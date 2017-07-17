Силовые структуры
 
Последние новости
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
Штаб АТО заявил об отсутствии обстрелов при ранении депутата Рады
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Популярные новости
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии

По ту сторону протеста

Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На прошлой неделе стало известно о планах Росгвардии защитить честь и достоинство своих сотрудников в суде — иск адресован ряду СМИ и авторам постов в соцсетях, обвинивших силовиков в нарушении прав граждан на протестных мероприятия политического характера. Охранявшие порядок во время несанкционированной акции в Москве 12 июня омоновцы поделились с «Лентой.ру» своей точкой зрения на происходящее и современную оппозицию.

«Организаторы протестов исчезают с места действия»

«Лента.ру»: Как вы лично относитесь к тем, кто приходит на протестные акции?

Омоновец: Все вправе собираться мирно, без оружия, чтобы выражать свои мысли и прочее. И я тоже — я такой же гражданин, как и все, когда я снимаю форму, еду домой, гуляю с собакой, воспитываю ребенка.

Можно ли сказать, что на одни массовые мероприятия, например спортивные, вы идете с одним настроением, а на протестные — с другим?

Различия очевидны — прошедший Кубок конфедерации показал, что наши футбольные болельщики умеют себя вести достойно. Особенно когда видят перед глазами пример гостей из других стран, которые ходят на игры как на спортивный праздник и проявляют агрессию. Организаторы несогласованных акций понимают, что не всегда способны управлять собранными ими людьми. А потому они снимают с себя всякую ответственность за происходящее, в какой-то момент исчезают с места событий. Но ты же — организатор! Подойди к людям, вырази свое мнение, пообщайся — они ведь к тебе пришли.

«Молодежь просто зарабатывает авторитет среди сверстников»

Почему молодежь ходит на такие мероприятия? Ради того, чтобы проявить свою удаль?

У молодежи еще нет своего мнения, не сформировались политические взгляды и интересы. Зато куражатся между собой — к примеру, кто ближе других подойдет к полицейскому на митинге. Это не провокации, а именно попытка заработать авторитет среди сверстников.

Конечно, на провокационных акциях собирается не только молодежь: там люди разных поколений, взглядов, убеждений. Однако молодых людей действительно стали активно привлекать к таким мероприятиям. Летние каникулы, нечем заняться, они отдыхают и, оказавшись в толпе митингующих, попадают под ее воздействие. Молодые люди слышат какую-то новость — пускай даже неправдоподобную. Но неокрепший ум воспринимает это как установку к требованиям некой справедливости.

Методы провокаций в толпе

У нас есть видео, показывающее, что именно предшествует жестким ответным мерам. Сзади публика спокойная, а те, кто ближе к стражам порядка, агрессивны. Это уже провокация? Или люди давят, потому что им некуда деваться?

Смотрите: впереди стоят люди, готовые к оцеплению, к временным трудностям. А за ними — провокаторы, они их толкают и провоцируют. Причем это молодежь, те, кому не хватает определенного внимания в соцсетях. Любое такое действие — это провокация и неуважение к обществу.

Но статья 31 Конституции гарантирует свободу собраний...

Никто не запрещает собираться мирно и без оружия, для выражения своей позиции. Зачем приходить туда с шилом, газовым баллончиком или ножами? На кадрах одного ролика видно, как молодой человек призывает к активным действиям, заводит толпу. Люди просто стоят — они пришли не ради провокаций. Но находится лидер, который говорит: «Все, начали!» С первого раза у него не получилось — зато потом началось.

Есть кадры, где сотруднику ОМОН брызгают в лицо из газового баллончика. Страж порядка общается с гражданином на определенном расстоянии, его не трогает, не влезает в его личное пространство — и получает в лицо струю. Зачем? Он создал угрозу жизни участника митинга?

«На акции приходят люди с огнестрельным оружием»

Эти задержания — не слишком ли они жесткие? Со стороны порой кажется, что есть небольшой перебор.

На протестных акциях правоохранители действуют очень корректно, риск для жизни и здоровья их участников сведен к минимуму. Хотя сами митингующие порой приносят оружие, пистолет или нож. С ними пытаемся общаться — с какой целью они берут это с собой? Отвечают что-то вроде «Я имею право». Никто не имеет права приходить на митинг с огнестрельным или холодным оружием!

Если человек отправляется на массовое мероприятие с шилом или ножом, использует там газовый баллончик против сотрудника правоохранительных органов, то стражи порядка обязаны применить против нарушителя спецсредства и физическую силу.

«Не зная подоплеки задержания, пытаются освободить нарушителя»

Мы часто видим съемки, где действия сотрудников ОМОН выглядят не вполне адекватно. Многие стражи порядка говорят, что это результат провокаций и хитрых приемов, выставляющих их в черном свете. Это так?

Не всегда скандальные видео с сотрудниками ОМОН показывают полностью. Демонстрируют в основном фрагменты, без предшествующих кадров. Почему, к примеру, не покажут, что человека задержали после того, как он ударил или чем-нибудь брызнул в лицо стражу порядка? А ведь тут же звучат возгласы: «Задержали ни за что!». Ну как ни за что? Если человек совершил правонарушение, а те, кто находился вокруг, это просто не увидели — как тут быть? В такой ситуации по закону человека следует изолировать от общества. Но другие, не зная подоплеки, пытаются освободить задержанного, мешают законным действиям бойцов ОМОН. Это неправильно.

Что помогает бойцу ОМОН держать себя в руках, не реагировать на оскорбления, например?

Каждый сотрудник правоохранительных органов на массовых мероприятиях следит за своим участком и за тем, чтобы там не нарушался общественный порядок. В такой работе важно уметь абстрагироваться от оскорблений и подобных вещей. Ведь провокаторы оскорбляют не конкретного человека — они оскорбляют форму.

«80 процентов на подобных акциях — сторонние зрители»

Возможно, с участниками протестных акций стоит говорить?

На массовых несогласованных акциях попытки стражей порядка вступить в диалог с участниками могут вызвать агрессию. Когда толпа готова к активным негативным действиям, многие только и ждут этого диалога. О чем идет разговор, они не услышат — зато решат, что перед ними очередной барьер из противоречий.

Вообще, 80 процентов участников подобных акций — сторонние зрители. Есть лидеры (организаторы), ведущие и ведомые, которые могут оказаться там совершенно случайно. Поэтому для несогласованных акций и выбирают места, густо насыщенные людьми. Организаторов всего-то может быть 15-20 человек. Но то, что они устраивают, собирает толпы зевак.

Полная версия интервью — в видеоматериале «Ленты.ру»

Иван Петров
Беседовал Роман Уколов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0516 июля

Подводный дефицит

Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
18:4013 июля

Дело предполагаемой убийцы двухлетнего ребенка в Иванове направили в суд

03:02Сегодня

«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт

21:4716 июля

СКР проверит информацию о возможном избиении полицейскими человека под Москвой

Силовые структуры17:0813 июля
Заур Дадаев в Московском окружном военном суде

Вышло сроком

Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
17:2112 июля

Вернувшегося на родину авиадебошира признали хулиганом

18:0916 июля

США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую ракету

16:4512 июля

Началась проверка боеготовности Черноморского флота

Силовые структуры00:0612 июля

Служебный капкан

За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
17:3716 июля

Китай протестировал серийный образец беспилотника CH-5

05:5116 июля

В США ввели в строй новый ракетный эсминец

19:1712 июля

Председатель СК взял под личный контроль три дела в отношении врачей

Россия
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир ПутинПо высшему разряду
Как Путин ухаживает за первыми леди и коллегами-женщинами
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
СМИ сообщили о задевшем хвостом полосу самолете во Внуково
Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...«Воровал, грабил, убивал»
Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
Все материалы
Мир
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии
В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии аль-Багдади
Макрон объявил о выходе на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии
Брата президента Ирана арестовали
Все материалы
Бывший СССР
Игра на повышение
Что ждет Киргизию на выборах президента
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Петр Порошенко и Жан-Клод ЮнкерВхождение по мукам
Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным
Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Басурин рассказал о человеческом жертвоприношении солдат ВСУ во славу Перуна
Штаб АТО заявил об отсутствии обстрелов при ранении депутата Рады
Все материалы
Финансы
Порок на продажу
Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
Александр Бирман: Стратегический хаос
Надо ли открывать банковский ящик Пандоры
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»
ЦБ предрек замедление инфляции в июле
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Путин объяснил рост цен на бензин в России
УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
СКР проверит информацию о возможном избиении полицейскими человека под Москвой
США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую ракету
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Все материалы
Спорт
Британский юмор
Съеденный муравей, надоедливый фанат и другие смешные моменты Уимблдона-2017
В сети появился обзор первого матча Слуцкого во главе «Халл Сити»
Роналдиньо сфотографировался с Рамзаном Кадыровым
Сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы
Боец MMA умер после боя
Федерер выиграл Уимблдон
Хэмилтон выиграл домашний Гран-при «Формулы-1»
Все материалы
Культура
Кадр из сериала «Игра престолов»Кто умрет в «Игре престолов» следующим?
«Лента.ру» предлагает угадать очередную жертву сериала
Авто-портрет
Машина как арт-объект желания
Беллини Джованни «Молодая женщина за туалетом»«Женщины — очень примитивные существа»
Джулиан Феллоуз о пользе адюльтера
Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
Двуспальное кимоно и другие тонкости Востока
Сокровища Японии в Кремле
«Свобода» потребовала запретить въезд на Украину актрисе Нонне Гришаевой
Все материалы
Интернет и СМИ
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона
Все материалы
Ценности
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Виды Санкт-ГалленаПод сенью святого Галла
О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном россиянам
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Планета Россия
Красоту необъятных русских земель представят на мультимедийной выставке
«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию
Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета Ryanair
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
Фестиваль ухи во время празднования Дня рыбака прошел на центральной набережной Волги. Вареный пирожок и мититяй
Как Астрахань стала на Великий путь, а еда спасла мир
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Авиакомпания по ошибке отправила собаку рэпера ScHoolboy Q в другой город
Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США
Новый Honda Accord получил мотор 1.5
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы