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Пожизненный срок

Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола

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Арсен Венгер
Арсен Венгер
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с Арсеном Венгером, который возглавляет клуб с 1996 года. Француз задержится в стане «канониров» еще на два года. «Лента.ру» рассказывает историю отношений Венгера с лондонским клубом и вспоминает других известных тренеров-долгожителей мирового клубного футбола.

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За более чем 20 лет «Арсенал» и Венгер пережили немало радостей и горестей. Француз стал настоящим откровением для болельщиков и экспертов Туманного Альбиона. Он привил лондонцам яркий, атакующий стиль в футболе и привел клуб к чемпионству уже на второй год своей работы.

Венгер стал первым иностранным тренером, которому покорилась верхняя ступень турнирной таблицы чемпионата Англии. Он повторил успех в сезоне-2001/2002. Через два года «Арсенал» взял третью победу в национальном первенстве при Венгере, установив невероятное достижение: по ходу розыгрыша команда не знала поражений. Вплоть до 2012 года ни один другой европейский клуб не добивался подобного (в 2012-м это удалось туринскому «Ювентусу»).

«Арсенал» с Деннисом Бергкампом, Тьерри Анри, а затем и Робином Ван Перси стал регулярным гостем плей-офф Лиги чемпионов. Легенды клуба уходили, сменялись поколения игроков — неизменным оставался только Венгер. Кубок европейских чемпионов канонирам так и не покорился. Их наивысшим достижением остается выход в финал в 2006-м.

Болельщики лондонцев истосковались по чемпионским титулам, а со временем клуб скорее отдалялся от заветной первой строчки, чем приближался к ней. О неспособности Венгера принести «Арсеналу» трофей не пошутил только ленивый. Француз продолжил гнуть свою линию, делая ставку на талантливую молодежь.

Но терпение руководства было не безграничным. По ходу минувшего сезона все громче звучали разговоры о том, что Венгеру пора сменить клубную прописку. Говорили, что смена тренера станет для команды отличной встряской. Болельщики лондонцев по всему миру запустили флешмоб: на стадионах в разных уголках планеты появлялись баннеры с надписью «Венгер, уходи». Так бы, наверное, и вышло, если бы не победа в Кубке Англии уже после завершения чемпионата. В решающем матче канониры обыграли не кого-нибудь, а новоиспеченного чемпиона — «Челси». Венгер стал самым титулованным наставником в истории турнира, выиграв его седьмой раз в карьере, а заодно спас себя от увольнения.

Ронни Макфолл, «Портадаун», декабрь 1986-го — март 2016-го.

Венгер и его 21 год у руля команды — семечки по сравнению с достижением Ронни Макфолла. Североирланский тренер возглавил клуб «Портадаун» из одноименного городка в 1986 году. В бытность футболистом Макфолл (уроженец Портадауна) начинал здесь свою профессиональную карьеру. Вряд ли тогда он мог подумать, что будет наставником команды на протяжении 30 лет! Макфолл покинул пост в 2016 году из-за неудовлетворительных результатов «Портадауна» в национальном первенстве (при этом тренер имел полный карт-бланш от руководства клуба, но решил не нервировать болельщиков, желавших его ухода).

Под его руководством клуб завоевал 23 трофея, среди которых четыре чемпионства (1989/1990, 1989/1990, 1995/1996, 2001/2002), три Кубка страны (1990/1991, 1999/1999, 2004/2005) и два Кубка лиги (1995/1996, 2008/2009). Кавалер ордена Британской империи, Макфолл пять раз признавался лучшим тренером чемпионата Северной Ирландии.

Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед», ноябрь 1986-го — май 2013-го.

Первая ассоциация, возникающая у мало-мальски знакомого с футболом человека при упоминании имени Алекса Фергюсона, — «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс — самый титулованный тренер в истории британского футбола и считается едва ли не величайшим наставником всех времен и народов.

Фергюсон возглавил манкунианцев в ноябре 1986 года. «Красные дьяволы» образца 1986-го представляли собой жалкое зрелище: команда плелась в конце турнирной таблицы, ведущие игроки во главе с Брайаном Робсоном злоупотребляли алкоголем, что негативно сказывалось на их физической форме. Но Фергюсон нашел на них управу. Его главной целью было прервать гегемонию «Ливерпуля», господствовавшего в британском футболе. И ему это удалось.

Время летело, МЮ гремел на внутренней и международной арене, звезды сменяли друг друга, а Фергюсон матерел. В начале нового тысячелетия это был уже настоящий мастодонт, не изменявший лишь одной привычке — жевать жвачку во время матча.

В итоге Фергюсон принес клубному музею «Юнайтед» 48 трофеев — больше, чем команда завоевала за всю свою историю до его прихода. 13 побед в чемпионате, 5 Кубков Англии, 2 победы в Лиге чемпионов — наиболее значимые достижения сэра Алекса у руля манкунианцев. Его личные награды лучше и не пытаться считать — собьетесь на третьем десятке.

Мэтт Басби, «Манчестер Юнайтед», февраль 1945-го — май 1969-го.

Одним из великих предшественников Фергюсона в МЮ был Мэтт Басби, возглавивший клуб в 1945 году. Результат пришел почти сразу — тренер был требовательным к себе и подопечным. Уже через год работы он привел команду к серебру национального первенства, уступив титул «Ливерпулю». Первая строчка не покорялась Басби вплоть до сезона-1951/1952.

Долгожданный титул был завоеван, но перед Басби встала другая проблема — нужно было омолаживать состав. Вместо покупки игроков других команд тренер начал активно внедрять в состав молодежь. Необстрелянные 16-17-летние парни быстро осваивались в тактических схемах Басби, и спустя пару лет стратегия дала результат. «Малыши Басби» (так игроков МЮ за их юный возраст ласково называли болельщики) взяли два чемпионства подряд в сезонах-1955/1956 и 1956/1957.

Следующий сезон обещал стать триумфальным, но обернулся трагедией: 6 февраля 1958 года самолет с игроками разбился в аэропорту Мюнхена. Погибло 23 человека, в том числе 8 футболистов. Басби сумел реанимировать команду и привести ее к новым вершинам. Величайшим достижением тренера стала победа над «Бенфикой» в 1968 году в финале Кубка европейских чемпионов.

Мики Эванс, «Кайрсус», 1983-й — июнь 2007-го.

Мики Эванс всю свою футбольную карьеру провел в «Рексхэме», но прославился сначалом карьеры тренера. В 1983-м году он возглавил другой валлийский клуб — «Кайрсус». Эванс начинал в роли играющего тренера, затем повесил бутсы на гвоздь, а покинул пост аж 24 года спустя. За это время «Кайрсус» трижды становился обладателем Кубка валлийской лиги и даже выступал в Кубок Интертото.

Вскоре после ухода из клуба в 2007-м Эванс понял, что не мыслит жизни без футбола. В 2009 году он вернулся на свою должность и руководит клубом по сей день. Он отработал уже гораздо больше Макфолла, но из-за паузы в тренерской карьере на рекорд уже не претендует.

Ринат Салахетдинов

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