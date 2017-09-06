Философия пространства

В рамках начавшегося во Владивостоке III Восточного экономического форума Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) представило мастер-план развития Владивостокского округа, выполненный совместно с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском, разработанную совместно с КБ «Стрелка».

Согласно современным представлениям о трансформации той или иной социальной городской среды, мастер-план представляет собой стратегию пространственного развития территории. Разрабатывается властями с учетом интересов различных групп и несколько отличается от привычного генплана. В частности, мастер-план подразумевает избирательность — в центре внимания находится ограниченное количество приоритетов и территорий развития.

Фото: предоставлено КБ «Стрелка» Визуализации мастер-плана бухты Новик на острове Русский.

Кроме того, если генеральный план регулирует прежде всего землепользование, представляя собой, по сути, адресованный специалистам технический документ, то мастер-план — это стратегия концептуального развития, позволяющая выделить ключевые точки трансформации среды.

Формат мастер-плана рассчитан скорее на сложившиеся города, и это еще одно отличие от генерального плана. Генплан с наибольшей отдачей работает при экстенсивном развитии территорий — когда расширение города ведется посредством строительства «в полях», а не повышения эффективности уже сложившейся среды.

Мастер-план должен учитывать все особенности, к примеру, города — как уже сформировавшегося сложного пространственного и социального организма. Такой подход требует особого внимания к деталям, пересечению интересов и подразумевает поиск многочисленных точек соприкосновения всех участников процесса.

С проектных механизмов акцент переносится на управленческие, тут важны не только проектные чертежи, но и различные управленческие, организационные схемы. Это позволяет наладить диалог между различными группами участников городской среды и совместными усилиями повысить эффективность функционирования пространства, транспортной системы, проектов строительства жилья и других объектов инфраструктуры.

Владивосток

Концепция мастер-плана Владивостока, подготовленная АИЖК и Nikken Sekkei, одной из крупнейших и старейших в мире архитектурно-инжиниринговых компаний, предполагает развитие города как регионального образовательного центра, нового делового центра инновационной экономики, туристического и культурного хаба.

3 сентября 2016 года в ходе II Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину сделать Владивосток «комфортным для жизни городом». Одним из направлений сотрудничества глава японского правительства назвал градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей удобную и активную жизнь. Договор о разработке мастер-плана Владивостока был подписан между японской компанией Nikken Sekkei и Фондом единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) 16 декабря 2016 года, в ходе визита президента РФ в Токио.

Фото: предоставлено КБ «Стрелка» Будущий парк в бухте Новик.

Разработанный план предполагает развитие города как регионального центра в области образования, инновационной экономики с приоритетным сохранением окружающей среды. План предусматривает трансформацию нынешней структуры города в высокофункциональную и компактную за счет формирования новых городских центров, благоустройства общественного пространства и сохранения ландшафтных особенностей. В качестве целевых ориентиров мастер-план предлагает ориентироваться на опыт различных городов мира со схожей инфраструктурой, проблемами и целями развития — такими как Портленд, Фрайбург, Роттердам, Ванкувер и ряд других.

В частности, концепция предусматривает улучшение городской среды путем перемещения портовой и промышленных зон и создания центра туризма и коммерции.

Предполагаются также изменения градостроительной структуры города для децентрализации городских кластеров. Заново созданные кластеры будут связаны функциональной транспортной системой.

Ставятся задачи повышения эффективности транспортной сети для снижения загруженности дорог в центре города, создания транзитно-ориентированного делового центра на базе существующих объектов, развития платформы для научно-исследовательских разработок на базе Дальневосточного федерального университета и формирования инкубационных платформ для бизнес-инициатив.

Бухта Новик

Разработкой Стратегии комплексного развития территории бухты Новик на острове Русский занимается КБ «Стрелка» по заказу АИЖК. Проект реализуется в несколько этапов. Первый — создание рамочной концепции развития территории. Второй — разработка мастер-плана бухты Новик.

Фото: предоставлено КБ «Стрелка» Визуализация городской среды.

Концепция мастер-плана территорий бухты острова Русский — комплексное развитие территории, компактная среднеэтажная застройка c развитой инфраструктурой, организация самодостаточной городской среды, соответствующей стандартам «ООН-Хабитат» и ОЭСР.

В соответствии со стандартами, основные точки концентрации деловой и социальной активности расположатся на пересечении главных пешеходных и транспортных потоков. Ключевые объекты деловой, коммерческой и социальной инфраструктуры разместятся на первых этажах жилых зданий.

Рельеф территории острова естественным образом формирует три района форта Новик. Это Университетский район, в непосредственной близости к ДВФУ, с преобладанием малоэтажной застройки; Центральный район с возможностью автономного доступа с автострады, где сосредоточена основная деловая, культурная и туристическая активность; и более тихий Южный район с преимущественной застройкой таунхаусами. Два района, ЖСК «Остров» и ЖК «Авангард», уже утверждены и частично возведены. Кроме того, на территории появятся три парка и набережная, которые будут интегрированы в ландшафт.

Концепция развития территории на острове Русский включает в себя все необходимые инженерно-климатические решения для обеспечения комфортной городской среды и повышения энергоэффективности зданий. Следующим шагом развития может стать проектирование экспериментального района, в котором будет максимально учитываться большие возможности острова для внедрения альтернативных источников энергии — таких как большое количество солнечных дней, стабильность ветра и близость грунтовых вод.