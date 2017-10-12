Ценности
 
Последние новости
Россия уличила Пентагон в создании комплексов мгновенного глобального удара
Продавший празднование победного гола австралиец заинтересовал ФИФА
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Apple выпустит гнущийся iPhone
В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО
Популярные новости
Подруга рассказала о жизни погибшей в Доминикане голой россиянки
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Разговор дагестанских матерей в чате растащили на мемы
Актриса «Мира Дикого Запада» прокомментировала два своих изнасилования
В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину
Партнерский материал

Правильный выбор

Что выгоднее купить в ипотеку — готовое жилье или квартиру в новостройке

Перейти в «Мою Ленту»
Квартал «Новые Котельники»
Квартал «Новые Котельники»
Изображение: НДВ-Недвижимость

В условиях положительной динамики на рынке недвижимости все больше россиян задумываются о покупке жилья. Многие из них — молодые люди, новое поколение финансово грамотных ипотечных заемщиков, которому еще пару лет назад было трудно даже мечтать о собственных квартирах из-за недоступности кредитования и высокой стоимости квадратных метров.

«Спрос на ипотечные кредиты за последний год значительно вырос, — отмечает Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка (ПСБ). — Это связано с высокой динамикой снижения процентных ставок: если еще в апреле ипотечные кредиты выдавались в среднем под 11,45 процента годовых, то уже в июне кредитная ставка опустилась ниже 11 процентов и сейчас продолжает уменьшаться. Кроме того, снижается размер минимального первоначального взноса, и одновременно застройщики и продавцы на вторичном рынке выводят большое количество выгодных для покупателей предложений».

Сейчас у многих людей есть возможность спокойно выбирать город, район, застройщика, ипотечного кредитора и, конечно, само жилье — вторичное или в новостройке. Последняя опция традиционно вызывает много споров.

По словам экспертов, до 2015 года порядка 60 процентов сделок по приобретению жилья приходилось на вторичный рынок, 40 процентов — на первичный. Но затем в стране запустили программу субсидирования ипотеки, распространявшуюся только на новостройки, и соотношение изменилось: теперь 30 процентов сделок — со «вторичкой», 70 процентов — с «первичкой». Причем в Москве и Санкт-Петербурге покупатели явно отдают предпочтение новостройкам, а в регионах силы старого и нового жилья примерно равны.

Попробуем разобраться, кто мудрее в своем выборе — жители двух столиц, выступающие за все новое, или регионалы, которые совсем не против вторичного жилья.

Будем жить теперь по-новому

При выборе квартиры массовый потребитель интересуется прежде всего ее стоимостью. Метры в строящихся домах традиционно дешевле «вторички» с аналогичными характеристиками. Если речь идет о покупке на начальной стадии возведения дома, разница в цене может достигать и 30 процентов. Это, пожалуй, ключевое преимущество новостроек на сегодняшний день — возможность сэкономить, немного потерпев до ввода дома в эксплуатацию.

Еще один очевидный плюс «первички» — новые дома строят по современным технологиям и стандартам, отвечающим требованиям времени. Свежая «панель», и уж тем более «монолит», разительно отличаются от зданий, построенных в прошлом веке и даже в первые годы нового тысячелетия. Конечно, многое зависит от застройщика — даже из лучших ингредиентов можно сделать «блин комом», но в целом новостройки качественнее старых домов (опять же, если сравнивать здания одного класса).

Третий аргумент в пользу первичного жилья — дешевая ипотека. Государственная программа субсидирования ипотеки закончилась, и власти не стали предлагать новых подобных инструментов поддержки кредитных организаций, строительной отрасли и покупателей жилья. Но никто, что удивительно, не пострадал. Как показывает сегодняшняя реальность, банки вполне способны самостоятельно выдавать гражданам ипотеку по ставкам, которые ниже уровня ставок ранее действовавшей госпрограммы, — но, как и прежде, самые недорогие кредиты доступны выбирающим новостройки.

«В Промсвязьбанке по программе "Новостройка" минимальная ставка — 9,9 процента, — рассказывает Вячеслав Грицаенко. — Она установлена для кредитов с первоначальным взносом от 20 процентов. По кредитам со взносом в размере от 10 до 20 процентов ставка составляет 11,8 процента. Можно взять ипотеку и вовсе не имея денег на первый взнос, но тогда ставка будет выше — от 12 процентов».

Помимо адекватных ставок, жизнь покупателям новых квартир облегчает дружба банков с застройщиками и агентствами недвижимости, реализующими лоты в новостройках (ПСБ, к примеру, сотрудничает с «Группой ПСН», «НДВ-Недвижимость», «Метриум Групп», «Бонтон» и другими). Совместно они часто предлагают клиентам особые условия: банк может дополнительно снизить ипотечную ставку на покупку жилья в «дружественном» проекте и/или упростить процедуру выдачи кредита.

Опыт круче молодости

Первостепенный козырь «вторички» — безотлагательное получение вожделенных квадратных метров и возможность немедленного заселения в квартиру. В то время как покупка строящегося жилья предполагает довольно длительное ожидание (от нескольких месяцев до нескольких лет), выбирающим вторичное жилье ключи выдают сразу. Риск, что стройка затянется, особенно актуальный в последние годы, отсутствует — все уже построено, можно жить. Есть, правда, и квартиры с отделкой «под ключ» в готовых новостройках, но их немного, и такое предложение уже наверняка будет дороже «вторички» схожего качества в той же локации.

Еще «вторичка» часто бьет «молодость» богатством выбора. «Старые дома есть во всех развитых московских и подмосковных районах, включая районы Центрального округа, где недорогие новостройки попросту отсутствуют как класс», — говорит Елена Мищенко, руководитель отдела городской недвижимости Северо-Восточного отделения компании «НДВ-Недвижимость».

Отсюда другой плюс «вторички» — расположение в локациях с давно сложившейся инфраструктурой: транспортной, социальной, коммерческой. Не надо ждать, когда наконец достроят школу, магазин и откроют хотя бы одну кофейню. Кроме того, в заселенных домах нет массового соседского ремонта, в отличие от новостроек, где звуки дрели и перфоратора придется слушать года два как минимум. И рядом не ведется строительство следующих очередей проекта, что часто бывает в новых микрорайонах.

Минусов у вторичного жилья, правда, тоже немало. Среди главных — устаревшие инженерные и планировочные решения (это касается и самих зданий, и квартир, и подъездов), изношенные коммуникации, неоднородность социального окружения: даже на престижном Арбате и уж тем более на Невском проспекте, где много коммунальных квартир, соседями могут оказаться «граждане тунеядцы». В новостройках такие попадаются куда реже.

«Другой изъян квартир с историей — высокий риск возникновения проблем юридического характера при заключении сделки и после перехода права собственности, — отмечает Елена Мищенко. — Подводных камней здесь много: продавец может оказаться недееспособным, права одного из прежних владельцев — ущемленными, квартира — с неузаконенной перепланировкой. Список длинный, шанс лишиться и свежеприобретенного жилья, и денег реальный, особенно если пренебречь услугами хорошего риелтора».

Наконец, менее выгодны пока и условия оформления ипотеки на приобретение «вторички», хотя в последнее время они приближаются к тем, что действуют для покупателей нового жилья: так, в ПСБ есть программы «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» со ставкой от 10,3 процента годовых, позволяющие взять кредит на сумму до 30 миллионов рублей. В банке также можно оформить кредит на любые цели под залог собственной квартиры по программе «Альтернатива». Ставка — от 13,5 процента.

Здоровее будут

Очевидно, что благополучие обоих рынков недвижимости, первичного и вторичного, как никогда прежде зависит от исправности инструмента ипотечного кредитования, а способность граждан цивилизованно и быстро решить квартирный вопрос — от того, насколько им подходит роль заемщика.

Ипотечный кастинг, к радости многих, сегодня становится менее строгим и более быстрым. «В нашем банке выдерживаются сутки на принятие решения с момента подачи заявки на кредит, а выбор даты для заключения ипотечного договора — полностью на усмотрение клиента», — говорит Вячеслав Грицаенко.

Кроме того, на рынок постепенно возвращаются либеральные предложения для потенциальных заемщиков: программы с низким или нулевым первоначальным взносом и так называемая ипотека по паспорту. И все же кредиты на жилье дают не всем.

«Прежде всего мы оцениваем платежеспособность заемщика, — поясняет Грицаенко. — Ему необходимо подтвердить свою трудовую деятельность и наличие источников дохода. Вариантов подтверждения дохода множество: 2-НДФЛ, справка по форме банка, выписка по счету и другие документы. Однако для клиентов с первым взносом от 40 процентов мы можем рассмотреть заявку без подтверждения дохода и трудовой деятельности, эта опция называется "В ипотеку — налегке!". В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал (его сумма сегодня составляет 453 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»)».

Также немаловажную роль, по словам эксперта, играет положительная кредитная история. «Если она в принципе отсутствует, банк запрашивает необходимые документы и сопоставляет их со своими методиками оценки дохода. То есть более подробно анализирует, где работает заемщик, в каком регионе и так далее. При этом мы учитываем, у кого и где покупается недвижимость», — уточняет Грицаенко.

Строгость строгостью, но в целом банки активно соревнуются на ипотечном поле: доля жилищных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковских организаций выросла с 20 процентов в 2013-м до 30-35 процентов в 2016 году. Помимо борьбы за новых заемщиков, идет бой за ипотечников со стажем — посредством рефинансирования кредитов.

На сегодняшний день программа рефинансирования ипотеки у большинства банков входит в продуктовую линейку. Схема упростилась: не нужно получать согласия предыдущего кредитора на последующий залог (так как кредит на рефинансирование выдается на досрочное погашение действующего и только после этого регистрируется залог в пользу нового кредитора). Банки ждут качественных клиентов, желающих получить более выгодные условия по своим кредитам, и миграция таких заемщиков из банка в банк постепенно становится нормой.

Ипотечный рынок, таким образом, растет (в 2017-м ожидается увеличение объемов выдачи кредитов на жилье на 15 процентов, в 2018-2020 годах — на 10-12 процентов ежегодно) и крепчает, что выгодно покупателям любого жилья. Ложка дегтя: этому росту по-прежнему мешает стоимость денег — частным банкам недоступно то дешевое фондирование, которое есть у госбанков, поэтому конкурировать с гигантами порой очень сложно — но реально.

Ожидается, что в конце 2017-го средняя ставка по ипотеке станет ниже 10 процентов. Крупные банки при благоприятном развитии событий смогут предложить кредиты на жилье под 9 процентов и менее уже в следующем году. Для желающих улучшить жилищные условия эти цифры — музыка, но одновременно и предупреждение: из-за активного роста ипотечного кредитования и спада объемов ввода жилой жилья цены на квадратные метры по всей стране могут вырасти — такое предположение недавно высказали в Минстрое.

Так что в глобальном смысле не так важно, что выбрать — «вторичку» или новостройку, — главное, сделать это вовремя, пока на рынке недвижимости ясно, сухо, тепло и никаких магнитных бурь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Треть сделок на столичном рынке вторичного жилья пришлась на ипотеку
В Центробанке оценили масштабы ипотечного бума в России
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Ценности
Ценности00:0711 октября

«Я бью татуировки своему отцу»

Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
15:0612 октября

Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям

17:2612 октября

Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен

12:4112 октября

Дочь Кадырова покажет новую коллекцию одежды в «Зарядье»

Ценности00:0330 сентября

«Помню только сильнейшую боль»

Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
17:1712 октября

Названы любимые бренды подростков

17:0212 октября

H&M показал модели из коллаборации с Erdem

11:1512 октября

Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом

Ценности11:28 9 октября

Кто любит покрепче

Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
14:0412 октября

Проявившийся на носках Майкл Джексон ужаснул мир моды

16:3612 октября

Тайные архивы Версаче раскроют в годовщину его убийства

12:3212 октября

Rado выпустили измеряющие скорость часы к Кубку Кремля

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
Судебные приставы получили письмо от умершего 16 лет назад петербуржца
Больше всех надо
Чем займется пятитысячный волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи
Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве
Бастрыкин запомнил перекрывших ему дорогу пенсионерок из Томска
Александр Лукашенко и Владимир Путин«Они у нас очень верные!»
Новый щенок Путина затмил проблемы СНГ
Все материалы
Мир
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Опиум и смерть
Вашингтон предложил Москве забрать снятые с дипмиссий в США российские флаги
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Депутат Рады пообещал бороться против украинизации русских
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь россиянина
Порошенко поведал об уникальности украинского армейского сухпайка
Омскую область и Оренбуржье «присоединили» к Казахстану
В школах Киева украинизировали детскую песенку «В траве сидел кузнечик»
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр
Российский бизнес уличили в тяге к несовершеннолетним
Биткоин обновил абсолютный рекорд
Глава Гознака потребовал поменять дизайн всех рублей
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
ЦБ ввел в обращение новые деньги
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Автомобили Ford для европейцев соберут из российских деталей
В третьем квартале GVC продемонстрировала двухзначный рост доходов
«Калашников» начал торговать оружием в интернете
Мантуров оценил в миллиард рублей экономию от внедрения электронных ПТС
Вице-премьер Татарстана поработает над ростом популяции осетровых
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Вадим АмпелонскийДоблокировались: троицу из Роскомнадзора уличили в хищениях
Чиновники могли завысить себе зарплаты
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества
Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене
Лидера «Христианского государства» заподозрили в экстремизме
Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Американским школьникам предложили стать рабыней
Пообещавшая уничтожить человечество робот София выступила в ООН
Раскрыта связь между Аллахом и викингами
В России утвердили размер столов и мониторов для геймеров
Все материалы
Спорт
Полный мундиаль: Украина и США не приедут в Россию
Кто сыграет на идеальных газонах Саранска и Волгограда
В «Халл Сити» пришел еще один россиянин
Президента ПСЖ заподозрили в коррупции
Сборная Франции поживет в подмосковной Истре во время ЧМ-2018
Полторы сотни цыган прогнали с территории будущего учебного центра ПСЖ
Российский хоккеист вступился за партнера и устроил драку
«Барселона» поманила Месси 100-миллионным бонусом
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Марио Варгас Льоса«Бродский курил одну за другой»
Счастье, Борхес и независимость Каталонии глазами Марио Варгаса Льосы
Полиция возобновила расследование о домогательствах Вайнштейна
Актриса «Мира Дикого Запада» прокомментировала два своих изнасилования
Бондарчук заявил о невероятных успехах российской анимации за рубежом
США покинут ЮНЕСКО
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Видео с новым щенком Путина рассорило соцсети
Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео
Блогер замуровал голову в ведре
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Безумная японка принялась отучать пассажиров метро от хамства
В сети отыскали родственницу Упоротого лиса в образе черепахи с отвисшей грудью
Все материалы
Ценности
«Я бью татуировки своему отцу»
Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям
Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен
Дочь Кадырова покажет новую коллекцию одежды в «Зарядье»
H&M показал модели из коллаборации с Erdem
Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом
Тайные архивы Версаче раскроют в годовщину его убийства
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Названы самые опасные города мира
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Американец устроил караоке-сессию в аэропорту Нового Орлеана
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Португалия упростит получение шенгена для россиян
Все материалы
Из жизни
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Немецкие пожарные спасли застрявшего в заборе ежика
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Все материалы
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Фанат «Рика и Морти» поменял VW Golf на пакет сычуаньского соуса
Названы рублевые цены на обновленные внедорожники Range Rover
Volkswagen прекратил производство Scirocco
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы