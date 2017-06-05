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Вышли в рост

В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Аналитическое агентство Markit зафиксировало в мае рекордные темпы найма новых сотрудников в российском секторе услуг. Этот показатель стал рекордно высоким за последние четыре года. Деловая активность также продемонстрировала рост — как объясняют авторы исследования, за счет хорошего спроса и увеличения объема новых заказов. Однако и темпы повышения отпускных цен в мае оказались максимальными с сентября 2015 года. Какие перемены происходят в экономике России — разбиралась «Лента.ру».

Обратный отсчет

Средние отпускные цены в российской сфере услуг, говорится в исследовании Markit, выросли в мае, продлив текущую серию инфляции, начавшуюся в декабре 2009 года. «Темпы роста усилились с апреля до максимальных с сентября 2015 года. Одновременно отпускные цены в обрабатывающих отраслях увеличиваются второй месяц подряд, и темпы роста были максимальными с декабря прошлого года», — констатировали аналитики.

По мнению сотрудника Markit Шиан Джонс, компании стремятся переложить часть возросших затрат на плечи клиентов. Еще одна тенденция мая 2017-го: по сравнению с предыдущим месяцем рост закупочных цен замедлился и оказался ниже среднего долгосрочного тренда.

«Майские данные совокупного PMI свидетельствуют об усилении общего расширения российской экономики. Более того, существенное усиление роста как новых заказов, так и занятости являются положительными признаками того, что расширение будет продолжаться», — констатировала Шиан Джонс.

Оптимизм аналитиков Markit не разделяет директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он напомнил о данных Росстата, согласно которым в апреле показатель платных услуг снизился на 0,8 процента в годовом выражении. Также зафиксировано снижение в сфере телекоммуникационных услуг — на 3,7 процента, бытовых — на 5,4 процента, транспорта — на 3,5 процента, туризма — на 16,2 процента.

Объяснение происходящего, по мнению Николаева, следует искать в падении реальных доходов населения, которое в апреле составило 7,6 процента в годовом выражении. В свете этого экономиста не удивляет повышение производителями отпускных цен — он считает, что предприятия таким способом компенсируют потери от снижения потребительского спроса.

Окно возможностей

Действительно, в последнее время наблюдается определенное оживление в секторе услуг и деловой активности в целом, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Экономика стабилизировалась, продемонстрировала устойчивость к внешнем воздействиям. Бизнес и на федеральном, и на региональном уровне начал реализовывать те планы, которые откладывал несколько последних кварталов», — пояснил он.

Это коснулось в том числе и повышения отпускных цен. Оборотная сторона медали — некоторое усиление инфляционного давления, однако Сигал призвал не переоценивать влияния этого фактора. «Массовый потребитель не готов к росту цен. Сейчас существует очень сильное ограничение со стороны спроса», — сообщил он «Ленте.ру».

С учетом всего этого производителям зачастую значительно выгоднее увеличить объемы сбыта с более низким уровнем маржи, чем пытаться максимизировать прибыль за счет роста конечной стоимости продукции. Скорее всего, мы не увидим ощутимого роста потребительских цен к концу года, поскольку регулятор реализует крайне сбалансированную стратегию, а рынок в конечном счете адаптируется к росту деловой активности, заключил Сигал.

Среди наших клиентов много компаний реального сектора, в том числе девелоперы, производители продуктов питания и фармацевтической продукции, рассказал исполнительный директор Pro-Vision Communications Андрей Шаромов.
«Мы со своей стороны видим повышение их активности примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом они не дают расти закупочным ценам, которые остаются на уровне прошлого года, а порой даже двухлетней давности», — объяснил он, но выразил уверенность, что бесконечно долго это продолжаться не может. По словам Шаромова, опыт показывает, что за искусственное сдерживание инфляции обычно платит потребитель.

Сегодня в реальном секторе наблюдается рост деловой и производственной активности, особенно в отраслях, которые получают государственный заказ и субсидирование (агропромышленный комплекс и машиностроение), считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. «Предпосылок для резкого роста цен сейчас нет. Однако в связи с повышением налогов в ряде отраслей и роста тарифов естественных монополий некоторые товары неизбежно будут дорожать», — предупреждает она.

В июле ожидается индексирование тарифов на электроэнергию и газ, в связи с этим цены могут вырасти на 5-10 процентов, прогнозирует Кокорева. Это, по ее мнению, окажет негативное воздействие на общий уровень потребительских цен, но показатель инфляции в настоящее время снижается опережающими темпами, поэтому на достижение целевого уровня в четыре процента по итогам 2017 года это не повлияет.

Аналогичной точки зрения придерживается управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего увеличения отпускных цен, считает он, поскольку расходы компаний продолжают расти, а уровень спроса позволяет это делать.

«На потребителей могут быть переложены в том числе затраты на топливо и услуги ЖКХ. До конца года можно ожидать роста цен на многие товары в пределах 10-15 процентов», — не исключает Кириков.

Это может негативно отразиться на темпах роста инфляции. Кириков считает вполне вероятным, что вмешаются власти, которые ранее подтверждали готовность бороться с ростом отпускных цен. Однако действенным способом умерить аппетиты производителей может стать только падение потребительского спроса. Впрочем, по мнению Кирикова, этого пока ждать не стоит.

Игра на опережение

О том, что производители постепенно будут перекладывать издержки на потребителей, было известно еще в прошлом году, когда эта тенденция начала набирать обороты, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. «В условия резкого падения реальных доходов населения производители старались сдерживать рост цен, в том числе сокращая маржу, поэтому сейчас повышение цен будет идти более высокими темпами, хотя может показаться, что для этого нет причин», — уверен он.

Компании постепенно стремятся восстановить рентабельность, что вполне логично в условиях оживления спроса, считает Деев. Четкого разделения на статьи расходов, которые бы компенсировались за счет покупателей, нет. Даже падение рубля в 2014-2015 годах не было полностью отражено в ценах 2016 года, не говоря о других факторах, напомнил он.

Наверняка сложным будет второе полугодие, особенно четвертый квартал, полагает эксперт: «Удержать инфляцию на уровне четырех процентов будет сложно, учитывая ожидаемую девальвацию рубля и традиционное ускорение темпов роста потребительских цен в конце года».

Игорь Наумов

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