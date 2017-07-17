Под сенью святого Галла

Небольшой городок Санкт-Галлен на крайнем северо-востоке Швейцарии мало известен российским туристам. Даже те, кто искренне любит и хорошо знает эту страну, редко сюда добираются. У европейцев, напротив, этот дивный уголок, признанный памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, пользуется огромной популярностью. Причины этого кроются в исключительном историческом и культурном богатстве, сконцентрированном на небольшой территории, удобной логистике и приемлемых ценах на еду и жилье, может быть лучших на пространстве между Цюрихом и Констанцем. Корреспондент «Ленты.ру» убедился в этом на собственном опыте.

Союз монаха и медведя

Санкт-Галлен назван по имени ирландского миссионера, одного из 12 спутников святого Колумбана, с которыми тот на рубеже VI и VII веков проповедовал христианство среди алеманнов. В какой-то момент Галл решил стать отшельником, покинул товарищей и около 612 года поселился в пещере на берегу реки Штайнах у небольшого водопада. По преданию, однажды его навестил медведь. Страшный зверь не тронул святого, а, напротив, принес здоровенное бревно, чтобы тот мог развести костер и согреться. В благодарность Галл накормил незваного гостя хлебом. Память об этом чуде, аллегорически описывавшем победу христианства над языческой дикостью, сохранилась до наших дней. Напоминанием потомкам служит городской герб, на котором изображен вставший на дыбы медведь, грозный, но не опасный.

Собор и примыкающая к нему библиотека входят в число наиболее посещаемых памятников не только Санкт-Галлена, но и всей Швейцарии 1 /4

Примерно 100 лет спустя на месте заброшенной кельи Галла возник монастырь, названный именем святого. Очень быстро он превратился в крупнейший центр христианской культуры и оставался таковым на протяжении следующего тысячелетия. Аббатство Санкт-Галлен по всей Европе славилось своей школой и уникальной библиотекой. Последняя, в отличие почти от всех средневековых книжных собраний, уцелела до наших дней, пережив множество пожаров, войн, разорений, Реформацию и революцию. Сегодня в ее фондах хранится порядка 170 тысяч томов, в том числе 2,1 тысячи рукописей, самые ранние из которых датированы второй половиной VIII века. Здесь находятся многие ключевые для всей западной цивилизации сочинения по богословию и литургике, истории и музыке, медицине и праву, литературе и языкознанию. А коллекция санктгалленских инкунабул, первопечатных книг, изданных до начала XVI столетия, и вовсе не имеет себе равных в Швейцарии.

Аббатство Санкт-Галлен по всей Европе славилось своей уникальной библиотекой Фото: Александр Сидоров 1 /3

К числу абсолютно уникальных памятников относятся, например, греческая Библия с параллельным латинским переводом, написанным неизвестным ирландцем в IX веке, знаменитый Abrogans — латино-германский глоссарий второй половины VIII века, иллюминированный Псалтырь Фолькарта, показывающий исключительно высокий уровень художественной мастерской аббатства, одна из трех древнейших рукописей «Песни о Нибелунгах» и, конечно, план идеального каролингского монастыря — самый ранний памятник такого рода из сохранившихся в Европе.

Барочная сказка

Здание средневековой библиотеки, равно как и другие монастырские постройки, не сохранилось. В 1755-1766 годах они были полностью снесены, а на их месте возвели величественный барочный комплекс. Именно его в 1983 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор и примыкающая к нему библиотека входят сегодня в число наиболее посещаемых памятников не только Санкт-Галлена, но и всей Швейцарии.

В историческом центре отлично сохранились целые кварталы XVII — XVIII веков Фото: Александр Сидоров 1 /5

Санкт-Галлен вообще город барочный. Две мировые войны в прошлом столетии обошли его стороной. Поэтому в историческом центре отлично сохранились целые кварталы XVII — XVIII веков: дома богатых купцов и фабрикантов. Визитной карточкой многих зданий являются роскошные балконы. В свое время они воплощали собой высокий социальный статус владельца. Ну и, конечно, расширяли внутренне жилое пространство.

Нынешние власти, надо отдать им должное, стараются привнести что-то новое в архитектурный облик города. Разумеется, не нарушая общего исторического ландшафта. Так на месте бывшего монастырского кладбища возле Карловых ворот под землей обустроено комфортное пространство для конференций, банкетов, выставок и приема делегаций. Автором проекта в актуальном ныне формате биотек выступил известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава. А возле офиса Raiffeisen Bank целый квартал выстлали красным ковром и превратили в «самую большую квартиру на открытом воздухе» с прихожей, гостиной, кабинетом, комнатой отдыха и даже парковкой для Ferrari. Сегодня это излюбленное место отдыха санктгалленской молодежи.

Шедевр Сантъяго Калатравы на месте старого монастырского кладбища Фото: Александр Сидоров 1 /3

На заметку: В Санкт-Галлене достаточно отелей, хотя нет ни одного пятизвездочного. Лучшим считается Hotel Einstein на Бергенштрассе. Он расположен в 10 минутах ходьбы от вокзала и в 5 минутах от собора и монастырской библиотеки. В отеле есть просторный спа-комплекс, конференц-зал и собственная подземная парковка, что для старинных швейцарских городков с их неизбежной средневековой теснотой большая редкость. А еще при отеле работает отличный гастрономический ресторан, где подают креативное сет-меню в сопровождении тщательно подобранных вин.

Отель Einstein считается лучшим в городе Фото: предоставлено отелем Einstein 1 /4

Одна вера — две религии

В XVI веке в город, сформировавшийся вокруг одного из влиятельнейших бенедиктинских аббатств католической Европы, пришла Реформация. Протестантская община под руководством Иоахима Вадиана быстро набрала вес и захватила власть. Между протестантами и католиками постоянно происходили столкновения. Поговаривают даже, что в аббатстве бесплатно наливали пиво ровно в те часы, когда протестантские церкви созывали паству на службу.

Взаимное раздражение накапливалось. Дело могло кончиться большой кровью, но все удалось уладить миром. Последователи Вадиана попросту отделились от своих оппонентов высокой каменной стеной. Ее фрагменты кое-где видны и поныне, как немой укор тем, кто был готов убивать друг друга, несмотря на то, что те и другие верили в одного Бога. Католический квартал вокруг монастыря превратился в своеобразный остров. А город с этого момента стал расстраиваться на север — туда, где было много свободного места и не было католиков. Эти волны застроек хорошо видны и сегодня.

Современный Санкт-Галлен вернулся в лоно католической религии, но дух протестантизма никуда не делся Фото: Александр Сидоров 1 /3

Современный Санкт-Галлен вернулся в лоно католической религии. Ее исповедуют примерно 56 процентов местных жителей. Протестантов примерно вдвое меньше. Но дух протестантизма, в свое время блистательно описанный Максом Вебером, с характерными для него трудолюбием, бережливостью, честностью, расчетливостью и педантичной организованностью, ощущается в городе и по сей день. А еще здесь есть протестантские церкви. Самая красивая та, что посвящена святому Лаврентию. Строгая и сдержанная в своем внутреннем и внешнем убранстве, она будто продолжает вести диалог со своим барочным католическим собратом и вечным оппонентом.

К станку

Помимо могучего аббатства и сконцентрированных в нем духовных богатств, последние 700 лет город славен производством текстиля высокого качества. Благодаря этому бизнесу Санкт-Галлен в свое время стал одним из самых богатых городов Европы, а у жителей накопилось достаточно денег, чтобы практически полностью его перестроить. Именно поэтому здесь почти не найти средневековых зданий.

В XIII — XV веках местные ткачи использовали лен, но к началу Нового времени перешли на хлопок. Вдобавок ткань украшали изящной вышивкой. К концу XVIII века в Санкт-Галлене трудились около 40 тысяч мастериц, покрывавших сотни тысяч квадратных метров холста тончайшим кружевным рисунком. С изобретением специальных машин, автоматизировавших процесс вышивки, дело и вовсе поставили на поток, деньги лились рекой. Зажиточные фабриканты ради удобной логистики селились возле вокзала, зато строили себе настоящие дворцы в стиле ар-нуво.

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В первой половине ХХ столетия дело пошло на спад, почти все предприятия закрылись. После Второй мировой войны отрасль немного оживилась, но до былых масштабов ей далеко. Сегодня в городе насчитывается не более двух тысяч профессиональных швей. Однако санктгалленский текстиль продолжает пользоваться огромным спросом у сильных мира сего. В платьях из местной ткани, сшитых по особо торжественному случаю, щеголяют Пиппа Миддлтон, Ангела Меркель, Амалия Клуни и многие другие мировые знаменитости.

Подробнее познакомиться с этой страницей истории Санкт-Галлена можно в городском Музее текстиля. В его экспозиции представлены десятки образцов продукции, а также станки, чертежи, рабочие инструменты и другие экспонаты, раскрывающие различные грани технологии процесса. Кроме того, здесь хранится крупнейший архив образцов художественной вышивки, когда-либо производившейся в Санкт-Галлене.

Как добраться: Ближайший аэропорт к Санкт-Галлену находится в Цюрихе, куда регулярно летают из Москвы самолеты компании Swiss Airlines. От аэропорта до Санкт-Галлена на поезде добираться не более часа. Железнодорожное сообщение в Швейцарии развито очень хорошо, лучшего способа путешествовать по стране и не придумать. Для разъездов по Швейцарии рекомендуется приобрести Swiss Travel Pass — единый проездной билет для всех видов общественного транспорта на срок от 3 до 15 дней. Он позволяет существенно сократить расходы на передвижение, а также предоставляет право бесплатно посещать 480 музеев по всей стране.