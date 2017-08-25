Здравствуй, девочка — секонд-хэнд

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Какие странные инициативы выдвигают украинские политики

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Фото: РИА Новости

В начале сентября откроется осенняя сессия украинского парламента. Своего часа ждут не только важные реформы, но и множество поражающих креативностью инициатив. Одна из недавних инициатив чиновников — налог на продажу поношенных вещей. «Лента.ру» выяснила, на что еще способны киевские политики.

«Отче наш» и секонд-хэнды

Решение о введении налога на продажу подержанных вещей принято Государственной фискальной службой (ГФС) Украины. В ведомстве разъяснили, что это касается сданных в комиссионные магазины поношенных вещей, использованной бытовой техники или мебели. В ГФС полагают, что вырученные от продажи средства — это дополнительный доход, который должен облагаться налогом.

В ходе осенней сессии украинского парламента предполагается рассмотреть законопроекты о земельной и школьной реформе, должно состояться второе чтение нормативного акта о пенсиях. Казалось бы, все это требует широкого общественного обсуждения, консультаций с заинтересованными группами граждан, анализом мнений экспертов. Между тем в СМИ гораздо активнее обсуждают другое. Например, предложение обязать депутатов читать молитву «Отче наш» после открытия каждого пленарного заседания. Право делать это с трибуны предлагают предоставить лидеру самой многочисленной фракции (сейчас — «Блок Петра Порошенко»). Хотя документ пока находится в регламентном комитете, он уже вызвал бурную реакцию. Так, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ответ на эту инициативу рекомендовала окроплять депутатов святой водой. «Число бесноватых зашкаливает в зале Рады. На беснующихся можно выливать сразу ведро, может, и поможет», — отметила она.

Гексаграмма флага

Ждет своего часа и законопроект о медицинской реформе. Его противники зарегистрировали законопроект, согласно которому все парламентарии, поддержавшие реформу, и их родные должны в течение 10 лет обслуживаться только в госклиниках на территории страны. Этот документ тоже в данный момент анализируется регламентным комитетом.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Евгений Рыбчинский выступил с другой яркой инициативой. Он считает необходимым изменить расположение цветов национального флага. По его словам, китайская художница Мао Мао якобы еще первому президенту Украины Леониду Кравчуку сказала, что с нынешним сочетанием цветов страну ожидает «неминуемая деградация, предательство, упадок и, наконец, крах». Дело в том, что нынешний флаг создает гексаграмму «Пи», а согласно Книге изменений «И-цзын», это одна из четырех худших комбинаций. Если расположить желтый цвет сверху, то получится гексаграмма «Тай», гораздо более благоприятная, обозначающая «расцвет, счастье, развитие».

Депутаты от «Радикальной партии», «Народного фронта» и «Оппозиционного блока» озаботились душевным состоянием и моральным обликом политиков. Они призвали ежегодно проверять психическое здоровье президента, премьер-министра, членов правительства и парламентариев, а также убеждаться в том, что у них нет алкогольной и наркотической зависимости. В отношении представителей украинской власти не раз возникали подобные подозрения. Так, 2 ноября 2016-го депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин во время заседания парламента зашел за колонну, что-то съел и запил водой. После этого он несколько минут стоял у стены, неестественно выпучив глаза, а затем вернулся на рабочее место. При этом народный избранник облизывался, щелкал пальцами, дергался, качал головой, странно ухмылялся. В комментариях к видео пользователи высказали предположение, что депутат употребляет наркотики. В июне того же года украинский парламентарий Вадим Рабинович назвал стиль работы Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост губернатора Одесской области, кокаиновым драйвом. Он отметил, что Саакашвили часто заходит в комнату, а потом возвращается «весь возбужденный и бегает».

Расстрелять и праздники отменить

Помимо конкретных законопроектов, можно отметить отдельных генераторов идей, многократно выступавших с необычными предложениями.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко то и дело предлагает кого-нибудь расстрелять. Так, по его мнению, следует поступить с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, если он попытается пересечь польско-украинскую границу, мэром Харькова Геннадия Кернеса — за якобы симпатии к России, а также десятком прокуроров и судей — в назидание остальным работникам правосудия.

Не раз выдвигала кровожадные инициативы и бывшая военнослужащая Надежда Савченко. Например, для облегчения жизни украинцев она пообещала уничтожить парламентариев, членов правительства и сотрудников администрации президента. «450 [депутатов] в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой (улица в Киеве, на которой находится администрация президента — прим. «Ленты.ру»). Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — сказала Савченко. Кроме того, она предложила управлять страной по принципам Гетманщины XVII века. «Это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом», — отметила она.

Причины появления скандальных инициатив достаточно очевидны. Громкие, но бессмысленные идеи оттеняют действительно судьбоносные законопроекты. Пока граждане обсуждают, нужно ли депутатам в начале заседаний возносить молитвы, те принимают в выгодных для себя редакциях решения о реформировании пенсионной системы, медицины, образования. Кроме того, эпатажные политики востребованы как громоотводы. Всегда можно сказать, что они саботируют работу органов власти, торпедируют ее своей необузданной фантазией.

Игорь Кармазин

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