Независимые исследователи определили точное местонахождение восьмого чуда света — Розовых и Белых террас озера Ротомахана в Новой Зеландии. Считалось, что они были бесследно утрачены в результате извержения вулкана более 130 лет назад. «Лента.ру» оценила шансы того, что удастся найти одну из главных достопримечательностей Южного полушария.

Розовые и Белые террасы (Отукапуаранги и Тэ Тарата) были открыты в 1840-х годах. По сути, это ванны из кварца. Образовались более семи тысяч лет назад в результате того, что богатая кремнистым агломератом вода из гейзеров на берегу озера Ротомахана стекала каскадом по склону холма, оставляя на своем пути отложения розового и белого кварца.

Тэ Тарата занимали территорию в восемь гектаров и достигали высоты 30 метров. Отукапуаранги не отличались такими размерами, но зато были наполнены теплой водой. Путешественники со всего мира устремились к восьмому чуду света.

Фото: Public Domain

«Террасы стали самой большой достопримечательностью южного полушария и Британской империи, и туристы из Великобритании, Европы и Америки совершали ради них опасное путешествие. Но террасы никогда подробно не изучались, поэтому их точные координаты неизвестны», — рассказывает независимый исследователь Рекс Банн (Rex Bunn), который вместе со своей коллегой Сашей Хольден (Sascha Nolden) внимательно изучил дневник немецко-австрийского картографа Фердинанда фон Хоштеттера (Ferdinand von Hochstetter) 1859 года. Это единственный документ, подробно описывающий географические и геологические особенности террас.

На основе записей фон Хоштеттера удалось составить первую и единственную в своем роде карту местности и предположить, как формировались террасы. В статье, опубликованной в Journal of the Royal Society of New Zealand, отмечается, что Банн и Хольден реконструировали события 1886 года, в результате которых и были уничтожены Отукапуаранги и Тэ Тарата.

Материалы по теме Бомбящий Пэктусан Смертельно опасный супервулкан заставил Северную Корею объединиться с США

10 июня 1886 года произошло масштабное извержение вулкана Таравера. Помимо террас, с лица земли были сметены несколько деревень. Погибли не только аборигены — было полностью уничтожено европейское поселение Те Ваироа (Te Wairoa) вместе со 120 жителями.

В результате катаклизма в земной коре образовался разлом протяженностью несколько километров, который пересек озеро и дошел до долины Уаимангу. Извергаемые вулканом горячая грязь, раскаленные валуны и черный пепел раскидало на пять километров вплоть до озера Ротомахана. После извержения образовался кратер глубиной более 100 метров, а озеро Ротомахана увеличилось в десять раз.

Таким образом, террасы оказались под водой и толстым слоем осадков. В районе извержения сформировались семь кратеров Вулканической долины Ваймангу (Waimangu Volcanic Valley).

Хотя исследование опирается лишь на один источник, ученые уверены в том, что им удалось верно определить местонахождение террас. Дело в том, что фон Хоштеттер был специально нанят для создания карт Новой Зеландии и до сих пор считается одним из наиболее компетентных картографов в истории.

«Мы ближе [к повторному открытию терасс], чем кто-либо за последние 130 лет. Мы уверены, что точно определили их местонахождение», — говорит Банн.

Изображение: Journal of the Royal Society of New Zealand

По расчетам исследователей, террасы находятся под слоями грязи и золы на глубине от 10 до 15 метров ниже современного уровня озера Ротомахана на острове Северный. Более того, Банн утверждает, что они могли сохраниться с минимальными повреждениями и их можно восстановить.

Эти выводы идут вразрез с тем, что в 2016 году говорили специалисты новозеландского Королевского научно-исследовательского института GNS Science. На протяжении пяти лет проводились изыскания, в результате которых ученые Новой Зеландии и США пришли к выводу, что большая часть Розовых и Белых террас была уничтожена еще во время извержения.

Материалы по теме Адский пепел Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана

Однако объяснить то, почему сохранилась гидротермальная система, через которую поступала вода, в частности, и к террасам, ученые так и не смогли. В районе, где находились Розовые террасы, до сих пор можно зафиксировать сильную активность, хотя возле Белых террас ничего такого не наблюдается. Отмечается, что это первый случай, когда «затонувшая» гидротермальная система продолжает функционировать. Значит, и сами террасы могли сохраниться.

«По иронии судьбы, в GNS Science заявили, что большая часть террас была уничтожена, практически в тот же момент, когда мы получили первые подтверждения того, что они сохранились», — заявил Банн в интервью газете Sunday Star Times.

В рамках все того же исследования GNS Science и других лабораторий Новой Зеландии, в 2011 году ученые картировали дно озера и обнаружили остатки Розовых террас. Подводные дроны, оборудованные сонарами и фотокамерами, нашли два нижних каскада Тэ Тарата на глубине 60 метров. Причем в тот момент нельзя было сказать, сохранилась ли верхняя часть террас, так как сонары не смогли пробиться сквозь толстый осадочный слой. Следов Белых террас не выявлено.

Банн выделил три точки, где стоит искать террасы, и собирает команду из добровольцев, способных помочь в поисках. Ученым требуется финансирование в размере 70 тысяч новозеландских долларов (около трех миллионов рублей). Банн уверен, что результаты GNS Science опираются на неточные картографические данные и шансы найти сохранившееся восьмое чудо света еще велики.