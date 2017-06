Труба и архангелы

В субботу, 1 июля, состоится музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». «Лента.ру» рассказывает, почему в этот день обязательно нужно быть в подмосковном Архангельском, где традиционно проходит опен-эйр, и почему туда стоит поехать всей семьей.

С прошлого года фестиваль перешел в формат одного дня (раньше было два). Гостей ждут четыре сцены, одна из которых появится на «Усадьбе» впервые.

«За 14 лет существования фестиваля у наших постоянных поклонников появились дети. Это подрастающее поколение — наши будущие гости и участники. Для них мы в этом году впервые сделали сцену "Усадьба Jazz Kids", где в том числе выступят финалисты конкурса фестиваля среди начинающих исполнителей. Мы подготовили интересную образовательную программу: интерактивные мастер-классы, где доступно расскажут о путешествиях джазовых ритмов», — говорит генеральный продюсер фестиваля, гендиректор агентства ArtMania Мария Семушкина.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 15:00 на сцене «Аристократ», но музыкальная жизнь в усадьбе начнется на два часа раньше — как раз на площадке Jazz Kids. Здесь в 13:00 группа Sofoli покажет представление «Африканская сказка». Этот московский коллектив уже 10 лет самозабвенно воспроизводит песни и танцы западноафриканского народа мандинка. Барабаны джембе и дундун помогают бледнолицым энтузиастам раскрывать древние представления о ритме как основе жизни. Чуть позже, в 16:00, Sofoli появятся на сцене «Партер».

В 14:00 начнется движение и на сцене «Индикатор», представляющей, как намекает название, инди-музыкантов. Здесь выступит уже довольно заслуженная екатеринбургская группа «Обе две», московская электроник-фолковая команда «Цветочный 15», британские эйсид-фанкеры Ezra Collective, а также певица Manizha. Ранее она выступала и записывалась с Ассаи, Мишей Мищенко, а также выпустила два альбома под псевдонимом РуКола. В 2017-м вышел первый альбом Manizha в новом образе — Manuscript.

Программу «Аристократа» откроет Большой джазовый оркестр Петра Востокова с программой «Джаз в бабочках». Затем выступит интернациональный Visegrad Quintet и патриарх русского фьюжна Алексей Козлов со своим «Арсеналом». Со своей группой выступит один из самых впечатляющих представителей скандинавской джазовой культуры — норвежский трубач Нильс Петтер Молвер.

Nils Petter Molvær - Mercury Heart

Завершит программу на этой сцене американский гитарист Рауль Мидон. «Этот гитарист, певец и композитор в одиночку может заменить на сцене целый оркестр, — говорит Мария Семушкина. — Не зря его часто называют новым Стиви Уандером». Сравнения с Уандером и потому, что Мидон с детства незрячий. Раньше он подыгрывал Шакире, Хулио Иглесиасу и Роберто Фонсеке, а теперь на равных сотрудничает с Херби Хэнкоком и тем же Уандером.

«Партер» — основная сцена фестиваля. Здесь выступит Эстер Рада, израильская певица и актриса эфиопского происхождения, которую часто сравнивают с Ниной Симон и Эллой Фицджеральд. А начнет работать площадка в 16:00 с сета Sofoli, которых сменит Shoo — группа, победившая в прошлом году на конкурсе молодых исполнителей сочинской «Усадьбы». Также здесь появится московская группа Pompeya и певец и телеведущий Алексей Чумаков. В 22:00 на сцену выйдет Нино Катамадзе и Insight и своим сетом завершит программу вечера. Организаторы называют Нино талисманом «Усадьбы Jazz», так как певица выступала на почти всех фестивалях.

Около шести вечера площадка Jazz Kids трансформируется в Jazz Club. Здесь выступит победитель конкурса «Найдено ВКонтакте», имя которого пока не раскрывается, а также молодые исполнительницы Саша Фрид и Анжелика Маркова.

«В этом году мы вместе с экспертами провели конкурс на лучшую концепцию среди ресторанных проектов, которой выделили грант на участие в фудкорте фестиваля. Еда всегда была важной частью фестивальной культуры. На аллеях парка музея-усадьбы "Архангельское" сыграют для гостей лучшие московские уличные музыканты — девять победителей открытого голосования, выбранные в социальных сетях в рамках акции "Лайн-ап" совместно с Московским продюсерским центром. Такой формат мы тоже пробуем впервые», — рассказывает Мария Семушкина.

«Мы делаем первый шаг к "фестивалю без пластика" в рамках Года экологии в России. Мы уделяем особое внимание окружающей природе и знакомим наших посетителей с альтернативной энергетикой, новыми способами утилизации отходов».

Впервые «Усадьба» прошла в 2004-м. С 2011 года фестиваль начал расширять свою географию — распространился сначала на Санкт-Петербург, затем на Екатеринбург и Воронеж. В этом году, уже во второй раз, программа российского кочевого фестиваля завершится в Сочи. В разные годы «Усадьба» привозила в Россию таких знаменитостей, как Анджелик Киджо, The Brand New Heavies, Кенни Джаррет, Брэнфорд Марсалис, Фред Уэсли, The Herbaliser, Джон Скофилд, Авишай Коэн и его трио, Zap Mama и другие.

Ester Rada - Cry For Me