Кошка, Карл!

Шупетт, кошка легендарного модельера Карла Лагерфельда, празднует сегодня свой шестой день рождения. Звезда соцсетей, обладательница собственной линии аксессуаров, светская дива и несостоявшаяся невеста Карла может быть довольна достигнутым: едва ли в мире найдется другая кошка, зарабатывающая три миллиона евро в год.

Индустрия моды в начале XXI века оказалась в неловком положении — все формы и фасоны уже перепробованы, новые материалы испытаны (и в конечном счете, все вновь вернулось к натуральному продукту), да и вообще публика более склонна впадать в восторг при виде новейших гаджетов, нежели смелых исканий мастеров портняжного дела.

Странный вакуум оказался заполнен молодыми хулиганами, вроде Демны Гвасалия и Гоши Рубчинского, предложивших современный вариант андерсеновского «нового платья короля»: совершенно обыденные вещи, выдаваемые за произведения высокой моды. Соответствующие замаху цены добавляют аутентичности в глазах потребителей люкса: если копирующая спецодежду доставочной фирмы майка стоит 500 евро, то, очевидно, она никак не может считаться дешевым надувательством. По крайней мере, не дешевым.

Hiding from #Monday like... 🙀 Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) Авг 7 2017 в 9:53 PDT

Знатоки истории искусства могут вспомнить в этой связи дадаистов столетней давности и знаменитый «Фонтан» Марселя Дюшана — выставленный в галерее обычный писсуар, объявленный произведением искусства. В ХХ веке абстрактное искусство и множественные связанные с ним «измы» в какой-то момент вызвали к жизни новую фигуративную живопись — от поп-арта до неоклассицизма. Мир моды всегда был склонен пародировать «высоколобую» арт-сферу — так что и здесь воспоследовала реакция, отчасти даже опережающая.

From Paris Hilton's walk in Christian Cowan to Tiffany Trump tromping around, #NYFW is as dead as a dormouse. Read my #NYFW rant #ontheblog. [Link in Bio] A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Feb 19, 2017 at 10:06am PST

Точный и издевательский удар нанес Карл Лагерфельд — легенда haute couture с неизменным хвостом седых волос и не снимаемыми, кажется, никогда темными очками. Именно благодаря ему 16 января 2012 года мир узнал о существовании самой креативной кошки планеты — принадлежащей Лагерфельду «бирманки» Шупетт. Тогда Шупетт (вероятно, не без помощи Карла) сделала свой первый твит; впоследствии талантливое животное обзавелось аккаунтами в Instagram и Facebook. Сегодня ей исполняется шесть лет — возраст даже по кошачьим меркам юный.

#TBT to before adulting was hard. 😺 @vmagazine with @laetitiacasta shot by Daddy @karllagerfeld A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Jun 15, 2017 at 4:07pm PDT

Но успела Шупетт за это время многое — создать несколько коллекций аксессуаров, поучаствовать в рекламной кампании с Летицией Каста, приложить лапу к линии косметики и стать героиней книги про себя, любимую. Сегодня у нее более 150 тысяч подписчиков в социальных сетях, а ежегодный доход, по словам Лагерфельда, превышает три миллиона евро — неплохо для домашнего животного.

#TFW the long weekend is over. 😿 #comeback #longing A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Feb 21, 2017 at 9:08am PST

Лагерфельд, впрочем, склонен очеловечивать свою питомицу (попавшую к нему, кстати, совершенно случайно — оставил на время знакомый манекенщик, да так и прижилась). В июне 2013 года он заявил, что мечтает жениться на Шупетт. «Жаль, что браки людей с животными пока не признаются… Никогда не думал, что могу так влюбиться в кошку», — сказал в интервью CNN восьмидесятилетний модельер.

Happy #FathersDay Daddy @karllagerfeld. Thank you for bringing me into the (fashion) world. 😘 A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Jun 18, 2017 at 10:10am PDT

Шупетт живет на широкую лапу, как и положено звезде социальных сетей и fashion-диве. У нее две горничных, на которых она периодически жалуется. Путешествует по миру со своим поклонником-хозяином, останавливаясь, естественно, в лучших отелях. Она — свой человек (или все же кошка?) на всех модных показах, к которым причастен Лагерфельд. Чуть ли не ежедневно выдает (при помощи своего бессменного «секретаря» Эшли Чудин) язвительные комментарии по поводу модной индустрии (не щадя даже родной дом Chanel — интересно было бы узнать, что думают по этому поводу его пиарщики). В общем, живет на зависть всем другим представителям семейства кошачьих — да и рода людского, пожалуй, тоже. Недаром она служит не только вдохновением для самого Лагерфельда, но для поклонниц его таланта — и ее собственной элегантности (по крайней мере, на Хеллоуин).

A human bringing my beauty to life for #Halloween! Merci @champisboring. 😽 #choupettehalloween #Choupette #Halloweekend A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Oct 30, 2016 at 1:03pm PDT

Римский император Калигула прославился, в числе прочего, и тем, что назначил своего коня Инцитата сенатором. Лагерфельд, не меньший сумасброд и эксцентрик, произвел кошку в модельеры. Однако императорский жеребец служил разве что издевкой над другими отцами-сенаторами, а Шупетт и впрямь влияет на процесс развития моды — по крайней мере, в той степени, в которой поднимает настроение своему несостоявшемуся жениху. В любом случае про самую гламурную кису в мире можно сказать так же, как говорили про Инцитата после смерти Калигулы: в отличие от других приближенных, он ни разу не дал своему хозяину дурного совета.

С днем рождения, Шупетт!

