Пожизненный срок

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с Арсеном Венгером, который возглавляет клуб с 1996 года. Француз задержится в стане «канониров» еще на два года. «Лента.ру» рассказывает историю отношений Венгера с лондонским клубом и вспоминает других известных тренеров-долгожителей мирового клубного футбола.

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За более чем 20 лет «Арсенал» и Венгер пережили немало радостей и горестей. Француз стал настоящим откровением для болельщиков и экспертов Туманного Альбиона. Он привил лондонцам яркий, атакующий стиль в футболе и привел клуб к чемпионству уже на второй год своей работы.

Венгер стал первым иностранным тренером, которому покорилась верхняя ступень турнирной таблицы чемпионата Англии. Он повторил успех в сезоне-2001/2002. Через два года «Арсенал» взял третью победу в национальном первенстве при Венгере, установив невероятное достижение: по ходу розыгрыша команда не знала поражений. Вплоть до 2012 года ни один другой европейский клуб не добивался подобного (в 2012-м это удалось туринскому «Ювентусу»).

«Арсенал» с Деннисом Бергкампом, Тьерри Анри, а затем и Робином Ван Перси стал регулярным гостем плей-офф Лиги чемпионов. Легенды клуба уходили, сменялись поколения игроков — неизменным оставался только Венгер. Кубок европейских чемпионов канонирам так и не покорился. Их наивысшим достижением остается выход в финал в 2006-м.

Болельщики лондонцев истосковались по чемпионским титулам, а со временем клуб скорее отдалялся от заветной первой строчки, чем приближался к ней. О неспособности Венгера принести «Арсеналу» трофей не пошутил только ленивый. Француз продолжил гнуть свою линию, делая ставку на талантливую молодежь.

Арсен Венгер, 1991 год Фото: Pascal Rondeau / Allsport / Getty Images

Но терпение руководства было не безграничным. По ходу минувшего сезона все громче звучали разговоры о том, что Венгеру пора сменить клубную прописку. Говорили, что смена тренера станет для команды отличной встряской. Болельщики лондонцев по всему миру запустили флешмоб: на стадионах в разных уголках планеты появлялись баннеры с надписью «Венгер, уходи». Так бы, наверное, и вышло, если бы не победа в Кубке Англии уже после завершения чемпионата. В решающем матче канониры обыграли не кого-нибудь, а новоиспеченного чемпиона — «Челси». Венгер стал самым титулованным наставником в истории турнира, выиграв его седьмой раз в карьере, а заодно спас себя от увольнения.

Ронни Макфолл, «Портадаун», декабрь 1986-го — март 2016-го.

Венгер и его 21 год у руля команды — семечки по сравнению с достижением Ронни Макфолла. Североирланский тренер возглавил клуб «Портадаун» из одноименного городка в 1986 году. В бытность футболистом Макфолл (уроженец Портадауна) начинал здесь свою профессиональную карьеру. Вряд ли тогда он мог подумать, что будет наставником команды на протяжении 30 лет! Макфолл покинул пост в 2016 году из-за неудовлетворительных результатов «Портадауна» в национальном первенстве (при этом тренер имел полный карт-бланш от руководства клуба, но решил не нервировать болельщиков, желавших его ухода).

Под его руководством клуб завоевал 23 трофея, среди которых четыре чемпионства (1989/1990, 1989/1990, 1995/1996, 2001/2002), три Кубка страны (1990/1991, 1999/1999, 2004/2005) и два Кубка лиги (1995/1996, 2008/2009). Кавалер ордена Британской империи, Макфолл пять раз признавался лучшим тренером чемпионата Северной Ирландии.

Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед», ноябрь 1986-го — май 2013-го.

Первая ассоциация, возникающая у мало-мальски знакомого с футболом человека при упоминании имени Алекса Фергюсона, — «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс — самый титулованный тренер в истории британского футбола и считается едва ли не величайшим наставником всех времен и народов.

Фергюсон возглавил манкунианцев в ноябре 1986 года. «Красные дьяволы» образца 1986-го представляли собой жалкое зрелище: команда плелась в конце турнирной таблицы, ведущие игроки во главе с Брайаном Робсоном злоупотребляли алкоголем, что негативно сказывалось на их физической форме. Но Фергюсон нашел на них управу. Его главной целью было прервать гегемонию «Ливерпуля», господствовавшего в британском футболе. И ему это удалось.

Время летело, МЮ гремел на внутренней и международной арене, звезды сменяли друг друга, а Фергюсон матерел. В начале нового тысячелетия это был уже настоящий мастодонт, не изменявший лишь одной привычке — жевать жвачку во время матча.

В итоге Фергюсон принес клубному музею «Юнайтед» 48 трофеев — больше, чем команда завоевала за всю свою историю до его прихода. 13 побед в чемпионате, 5 Кубков Англии, 2 победы в Лиге чемпионов — наиболее значимые достижения сэра Алекса у руля манкунианцев. Его личные награды лучше и не пытаться считать — собьетесь на третьем десятке.

Алекс Фергюсон Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Мэтт Басби, «Манчестер Юнайтед», февраль 1945-го — май 1969-го.

Одним из великих предшественников Фергюсона в МЮ был Мэтт Басби, возглавивший клуб в 1945 году. Результат пришел почти сразу — тренер был требовательным к себе и подопечным. Уже через год работы он привел команду к серебру национального первенства, уступив титул «Ливерпулю». Первая строчка не покорялась Басби вплоть до сезона-1951/1952.

Долгожданный титул был завоеван, но перед Басби встала другая проблема — нужно было омолаживать состав. Вместо покупки игроков других команд тренер начал активно внедрять в состав молодежь. Необстрелянные 16-17-летние парни быстро осваивались в тактических схемах Басби, и спустя пару лет стратегия дала результат. «Малыши Басби» (так игроков МЮ за их юный возраст ласково называли болельщики) взяли два чемпионства подряд в сезонах-1955/1956 и 1956/1957.

Следующий сезон обещал стать триумфальным, но обернулся трагедией: 6 февраля 1958 года самолет с игроками разбился в аэропорту Мюнхена. Погибло 23 человека, в том числе 8 футболистов. Басби сумел реанимировать команду и привести ее к новым вершинам. Величайшим достижением тренера стала победа над «Бенфикой» в 1968 году в финале Кубка европейских чемпионов.

Мики Эванс, «Кайрсус», 1983-й — июнь 2007-го.

Мики Эванс всю свою футбольную карьеру провел в «Рексхэме», но прославился сначалом карьеры тренера. В 1983-м году он возглавил другой валлийский клуб — «Кайрсус». Эванс начинал в роли играющего тренера, затем повесил бутсы на гвоздь, а покинул пост аж 24 года спустя. За это время «Кайрсус» трижды становился обладателем Кубка валлийской лиги и даже выступал в Кубок Интертото.

Вскоре после ухода из клуба в 2007-м Эванс понял, что не мыслит жизни без футбола. В 2009 году он вернулся на свою должность и руководит клубом по сей день. Он отработал уже гораздо больше Макфолла, но из-за паузы в тренерской карьере на рекорд уже не претендует.