прихожанка храма Смоленской иконы Божией Матери принесла хоругвь с изображением полководца Александра Суворова и надписью «Молись Богу, от него победа».

Стол с книгами о сыроедении и вырождении Фото: Михаил Карпов / «Лента.ру» 1 /2

Когда делегаты наконец заняли места в зале, ведущий открыл съезд и попросил всех встать. Из колонок грянул гимн славян, в мотиве которого улавливались темы «Марсельезы» и «Боже, царя храни». Делегаты подпевали:

Гей, славяне, гордая стать!

Нам судьбой дано побеждать.

Есть и слава наших знамен,

Неподвластных бегу времен.

Сквозь века, сквозь тысячи лет

Сохраним священный завет:

Кто с мечом к славянам придет,

От меча тот сам и падет.

Надо быть добрей и сильней,

Чтобы жить для счастья людей,

Чтобы наш великий народ,

Не терял духовных высот.

Будет у славян меньше бед,

Если помнить мудрый завет.

Будет сила в наших руках,

Будут жить славяне в веках.

Вновь наступят светлые дни,

Мы зажжем победы огни.

Сила будет в наших руках,

Будут жить славяне в веках!

«Пришли приветствия от Луганской и Донецкой республик, а также от межрегионального общественного благотворительного фонда "Глас ангельской Руси" и еще многих и многих наших соратников», — зычным голосом, в лучших традициях комментаторов советских демонстраций, объявил ведущий. [аплодисменты]

Закончив с приветствиями и прочими формальностями, ведущий пригласил на трибуну председателя президиума Всеславянского союза, директора Русского исследовательского центра Олега Платонова, который напомнил залу, что 150 лет назад, в 1867 году, прошел первый Славянский съезд в Москве и Петербурге.

Славянин в вышиванке Фото: Михаил Карпов / «Лента.ру»

По мнению делегатов того далекого съезда, продолжил Платонов, славянам выпала трудная задача: быть бастионом на пути сил мирового зла. Эти силы, по его словам, олицетворяет западная цивилизация. Задача же славянских народов — освобождение человечества от «одностороннего и ложного пути развития, навязанного ему».

Платонов заявил о необходимости создания «союзного государства Русь», где Россия как его ядро обеспечит успех интеграции. Только тогда будет выполнена главная задача славян: освободить мир от влияния западной цивилизации. «Да здравствует великая любовь славян друг к другу и к России!» — завершил он свою речь.

Затем на трибуну поднялся президент Международной славянской академии, первый заместитель председателя Всеславянского союза Сергей Бабурин. Откашлявшись, он произнес: «Славим предков, которые 150 лет назад сверили часы славянской цивилизации и предопределили дальнейшую историю Европы».

Сообщив, что славяне так до конца и не вышли из состояния разрозненности, Бабурин привел слова русского мыслителя Константина Леонтьева: «Славяне есть, а славянства нет». Причина тому — неспособность перейти от слов к делу.

«Славянские организации должны меньше говорить и больше делать, — сказал Бабурин. — Наша с вами беда в том, что здесь присутствуют представители общественных объединений, в то время как на нормальном Всеславянском съезде первый ряд должны занимать президенты славянских государств».

Он призвал объяснить власти, что пора заканчивать «толерантные поиски общего языка с западными воротилами», так как наши нравственные и духовные ценности отличаются от атлантических. «Если кто-то захочет уйти в Атлантику, то просто перестанет быть славянином, а станет неким европеоидом», — объяснил Бабурин.

Делегаты собираются Фото: Михаил Карпов / «Лента.ру»

Бабурин призвал не просто отмечать юбилей съезда, а вырабатывать программу действий. «Подумали, распланировали, разъехались, пришли в себя, некоторые даже протрезвели, и вперед за работу! Тогда наш съезд будет не только юбилейным мероприятием, а эпохальным событием», — подытожил он.

Преподаватель кафедры философии Белорусского государственного университета Александр Титовец, рассказав о необходимости объединения славян всего мира, перешел к вопросам «нового мирового порядка». По его словам, западные авторы этого проекта ведут подготовку к принятию «новой мировой религии», представляющей собой систему негативных духовных ценностей «вплоть до открытого сатанизма».

«В ней не находится место не только христианству, но и идеям ислама», — заметил философ. Именно этим, по его мнению, объясняется «циничная пропаганда материального потребительства, сексуальных извращений, агрессии».

«Нам пытаются привить эти ложные идеи толерантности как терпимости к различным проявлениям зла», — подчеркнул Титовец. У разрушения духовного иммунитета славянских народов, по его мнению, далекоидущие цели: создание системы управления человечеством в форме жестокой диктатуры. После этого будет произведено «резкое сокращение численности населения». «Это известный мальтузианский проект золотого миллиарда», — пояснил делегат.

Основной удар, по его мнению, примет белая раса, которая «сжимается как шагреневая кожа», или славянский мир, пока сопротивляющийся «этим бесчеловечным технологиям». Но славяне продолжат противостоять злу. «С Богом, братья!» — завершил оратор.

Президиум Фото: Михаил Карпов / «Лента.ру» 1 /2

Речи выступавших были длинными, поэтому после монолога белорусского философа ведущий попросил всех укладываться в 12 минут.

Выступления стали более лаконичными. Депутат народного совета ДНР, лидер партии «Левый фронт» Александр Смекалин заявил о провале попытки построения «СССР 2.0» на Донбассе и рассказал о необходимости введения плановой экономики. Гвардии лейтенант народной милиции ЛНР и руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум отметил, что России необходимо признать донбасские республики и вмешаться в конфликт, «чтобы остановить войну, на которой гибнут славяне».

Выйдя к трибуне, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, экономист Валентин Катасонов несколько раз перекрестился. К удивлению присутствующих, он начал отрицать «единство кровных скреп славян», поскольку многие из них стали «атеистами или мусульманами». «Славянство никогда не сможет преодолеть то, о чем мы говорим», — сказал он. А все потому, что война идет не между славянским миром и Западом, а между «Христом и его противником». «И мы знаем, кто он», — недвусмысленно заявил делегат.

Затем он перешел к экономике. Катасонов отмел возможность каких-либо манипуляций с экономикой для предотвращения кризисов. «Кризис — это суд Божий, а Кудрин, например, этого не понимает!» — возмущался экономист, критикуя инициативы бывшего министра финансов России.

В завершение своего выступления Катасонов назвал себя глобалистом — в том смысле, «о котором говорили первые апостолы». «Русским может стать любой!» — воскликнул он. Зал, однако, не оценил его речь и ответил недовольными возгласами, а кто-то даже бросил скептическое: «Си Цзиньпину об этом расскажи!».

На этом первая часть заседания закончилась, и собравшиеся потянулись к выходу на кофе-брейк. Один из делегатов спросил другого: «Как вам понравилось последнее выступление?» — «Хуже всех, — ответил тот. — Я думаю, что это полная чушь».