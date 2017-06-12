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Бей под дых

Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7

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Скриншот: игра Tekken 7

Седьмая часть культовой в Японии и за ее пределами серии Tekken появилась на аркадных автоматах аж два года назад. Но его история на этом не завершилась: недавно бескомпромиссный мордобой добрался до компьютеров и консолей и стал лучше, красивее и брутальнее. «Лента.ру» рассказывает, почему новый Tekken — отличный способ расслабиться или выпустить пар.

На фоне некогда вездесущих Street Fighter с его зубодробительными комбо и сплошной мясорубки Mortal Kombat серия Tekken сумела не затеряться и выстрелить как в Японии, так и далеко за ее пределами. Секрет успеха брутального файтинга прост и заключается в четком балансе между простотой освоения и изощренными мелочами, влияющими на исход битвы. Именно это позволяет геймерам, особо не напрягаясь, получать удовольствие от игры.

Геймплейная составляющая Tekken 7 не претерпела колоссальных изменений, оставшись верной корням. Все те же четыре кнопки удара, отвечающие за правую и левую руки и правую и левую ноги соответственно. Никуда не пропал и все тот же блок при отступлении назад и захваты при нажатии двух клавиш. У каждого из бойцов уникальная механика боя, а для достижения определенных ударов необходимо нажать буквально десяток кнопок: это настоящий вызов! Особенно для новичков, для которых не сделали даже подобия режима обучения.

Попотеть придется и профессионалам. Ведь к привычной картине добавился так называемый Rage Art. Когда здоровье бойца опускается ниже четверти от максимального запаса, включается этот самый режим ярости. Он позволяет проводить специальные комбо и один мегаудар, который снимает порядка четверти здоровья противника. К этому нововведению довольно сложно привыкнуть, и оно сильно бьет по балансу: даже почти победив противника, можно отправиться к праотцам, из-за одного не вовремя пропущенного удара. С другой стороны, возможна и обратная ситуация. При этом, несмотря на кажущуюся простоту, в Tekken 7 надо не только нажимать на соответствующие кнопки, но еще и думать. А появившийся режим с упрощенными комбо может и понравится новичкам, но в игре явно не к месту.

Сюжет никогда не был сильной стороной Tekken. Вместо него была стандартная «лесенка», заканчивающаяся боссом, после победы над которым показывали видеоролик. В силу длинной истории серии и запутанности возникает постоянное недопонимание того, концовка какого персонажа является каноничной.

В новом Tekken появился настоящий режим истории. Здесь и самое важное из предыдущих частей в виде настоящего журналистского расследования, и новое — в форме катсцен и кинематографично поставленных роликов. Сам по себе сюжет вполне подходит для файтинга, но не блистает: несколько чисто японских штампов и чехарда персонажей вкупе с небольшой продолжительностью.

Все это мешает в полной мере раскрыть истории этих персонажей. А постоянные перескоки между ними и вовсе запутают новичков. Хотя фанаты серии и получат шанс по-новому взглянуть на старых героев. Не затронутые сюжетными перипетиями персонажи появляются в одиночных боях: их история рассказывается короткими видеороликами перед боем. Сами же CGI-видеоролики, которые делали небезызвестные Digital Frontier, определенно стоит похвалить за постановку и красоту.

По-своему неудачным ходом является и появление Акумы, персонажа из серии Street Fighter. Мало того что оно совсем не объясняется. Так и на фоне других персонажей он выглядит дико и совсем не вписывается в стилистику самой игры.

Осталась и привычная для серии кастомизация персонажей, позволяющая создавать довольно комичные и экзотические вариации на тему героев. Эффектным нововведением является и режим slow-mo, позволяющий получить удовольствие в драматичные моменты боя. На старте на откуп игроку даются 36 персонажей, а также несколько карт. Арен не так много, но они отлично проработаны, отличаются стилистикой и изобилуют секретами.

За графику отвечает проверенный временем Unreal Engine 4. Поэтому картинка выглядит красиво и в должной мере изобилует эффектами. Но уровень «мыла» в игре временами буквально зашкаливает и сводит все графические достижения на нет. Порой фильтры выглядят не совсем к месту и перенасыщают картинку или же, наоборот, делают ее чересчур блеклой. Зато претензий нет к дизайну персонажей и арен: они на высоте, как и в предыдущих частях.

Игровых режимов достаточно много для того, чтобы купившим Tekken игрокам было некогда скучать на протяжении долгого времени. А там и DLC подоспеют. Здесь и режим боя на одной консоли с двух контроллеров, и битвы за сокровища для прокачки и предметов для кастомизации.

Мультиплеер в Tekken сделан на совесть: здесь и система рангов, и турниры вкупе с обычными боями для расслабления или же прожигания дивана. Все это выглядит красиво и хорошо, но появившиеся с релизом игры проблемы с соединением не позволяют насладиться всем этим богатством.
***

Tekken 7 — образцовый файтинг. И то, что он появился одновременно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, позволит серии привлечь еще больше преданных игроков. Впрочем, не пропадут и давние фанаты Tekken: обычные сетевые баталии и профессиональные турниры — еще один повод сыграть в Tekken.

Кроме того, в игре почти не наблюдается багов. Видимо, шлифовка на аркадных автоматах с 2015 года дала о себе знать при релизе.

Уже сейчас очевидно, что Tekken 7 будет сильнейшим файтнгом года. И хотя порой ему и не хватает зрелищности или сложности отдельных конкурентов, он берет своим золотым балансом.

Вадим Корягин

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