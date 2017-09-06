Бизнес
 
Последние новости
В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ
Уроженца Дагестана осудили за нападение на силовиков в ходе митинга на Тверской
Синоптики пообещали москвичам возвращение тепла к выходным  
Пнувшую ребенка в Петербурге женщину заподозрили в хулиганстве
Навального обвешали сардельками
Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Популярные новости
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс
Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ
Навального обвешали сардельками
Раскрыта продлевающая жизнь диета

Философия пространства

АИЖК представили на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: предоставлено КБ «Стрелка»

В рамках начавшегося во Владивостоке III Восточного экономического форума Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) представило мастер-план развития Владивостокского округа, выполненный совместно с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском, разработанную совместно с КБ «Стрелка».

Согласно современным представлениям о трансформации той или иной социальной городской среды, мастер-план представляет собой стратегию пространственного развития территории. Разрабатывается властями с учетом интересов различных групп и несколько отличается от привычного генплана. В частности, мастер-план подразумевает избирательность — в центре внимания находится ограниченное количество приоритетов и территорий развития.

Кроме того, если генеральный план регулирует прежде всего землепользование, представляя собой, по сути, адресованный специалистам технический документ, то мастер-план — это стратегия концептуального развития, позволяющая выделить ключевые точки трансформации среды.

Формат мастер-плана рассчитан скорее на сложившиеся города, и это еще одно отличие от генерального плана. Генплан с наибольшей отдачей работает при экстенсивном развитии территорий — когда расширение города ведется посредством строительства «в полях», а не повышения эффективности уже сложившейся среды.

Мастер-план должен учитывать все особенности, к примеру, города — как уже сформировавшегося сложного пространственного и социального организма. Такой подход требует особого внимания к деталям, пересечению интересов и подразумевает поиск многочисленных точек соприкосновения всех участников процесса.

С проектных механизмов акцент переносится на управленческие, тут важны не только проектные чертежи, но и различные управленческие, организационные схемы. Это позволяет наладить диалог между различными группами участников городской среды и совместными усилиями повысить эффективность функционирования пространства, транспортной системы, проектов строительства жилья и других объектов инфраструктуры.

Владивосток

Концепция мастер-плана Владивостока, подготовленная АИЖК и Nikken Sekkei, одной из крупнейших и старейших в мире архитектурно-инжиниринговых компаний, предполагает развитие города как регионального образовательного центра, нового делового центра инновационной экономики, туристического и культурного хаба.

3 сентября 2016 года в ходе II Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину сделать Владивосток «комфортным для жизни городом». Одним из направлений сотрудничества глава японского правительства назвал градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей удобную и активную жизнь. Договор о разработке мастер-плана Владивостока был подписан между японской компанией Nikken Sekkei и Фондом единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) 16 декабря 2016 года, в ходе визита президента РФ в Токио.

Разработанный план предполагает развитие города как регионального центра в области образования, инновационной экономики с приоритетным сохранением окружающей среды. План предусматривает трансформацию нынешней структуры города в высокофункциональную и компактную за счет формирования новых городских центров, благоустройства общественного пространства и сохранения ландшафтных особенностей. В качестве целевых ориентиров мастер-план предлагает ориентироваться на опыт различных городов мира со схожей инфраструктурой, проблемами и целями развития — такими как Портленд, Фрайбург, Роттердам, Ванкувер и ряд других.

В частности, концепция предусматривает улучшение городской среды путем перемещения портовой и промышленных зон и создания центра туризма и коммерции.

Предполагаются также изменения градостроительной структуры города для децентрализации городских кластеров. Заново созданные кластеры будут связаны функциональной транспортной системой.

Ставятся задачи повышения эффективности транспортной сети для снижения загруженности дорог в центре города, создания транзитно-ориентированного делового центра на базе существующих объектов, развития платформы для научно-исследовательских разработок на базе Дальневосточного федерального университета и формирования инкубационных платформ для бизнес-инициатив.

Бухта Новик

Разработкой Стратегии комплексного развития территории бухты Новик на острове Русский занимается КБ «Стрелка» по заказу АИЖК. Проект реализуется в несколько этапов. Первый — создание рамочной концепции развития территории. Второй — разработка мастер-плана бухты Новик.

Концепция мастер-плана территорий бухты острова Русский — комплексное развитие территории, компактная среднеэтажная застройка c развитой инфраструктурой, организация самодостаточной городской среды, соответствующей стандартам «ООН-Хабитат» и ОЭСР.

В соответствии со стандартами, основные точки концентрации деловой и социальной активности расположатся на пересечении главных пешеходных и транспортных потоков. Ключевые объекты деловой, коммерческой и социальной инфраструктуры разместятся на первых этажах жилых зданий.

Рельеф территории острова естественным образом формирует три района форта Новик. Это Университетский район, в непосредственной близости к ДВФУ, с преобладанием малоэтажной застройки; Центральный район с возможностью автономного доступа с автострады, где сосредоточена основная деловая, культурная и туристическая активность; и более тихий Южный район с преимущественной застройкой таунхаусами. Два района, ЖСК «Остров» и ЖК «Авангард», уже утверждены и частично возведены. Кроме того, на территории появятся три парка и набережная, которые будут интегрированы в ландшафт.

Концепция развития территории на острове Русский включает в себя все необходимые инженерно-климатические решения для обеспечения комфортной городской среды и повышения энергоэффективности зданий. Следующим шагом развития может стать проектирование экспериментального района, в котором будет максимально учитываться большие возможности острова для внедрения альтернативных источников энергии — таких как большое количество солнечных дней, стабильность ветра и близость грунтовых вод.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гендиректор КБ «Стрелка» на ВЭФ-2017 рассказал о городах будущего
АИЖК спрогнозировало падение ставок по ипотеке до 7 процентов
На ВЭФ представят концепцию развития Владивостокской агломерации
Другие материалы рубрики
Бизнес00:0231 августа

По самые помидоры

Российскую экономику не спасут даже овощи
17:2830 августа

Производство водки в России за семь месяцев выросло на 16 процентов

12:31Сегодня

Южнокорейских туристов отпугивает ассоциация России с СССР

13:5730 августа

Выручка «МегаФона» выросла во втором квартале 2017 года

Бизнес15:46 5 сентября

«У норвежской экополитики двойные стандарты»

Сопредседатель Экологической палаты России о лицемерной позиции северного соседа
12:43Сегодня

СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина

09:28Сегодня

Глава ОСК рассказал о докапитализации заводов и вспомнил о хищениях

13:0630 августа

Forbes составил рейтинг богатейших предпринимательских кланов России

Бизнес09:01 4 сентября
Константин Пономарев

«ДЭС могли быть похищены у моего клиента»

Адвокат о подробностях уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева
11:21Сегодня

Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином

08:44Сегодня

Россия создаст в Египте промзону

11:5330 августа

Второй этап реконструкции норильского аэропорта завершится к середине сентября

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Минстрое рассказали о планах отказаться от отключения горячей воды
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Ассоциация наблюдателей проследит за выборами в 20 регионах
Сотрудники МЧС спасли застрявшего в натяжном потолке голубя
Навального обвешали сардельками
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев
Во Франции родители отвели ребенка в школу и уехали в Африку
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс
Рада приняла закон о тотальной украинизации образования
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота
Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году
ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
Кудрин предложил ускорить рост экономики за счет сокращения расходов на оборону
Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке
Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Философия пространства
АИЖК представили на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Южнокорейских туристов отпугивает ассоциация России с СССР
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Глава ОСК рассказал о докапитализации заводов и вспомнил о хищениях
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки
В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Математики открыли необычное число
Раскрыта продлевающая жизнь диета
Робот Федор научился работать на складе
Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Литовского баскетболиста обокрали на ЧЕ в Израиле
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018
Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Кличко оценил талант Поветкина
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе
Все материалы
Культура
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги
Фанат заказал для Селены Гомес букет в форме пениса
Британские рэперы посмеялись над котом Гнойного и восхитились Грязным Рамиресом
Появилось первое фото актера из «Мистера Робота» в роли Фредди Меркьюри
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира
Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети
Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах
Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных
Ростуризм расстроили слишком дешевые путевки
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть
В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году
Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Новый Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
MINI построила мегаагрессивный карбоновый хэтчбек
VW прокачал самый крутой Amarok до 258 сил
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы