Перегрузили

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Энергоавария на Дальнем Востоке оставила без света 1,5 миллиона жителей

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В первый день августа на Дальнем Востоке произошла крупная энергоавария, в результате которой без света остались 1,5 миллиона жителей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Лента.ру» разбиралась в причинах и последствиях случившегося.

В результате происшествия было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от Могочи Забайкальского края до Хабаровска. Мощность сетей, отключенных от потребителей, из-за аварии на Дальнем Востоке оценивалась в 1,15 тысячи мегаватт. Кроме того, авария привела к приостановке подачи электроэнергии в Китай в объеме около 477 мегаватт.

Как сообщало Минэнерго, в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220 киловольт и 500 киловольт — «Бурейская ГЭС — Амурская», «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная». Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 мегаватт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 мегаватт, Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

Спустя несколько часов, к 17.30 по московскому времени подача электроэнергии была восстановлена на всех пяти линиях. Возобновились и поставки электричества в Китай.

Схема простая

Что стало причиной серьезной аварии, из-за которой без электричества осталось полтора миллиона человек? Как сообщил главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО «СО ЕЭС») Борис Васильев, причиной веерного отключения электричества стало короткое замыкание на ЛЭП «Хабаровская — Волочаевка тяговая» в Хабаровском крае. Причины замыкания пока не выяснены, а ночной осмотр расчетного места повреждения результатов не дал, приводит слова Васильева РИА Новости.

По мнению некоторых экспертов, авария могла произойти на Нижне-Бурейской ГЭС (вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса, проектная мощность станции — 320 мегаватт) в Амурской области. Испытания третьего гидроагрегата на холостом ходу на Нижне-Бурейской ГЭС были, по данным «РусГидро», успешно завершены в конце июля. Первые два гидроагрегата прошли испытания в мае 2017 года, напоминает «Прайм», четвертый находится на завершающем этапе монтажа. Позже там запланированы комплексные испытания. Строительство этой ГЭС ведется с 2010 года, выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.

Однако Борис Васильев заверил журналистов, что авария в энергосистеме Дальнего Востока не связана с испытанием оборудования. Впрочем, разговор об этом, возможно, еще предстоит: 3 августа, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен посетить Нижне-Бурейскую ГЭС.

Основная из названных причин — перегрузка сетей. Как правило, отмечает партнер практики «Промышленность» Консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша, избежать перегрузки сети не удается по разным причинам: это могут быть и погодные факторы, пик потребления, а также изношенность необходимой обслуживающей инфраструктуры. Это может быть и ошибкой со стороны сервисной службы и ответственных за каждый участок сотрудников.

«По сути, у предприятия такого масштаба существует план регулярных проверок сетей и их ремонта. Скорее всего, перегрузка или короткое замыкание произошло либо по вине обслуживающей компании, либо по случаю форс-мажорного обстоятельства», — говорит Александр Ракша. Обычно такие случаи, по его словам, предугадываются заранее и ошибки ликвидируются, но не всегда этого можно избежать. «Если будет выявлено, что перегрузка произошла из-за вовремя не реализованных работ по поддержанию ее нормального жизнеобеспечения, то основной оператор сети понесет ответственность перед пострадавшими потребителями», — говорит эксперт.

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский среди причин этой и других происходящих в России энергоаварий называет «общую расхлябанность, недостаток личной ответственности, недостаточную квалификацию, устаревшее оборудование». Все эти факторы в разных пропорциях создают, по его словам, потенциально опасные ситуации по всей стране. «Самое примечательное, что обычное короткое замыкание, ставшее причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке, было спрогнозировано еще в июне», — говорит Иван Андриевский. По его словам, компания, которая ответственна за сбой, — филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока — была подвергнута проверке месяц назад. Инспекторы Ростехнадзора нашли у нее 68 нарушений норм и правил энергетической безопасности, среди которых некомпетентность персонала, нарушения инструкций, отсутствие должного оборудования и другие.

«Точные причины и виновные еще не установлены, но есть подозрение, что здесь дело также не обошлось без расхлябанности», — уверен эксперт. При этом, по его словам, не стоит считать, что это единичный случай — достаточно посмотреть российские новости по теме «короткое замыкание». Решать такие проблемы, по его словам, нужно комплексно — за счет внеплановых проверок, повышения личной и административной ответственности, установления причин, по которым в компании работает оборудование ненадлежащего качества, отсутствует аварийный резерв и тому подобное.

«На более глубоком уровне эта проблема связана, безусловно, с общей неблагополучностью российской экономики, отсутствием хорошо развитого промышленного сектора, недостатком высококвалифицированных кадров, низкими зарплатами», — утверждает Иван Андриевский. Энергобезопасность, резюмирует он, — это краеугольный камень общей безопасности государства и поэтому ей должно уделяться повышенное внимание.

Эксперт считает, что необходимо даже ужесточить наказание, пересмотрев статью 293 УК РФ («Халатность»). «Здесь схема простая — если сотрудники видят нарушения, они обязаны сообщать начальству. Если начальство бездействует, оно виновно в халатности», — заключил он.

Не главный поставщик

Если говорить о поставках в Китай, прекращенных из-за аварии, то, как считают эксперты, краткосрочная остановка передачи электроэнергии в КНР могла привести к серьезному дефициту. «В течение последних трех лет экспорт электроэнергии из России в Китай оценивается в среднем в 3,2-3,3 миллиарда киловатт-часов, а только в прошлом году Китай потребил почти шесть триллионов киловатт-часов, — поясняет генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин. — Несложно догадаться, что при всем потенциале российских энергогенерирующих мощностей, крупнейшим поставщиком этого жизненно важного для промышленности и населения Поднебесной ресурса Россия не является. В худшем случае перебои возможны только в приграничных регионах».

Основным потребителем российской электроэнергии является китайская провинция Хэйлунцзян, рассказывает Александр Ракша. «Регион получает электричество уже очень давно, по нашим данным поставки начали осуществляться еще в 1992 году по наши дни с приостановкой поставок с 2007 по 2009 год — причиной тогда послужила реформа структуры электроэнергетики России, а также пересмотр экспортных цен на электричество, что не устраивало китайских партнеров», — рассказывает эксперт.

На сегодняшний день электричество в Китай идет по трем электромагистралям: между трансформаторной подстанцией Благовещенска и Хэйхэ; из Благовещенска и Айхуй и между подстанциями Амура и Хэйхэ по 110, 220 и 500 киловольт соответственно. Всего с первого года начала поставок электроэнергии в сторону Китая было отправлено электроэнергии в размере 20,097 миллиарда киловатт-часов, при этом порядка девяти миллиардов киловатт-часов пришлось на ЛЭП «Амур-Хэйхэ», которая начала свою работу с апреля 2012 года, именно на эту сеть приходится больше всего экспортных поставок из России, отмечает Александр Ракша.

В результате сбоя экспорт, по оценкам экспертов, прервался в объеме порядка 477 мегаватт, что вызвало лишь частичные перебои в поступлении электричества как частным, так и коммерческим потребителям. «Однако на наш взгляд такой относительно небольшой сбой никак не мог навредить китайским партнерам, скорее всего, они могли привлечь резервные подстанции и компенсировать потребности наиболее стратегических объектов», — считает аналитик.

Если же проблемы у потребителей произошли, и они будут подтверждены официальными документами или исками в сторону поставщика — «ИнтерРАО», а в ходе расследования выяснится, что это полностью вина поставщика услуги, со стороны компании могут последовать компенсации в виде денежных выплат или же в виде безвозмездных поставок дополнительных мощностей пострадавшей стороне.
С другой стороны, отмечает Роман Паршин, несколько иную значимость поставки в Китай имеют для «Интер РАО», которая и осуществляет экспорт производимой «РусГидро» электроэнергии по достаточно высоким тарифам. Только в 2015 году «РусГидро» эти поставки позволили заработать дополнительных 1,56 миллиарда рублей, отмечает Роман Паршин. «Понятно, что для Интер РАО и «РусГидро» проблемы на очень выгодном для них направлении ни к чему», — констатирует он.

Между тем, скорее всего, договор о поставках электроэнергии в КНР учитывает подобные обстоятельства, полагает эксперт. «С учетом того, что последствия аварии были устранены в предельно сжатые сроки, — отмечает эксперт, — можно предположить, что существенных финансовых рисков для российской стороны нет».

Татьяна Романова

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