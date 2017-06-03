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«Язык техники мне дается нелегко»

Звезда триатлона Виктория Шубина умеет рассчитать пульс без приборов

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Фото: Dario Sequi

Руководитель направления «Триатлон» в сети фитнес-клубов World Class Виктория Шубина — первая россиянка, прошедшая квалификацию на оба чемпионата мира по триатлону серии Ironman, — задумалась о том, как технический прогресс помогает процессу тренировок.

Мир стремительно мчится вперед. В моем счастливом спортивном детстве мы мерили пульс по команде тренера «хоп», тяжело дыша и считая удары за 10 секунд, потом умножали подсчитанное на 6, чтобы получить ЧСС за минуту, и тренер делал соответствующие выводы о реакции подрастающего организма на физическую нагрузку. Это требовало как начального медицинского образования для поиска пульса, так и математических способностей.

Технический прогресс позволил видеть реакцию организма на протяжении всего тренировочного процесса и даже вне его. Это огромное количество данных, которые тренер может анализировать, корректируя нагрузку своего спортсмена в режиме онлайн, минимизируя ошибки и повышая эффективность тренировочного процесса.

Еще совсем недавно (8-10 лет назад), часы, измеряющие пульс, были каким-то космическим приспособлением во всех смыслах: стоимости, сложности использования, внешнего вида, габаритов и необходимого дополнительного оборудования, такого как подзарядка и специальные устройства для извлечения информации и хранения ее в компьютере. Пользоваться таким устройством без зазубривания инструкции наизусть могли только энтузиасты с высшим образованием в области информационных технологий. Для меня эти люди так и остались космическими пришельцами. Язык техники мне, представительнице слабого пола, дается нелегко.

Но вот последнее поколение этих замечательных приборов я способна использовать в своей спортивной и особенно тренерской практике уже на достаточно серьезном уровне. По часам на руке можно определить принадлежность их хозяина к определенной спортивной тусовке.

Кто-то выбирает Garmin 920, кто-то — более брутальные Fenix, мне больше всего подошли легкие Garmin 735. Кроме данных в процессе тренировки, эти часы записывают пульс на протяжении всего времени, пока находятся на моей руке. Иногда я оставляю их на ночь и утром по качеству сна могу сделать выводы о состоянии организма.

Смарт-часы меряют пульс, показывают скорость и темп бега, расстояние и рельеф трассы, набор высоты, частоту гребков в бассейне и каденс (частоту работы ног) на беге, помогут вам вернуться домой, если вы заблудились (это очень актуально для меня).

Все данные с часов атлетов, которым я помогаю готовиться к стартам, попадают в мою тренерскую программу Training Peaks. Она позволяет анализировать как отдельно взятую тренировку, так и тренировочный процесс в целом. Это очень важно, особенно для удаленного тренинга. Когда спортсмен уехал и тренируется самостоятельно, тренер может оценивать результат на расстоянии. Но все это работает только при условии, что тренировка была записана и сохранена! Это крик души тренера к атлетам, которые не всегда ответственно относятся к обязанностям передачи информации.

Несмотря на очевидные плюсы, которые нам дают спортивные гаджеты, есть и определенные минусы, связанные прежде всего с их, на мой взгляд, чрезмерным и механическим применением. Спортсмены словно сами становятся этими гаджетами и не могут без них тренироваться, выступать на соревнованиях, так как не чувствуют себя.

Для меня спортивные часы — это переводчик языка моего тела. Многие профессиональные спортсмены не берут с собой на дистанцию ничего! Они работают на собственных ощущениях. Я отношусь к таким атлетам, хотя выступаю как любитель. Да, конечно, профи с детства тренируют этот навык, это их работа. Но и обычные регулярные занятия спортом учат именно этому. Чувствовать и понимать язык своего тела. Дружить с ним, работать, слушать, любить и благодарить за работу.

Получая информацию с гаджета, прислушивайтесь к своим ощущениям. Запоминайте их, как запоминаете иностранные слова, когда учите язык!

Иногда тренируйтесь без гаджета. Это все очень поможет вам на реальной дистанции.

Виктория Шубина

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