Ракетно-бомбовый угар

В середине июня в сети активно обсуждали документальный фильм Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Говорили и о том, что Путин якобы показал именитому режиссеру фейковые кадры вертолетной атаки российский войск в Сирии. Первой об этом поведала группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), регулярно разоблачающая действия российских военных. Основатель CIT, активист Руслан Левиев также известен своими трансляциями митингов оппозиции вместе с IT-консультантом ФБК Владиславом Здольниковым. «Лента.ру» выяснила, как работает CIT, зачем Левиев участвует в иностранных конференциях и почему на его расследования ссылаются в докладе сената США.

Груз-200 с Донбасса

Весной 2014 года в Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт между вооруженными силами Украины и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Боевые действия активно освещались в социальных сетях. Паблики во «ВКонтакте» со звучными названиями вроде «Сводки Стрелкова» и обилие роликов на YouTube быстро породили разрозненную группу интернет-расследователей, пытавшихся доказать, что за бойцами ВСУ и ополченцами стоят куда более могущественные силы.

Одним из таких был оппозиционный активист Руслан Левиев. Он с детства увлекался авиацией и любил отслеживать перелеты частных самолетов по сайту FlightRadar, а после начала конфликта в Донбассе заинтересовался расследованиями на основе открытых источников — Open source intelligence или OSINT.

Все лето он общался с другими энтузиастами в Twitter и закрытом Telegram-чате, а в августе первым связался с женой Алексея Генералова — одного из задержанных на Украине российских десантников.

Осенью Руслан запустил интернет-проект WarInUkraine, объединивший нескольких анонимных волонтеров-расследователей.

Руслан Левиев Кадр: Радио Свобода / YouTube Руслан Левиев увлекся расследованиями после начала конфликта в Донбассе.

Одним из участников проекта стал давний товарищ Левиева, основатель оппозиционной организации «Голос Уфы» Кирилл Михайлов. В сети он больше известен как Фотограф-кун, в 2009 году организовавший своей подруге Александре Левчук фотосессию с убийством и расчленением кошки. В середине 2014 года Михайлов переехал в Киев и в дальнейшем помогал коллегам по WarInUkraine мониторить украинские СМИ и соцсети.

В мае 2015 года WarInUkraine начали расследование гибели трех российских военнослужащих, якобы попавших под обстрел на территории ЛНР. По фотографиям в соцсетях Левиев выяснил, что те вроде как служили в 16-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Вместе с блогером Вадимом Коровиным он установил их личности и места захоронения, но так и не предоставил стопроцентных доказательств того, что они погибли в Донбассе.

Зато в процессе расследования Левиев и Коровин втирались в доверие к друзьям погибших, представляясь их сослуживцами, а также звонили матери одного из погибших от лица помощника депутата Госдумы, пообещав ей выбить компенсацию от Минобороны.

История со спецназовцами быстро стала вирусной — о Левиеве написали The Telegraph и Washington Post, а съемочная группа Sky News даже съездила с ним к родственникам погибших. Сам Руслан вовсю нахваливал аналитические способности членов WarInUkraine. «Доходит до того, что мы по одному небольшому факту совершенно точно предсказываем развитие событий на 10 шагов вперед», — хвастался он, но тут же отмечал, что все их прогнозы публикуются лишь в закрытом чате команды.

Сирийские разоблачения

Вскоре Руслан организовал сбор пожертвований и анонсировал некие масштабные перемены, а в октябре 2015 года перезапустил WarInUkraine под названием Conflict Intelligence Team (CIT). Расследователи переключились с украинского конфликта на операцию российских ВКС в Сирии, которую сам Левиев называл «открытием второго фронта». Новое название также должно было помочь со сбором пожертвований, но из заявленных 2,8 миллионов рублей с тех пор удалось получить лишь 206 тысяч.

Сегодня над проектом постоянно работают сам Левиев и трое «секретных агентов». Руслан утверждает, что они скрывают свои истинные личности и используют псевдонимы даже при общении друг с другом. Однако, несмотря на конспирацию, «агенты» опрометчиво указали CIT как основное место работы на своих страницах в Facebook.

Кирилл Михайлов Кирилл Михайлов живет в Киеве и помогает переводить расследования CIT на английский.

Помимо Михайлова, по-видимому, переводящего материалы команды на английский язык, в команде состоит некий Олег Пархоменко и выпускница факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Евгения Гужва.

Работа CIT по-прежнему основана на анализе открытых источников — прежде всего соцсетей. Расследователи мониторят сообщения о войсковой активности в Twitter и Telegram, отслеживают посты, фотографии и видео на страницах местных жителей и, предположительно, российских военнослужащих, а также черпают информацию из пабликов местных журналистов, агентств, видеохостингов и прямых трансляций. Иногда в ход идет и анализ кадров из репортажей телеканалов.

Но в первую очередь под прицелом расследователей оказываются именно военные, чья безответственность и неосмотрительность нередко позволяет CIT установить их личности, узнать имена родных и адрес проживания. Похоже, это понимают и в Минобороны — в конце мая ведомство разработало законопроект, запрещающий срочникам и контрактникам постить в соцсети подробности о ходе службы и показывать на фотографиях оружие, технику, номера частей, а также место их дислокации.

CIT также используют данные других расследователей, мониторят тематические треды на Reddit и 4chan, отслеживают перемещение самолетов по сайту FlightRadar и изучают выставляемые на продажу частными агентствами спутниковые снимки.

Однако обилие источников не спасает проект от критики. Порой CIT признает ошибки и публикует опровержения. Например, в январе 2017 года расследователи извинились за сообщение о гибели в Сирии трех бойцов 106-й гвардейской дивизии ВДВ на основании фейковой страницы одного из десантников во «ВКонтакте».

Но в большинстве случаев CIT ссылаются на неназванные источники или свой личный авторитет, а также не обращают внимания на важные детали. Так, в ноябре 2015 года Левиев опубликовал пост о погибшем в Сирии 45-летнем человеке и, невзирая на утверждения друзей и родственников, уверенно заявил, что на самом деле тот погиб на Донбассе.

CIT регулярно обвиняет российские ВКС в бомбардировке гражданских объектов Фото: Aref Haj Youssef / Reuters

Единственной зацепкой стала фотография якобы привезенного из Ростова гроба с наклеенным на нем флагом ДНР, после чего расследователи «по другим своим источникам смогли документально удостовериться в том, что [человек] действительно погиб в Донбассе». Отсутствие подробностей объяснялось заботой о безопасности информаторов.

Порой расследователи ставят под сомнение и заявления компетентных ведомств. В ноябре 2015 года Минобороны через Twitter отчиталось об уничтожении фабрики по производству оружия и боеприпасов Джабхат ан-Нусры в районе провинции Идлиб. Однако Левиев со ссылкой на ныне удаленные или заблокированные аккаунты в соцсетях заявил, что в этом районе находились умеренные повстанцы, а российские ВКС уничтожили хлебопекарню и завод по производству оливкового масла, где невозможно изготовить взрывчатку. В тот же день материалы Левиева легли в основу заметки на сайте «Радио Свобода».

Однако упомянутый Левиевым отстойник для масла Pieralisi Jumbo 2 на самом деле позволяет изготавливать взрывчатку. Об этом свидетельствует зарегистрированный в США патент, который Руслан либо не нашел, либо намеренно не включил в расследование.

Более того, на опубликованном им видео отчетливо видны вспышки в момент соприкосновения снарядов с землей, что может свидетельствовать о наличии в здании взрывчатки. На это обратили внимание и в комментариях под роликом, но Левиев это проигнорировал.

При этом материал об уничтожении завода стал первым в серии разоблачительных публикаций об использовании российскими ВКС кластерных и зажигательных снарядов при нанесении ракетно-бомбовых ударов. Основой для них чаще всего служат сюжеты различных телеканалов, а также найденные в сети ролики и снимки, на которых сотрудники CIT идентифицируют те или иные виды вооружений.

Старшие западные братья

Разоблачительные материалы CIT нередко попадают в тематические треды на Reddit и почти всегда провоцируют бурные и весьма неоднозначные дискуссии. Так было и с историей о якобы уничтоженном дружественным огнем российском вертолете Ми-35М, и с расследованием о постановочном видео нападения на блокпост рядом с Алеппо. Обитатели портала каждый раз предлагают альтернативные версии, но те редко выходят за пределы сетевых дискуссий.

Зато в обсуждениях живо участвует пользователь с ником Brown_mosses, он же Элиот Хиггинс, основатель и руководитель «старшего брата» CIT — группы Bellingcat. Как и российские коллеги, британский проект занят расследованиями с использованием открытых данных, в том числе анализом поставок хорватского оружия для Сирийской свободной армии и разбором обстоятельств падения «Боинга» МН-17.

Неудивительно, что CIT и Bellingcat нередко сотрудничают, и во многом благодаря таким коллаборациям CIT и приобрела известность за рубежом. Но если детище Левиева официально живет лишь на пожертвования, то Bellincat получает дотации от Google, что позволяет им оплачивать работу двух сотрудников — самого Хиггинса и его правой руки Арика Толера. Именно он расследовал обстоятельства гибели малайзийского «Боинга», методично приводя аргументы в пользу версии с российским «Буком». Тем не менее собранные им данные так и не легли в основу новых официальных обвинений в адрес России.

Сам Арик рассказывал, что изучал русский в университете, а потом работал в Bank of America Merrill Lynch, где научился анализировать данные из открытых источников. Затем было расследование по МН-17, знакомство с Хиггинсом и грант от Google, позволивший уволиться из Merrill Lynch и сосредоточиться на Bellingcat.

Арик Толер Фото: Bellingcat Арик Толер часто читает лекции вместе с Левиевым.

«Сейчас половина моей работы состоит в том, чтобы путешествовать, проводить семинары и заниматься, так сказать, миссионерской деятельностью — учить журналистов тому, что мы делаем, заражать их вирусом расследований по открытым источникам, — рассказывает он.

Вместе с Ариком на таких семинарах регулярно выступает и Левиев — в марте 2017 года они встречались в Ереване, в мае 2016 года читали лекции в Праге, а в октябре того же года проводили мероприятие в Тбилиси.

Там же засветился и сотрудник «Русской службы Би-би-си» Андрей Сошников, скорее всего, негласно сотрудничающий с CIT и Bellingcat. В декабре 2016 года он написал разоблачительный материал про хакерскую группировку «КиберБеркут», позже опубликованный в украинском издании «Петр и Мазепа». Примечательно, что Сошников использовал схожие с CIT и Bellingcat методы расследования, а у Левиева есть персональные счеты к «КиберБеркуту» — в начале года те взломали его iCloud и опубликовали в сети ряд интимных фотографий.

Сошников фигурировал еще в одной громкой истории — в марте 2015 года он написал статью про фабрику троллей в Ольгино, которая спустя четыре месяца была использована в материале New York Times. В тот же день похожую статью выпустил и сайт VOA News.

Во всех трех материалах фигурировал некий уволенный из Ольгино источник, недовольный информационной кампанией против покойного Бориса Немцова и его доклада по участию России в боевых действиях на юго-востоке Украины. В статье VOA News это подтверждает еще один источник — некая Lena N.

При этом Левиев в марте 2015-го во время встречи с оппозиционером Ильей Яшиным вызвался помочь с доработкой доклада Немцова, а в мае организовал синхронный перевод трансляции выступления Яшина с этим докладом перед членами Атлантического совета — весьма уважаемой экспертной организации, существующей с 1961 года.

Борьба с российской пропагандой

С Атлантическим советом связан и помогающий Левиеву Bellingcat. Организация упоминается в описании Twitter-аккаунта Хиггинса вместе с DFRlab — исследовательским проектом по борьбе с дезинформацией. С июня 2016 года Арик Толер занимает там пост ведущего аналитика по Евразии.

DFRlab, по сути, — часть Атлантического совета, чье руководство регулярно предоставляет экспертные доклады американским властям. Например, в ноябре 2015 года директор DFRlab и специальный помощник президента Атлантического совета Максимилиан Чуперски выступил в сенате США в рамках слушаний по вторжению России на Украину и противостоянию российской пропаганде.

Элиотт Хиггинс Фото: imago stock&people / Globallookpress.com Расследования возглавляемого Элиоттом Хиггинсом Bellingcat постоянно упоминаются в докладах Атлантического совета.

Чуперски утверждал, что Россия безнаказанно вторглась на территорию Украины, но ловко маскирует следы своего присутствия в регионе, называя западные спутниковые снимки «картинками из видеоигры».

Невероятную силу убеждения России обеспечивает машина пропаганды, сердце которой — «фабрика троллей». Ее цель — наводнять сеть антиамериканской пропагандой. В доказательство приводится та самая публикация с сайта VOA News.

Чтобы бороться с дезинформацией, нужно поддерживать независимых исследователей и организовывать для них обучающие семинары. По словам Чуперски, эффективность этой тактики доказали Bellingcat и Левиев.

Во время тех слушаний были зачитаны еще четыре доклада схожей тематики. В одном из них сообщается, что в 2015 году Госдеп и Агентство по международному развитию выделили на поддержку гражданского общества 66 миллионов долларов, из которых 16 миллионов пошло на независимые медиа. В 2016-м бюджет планировали увеличить до 83 миллионов.

На эти деньги предполагалось провести 120 тренингов для журналистов — их, скорее всего, и посещал Левиев. Особое внимание уделялось русскоязычным проектам, за поддержку которых отвечал Европейский фонд за демократию.

Читая эти доклады, трудно не скатиться в теорию заговора и не уверовать в то, что США мечтают уничтожить Россию. Одно успокаивает — знаменитая «Фабрика троллей» и могучие государственные СМИ не всегда контролируют информационное поле внутри страны, не говоря о загранице.

Зато все эти программы очень похожи на классический лоббизм с целью выбить из американских госструктур побольше денег, а в таких случаях излишняя демонизация и подгонка фактов неизбежны. Иначе трудно объяснить, как за несколько лет Руслан Левиев с помощью Bellingcat вроде бы научился делать качественные и беспристрастные расследования, но при этом неизменно игнорирует обстоятельства, противоречащие его выводам и не выставляющие Россию в негативном свете.