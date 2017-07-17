По ту сторону протеста

На прошлой неделе стало известно о планах Росгвардии защитить честь и достоинство своих сотрудников в суде — иск адресован ряду СМИ и авторам постов в соцсетях, обвинивших силовиков в нарушении прав граждан на протестных мероприятия политического характера. Охранявшие порядок во время несанкционированной акции в Москве 12 июня омоновцы поделились с «Лентой.ру» своей точкой зрения на происходящее и современную оппозицию.

«Организаторы протестов исчезают с места действия»

«Лента.ру»: Как вы лично относитесь к тем, кто приходит на протестные акции?

Омоновец: Все вправе собираться мирно, без оружия, чтобы выражать свои мысли и прочее. И я тоже — я такой же гражданин, как и все, когда я снимаю форму, еду домой, гуляю с собакой, воспитываю ребенка.

Можно ли сказать, что на одни массовые мероприятия, например спортивные, вы идете с одним настроением, а на протестные — с другим?

Различия очевидны — прошедший Кубок конфедерации показал, что наши футбольные болельщики умеют себя вести достойно. Особенно когда видят перед глазами пример гостей из других стран, которые ходят на игры как на спортивный праздник и проявляют агрессию. Организаторы несогласованных акций понимают, что не всегда способны управлять собранными ими людьми. А потому они снимают с себя всякую ответственность за происходящее, в какой-то момент исчезают с места событий. Но ты же — организатор! Подойди к людям, вырази свое мнение, пообщайся — они ведь к тебе пришли.

«Молодежь просто зарабатывает авторитет среди сверстников»

Почему молодежь ходит на такие мероприятия? Ради того, чтобы проявить свою удаль?

У молодежи еще нет своего мнения, не сформировались политические взгляды и интересы. Зато куражатся между собой — к примеру, кто ближе других подойдет к полицейскому на митинге. Это не провокации, а именно попытка заработать авторитет среди сверстников.

Участник протестных акций 12 июня в Москве распыляет слезоточивый газ в лицо омоновцу Кадр: пресс-служба ОМОН ГУ Росгвардии по Москве 1 /4

Конечно, на провокационных акциях собирается не только молодежь: там люди разных поколений, взглядов, убеждений. Однако молодых людей действительно стали активно привлекать к таким мероприятиям. Летние каникулы, нечем заняться, они отдыхают и, оказавшись в толпе митингующих, попадают под ее воздействие. Молодые люди слышат какую-то новость — пускай даже неправдоподобную. Но неокрепший ум воспринимает это как установку к требованиям некой справедливости.

Методы провокаций в толпе

У нас есть видео, показывающее, что именно предшествует жестким ответным мерам. Сзади публика спокойная, а те, кто ближе к стражам порядка, агрессивны. Это уже провокация? Или люди давят, потому что им некуда деваться?

Смотрите: впереди стоят люди, готовые к оцеплению, к временным трудностям. А за ними — провокаторы, они их толкают и провоцируют. Причем это молодежь, те, кому не хватает определенного внимания в соцсетях. Любое такое действие — это провокация и неуважение к обществу.

Но статья 31 Конституции гарантирует свободу собраний...

Никто не запрещает собираться мирно и без оружия, для выражения своей позиции. Зачем приходить туда с шилом, газовым баллончиком или ножами? На кадрах одного ролика видно, как молодой человек призывает к активным действиям, заводит толпу. Люди просто стоят — они пришли не ради провокаций. Но находится лидер, который говорит: «Все, начали!» С первого раза у него не получилось — зато потом началось.

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Есть кадры, где сотруднику ОМОН брызгают в лицо из газового баллончика. Страж порядка общается с гражданином на определенном расстоянии, его не трогает, не влезает в его личное пространство — и получает в лицо струю. Зачем? Он создал угрозу жизни участника митинга?

«На акции приходят люди с огнестрельным оружием»

Эти задержания — не слишком ли они жесткие? Со стороны порой кажется, что есть небольшой перебор.

На протестных акциях правоохранители действуют очень корректно, риск для жизни и здоровья их участников сведен к минимуму. Хотя сами митингующие порой приносят оружие, пистолет или нож. С ними пытаемся общаться — с какой целью они берут это с собой? Отвечают что-то вроде «Я имею право». Никто не имеет права приходить на митинг с огнестрельным или холодным оружием!

Если человек отправляется на массовое мероприятие с шилом или ножом, использует там газовый баллончик против сотрудника правоохранительных органов, то стражи порядка обязаны применить против нарушителя спецсредства и физическую силу.

«Не зная подоплеки задержания, пытаются освободить нарушителя»

Мы часто видим съемки, где действия сотрудников ОМОН выглядят не вполне адекватно. Многие стражи порядка говорят, что это результат провокаций и хитрых приемов, выставляющих их в черном свете. Это так?

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Не всегда скандальные видео с сотрудниками ОМОН показывают полностью. Демонстрируют в основном фрагменты, без предшествующих кадров. Почему, к примеру, не покажут, что человека задержали после того, как он ударил или чем-нибудь брызнул в лицо стражу порядка? А ведь тут же звучат возгласы: «Задержали ни за что!». Ну как ни за что? Если человек совершил правонарушение, а те, кто находился вокруг, это просто не увидели — как тут быть? В такой ситуации по закону человека следует изолировать от общества. Но другие, не зная подоплеки, пытаются освободить задержанного, мешают законным действиям бойцов ОМОН. Это неправильно.

Что помогает бойцу ОМОН держать себя в руках, не реагировать на оскорбления, например?

Каждый сотрудник правоохранительных органов на массовых мероприятиях следит за своим участком и за тем, чтобы там не нарушался общественный порядок. В такой работе важно уметь абстрагироваться от оскорблений и подобных вещей. Ведь провокаторы оскорбляют не конкретного человека — они оскорбляют форму.

«80 процентов на подобных акциях — сторонние зрители»

Возможно, с участниками протестных акций стоит говорить?

На массовых несогласованных акциях попытки стражей порядка вступить в диалог с участниками могут вызвать агрессию. Когда толпа готова к активным негативным действиям, многие только и ждут этого диалога. О чем идет разговор, они не услышат — зато решат, что перед ними очередной барьер из противоречий.

Вообще, 80 процентов участников подобных акций — сторонние зрители. Есть лидеры (организаторы), ведущие и ведомые, которые могут оказаться там совершенно случайно. Поэтому для несогласованных акций и выбирают места, густо насыщенные людьми. Организаторов всего-то может быть 15-20 человек. Но то, что они устраивают, собирает толпы зевак.

Полная версия интервью — в видеоматериале «Ленты.ру»

