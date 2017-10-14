Радужная осень

Фестиваль Dance Inversion открылся в Москве гастролью Балета Монте-Карло со спектаклем La Belle. Также был представлен новый мюзикл «Привидение», который будет идти весь сезон. Постановщики и того и другого спектакля делают все, чтобы публика позабыла о реальности.

Театр как общественная трибуна — отлично, как экспериментальная площадка — просто замечательно. Но тысячи и тысячи наших сограждан стремятся в театр не для того, чтобы там задуматься над социальными и политическими проблемами — наоборот, они ждут от театра забвения, «снов золотых», навеянных на шелковые ресницы, историй, вовсе не связанных с реальностью. Чем труднее жизнь — тем больше спрос на песни и танцы (недаром большинство театров музкомедии в нашей стране основаны с 1932 по 1939 год).

Балет Монте-Карло привез «Спящую красавицу» — впрочем, ровно для того, чтобы зрители не ожидали «классической» версии и сразу понимали, что ни одной вариации Мариуса Петипа они не увидят, спектакль называется La Belle, то есть просто «Красавица». Это постановка худрука компании, Жана-Кристофа Майо. Хореограф известен российской публике благодаря «Укрощению строптивой» — веселый пересказ шекспировского сюжета был сделан им для Большого театра в 2014 году. Спектакль на музыку Шостаковича, в котором старинная история, превращалась в танец под мелодии «Замучен тяжелой неволей» и «Нас утро встречает прохладой», стал одним из бриллиантов в короне Большого — и от Майо балетная публика ждала многого.

Фото: Alice Blangero / balletsdemontecarlo.com 1 /4

Что ж, невинная Красавица в его спектакле разгуливает в прозрачном надувном шаре; не танцует, нет — долго вышагивает, чтобы все успели ее рассмотреть. На шар набрасываются и сминают его вожделеющие девицу женихи (они так картинно кровожадны, что напоминают большевиков из европейских довоенных фильмов). Хореограф потрудился сочинить один-единственный любовный дуэт — зато от души расписал свекровь Красавицы, выдав эту роль мужчине. Майо взял за основу не дистиллированную балетную сказку, а оригинал Шарля Перро, который детям точно лучше не читать — ведь в нем Принц, разбудив девицу, привозит ее в свой замок к матушке, а сам отправляется на войну, матушка же оказывается людоедкой и собирается сожрать Красавицу. Вот на сцене эта королева-трансвестит и пытается угробить невестку — но та побеждает ее силой любви. Смертоносную любовь, вероятно, вырабатывают ее слюнные железы — потому что она кусает свекровь в рот и та помирает от укуса. И на всех героях божественной красоты костюмы.

Выходит, что Жан-Кристоф Майо, получивший труппу двадцать с лишним лет назад из рук принцессы Каролины, выстроил свою компанию по уникальным для XXI века правилам — придворного театра. Все должно радовать взор; что-то должно удивлять, но ничто не должно огорчать; первоклассные дизайнеры обязательны; слишком сложные трюки не нужны (не дай бог, кто упадет на глазах у принцев и принцесс). В результате получился театр гламура — идеально подходящий для тех журналов, что лежат в парикмахерской. Очень красивые картинки. Просто очень. Перелистнуть — забыть.

То есть — виной ли тому значительно большие технические возможности труппы Большого, стресс работы в знаменитом театре, какие-то руководящие указания, которые были выданы Майо в Большом, или еще неизвестные науке факторы — но в гостях хореограф сделал значительно лучший спектакль, чем дома. Случайность ли это — выяснится через пару лет, когда он поставит новый балет для Большого (договоренность уже есть, название не разглашается).

В Большом сцену занимали монегаски, а в театре МДМ готовила к выпуску спектакль смешанная российско-американская команда: «Привидение» Дэйва Стюарта и Глена Балларда ставил Алистер Дэвид, оформлял Марк Бэйли, переводил на русский язык Алексей Иващенко. И эту сделанную без особых претензий и экстремальных сценографических фокусов сказку, сюжет которой основан на сценарии давнего фильма с Деми Мур и Патриком Суэйзи, пока можно назвать самой обаятельной премьерой начавшегося сезона.

Фото: предоставлено организаторами 1 /4

Очень простая декорация — то квартира молодой пары (бодренько выезжают диван, кресло и книжный шкаф, в проемах окон — силуэты Нью-Йорка), то подземка (с колосников спускается и так же шустро поднимается вверх «вагон»), то просто ночная улица (а тут вообще ничего не нужно). Несложная история, которую многие помнят — героя убивает случайный (как ему кажется) грабитель, и он, став призраком и узнав о подоплеке преступления, должен предупредить об опасности свою девушку. Девушка его не видит и не слышит — и герой обращается к тетке-медиуму, которая всю жизнь обманывала клиентов, а тут вот впервые услышала настоящий голос «с той стороны». Блестящие комические эпизоды с этой самой Одой Мэй (в фильме ее играла Вупи Голдберг, на московской сцене с удовольствием идет в разнос, ругается, вопит и обнаруживает добрейшую натуру героини Марина Иванова) точно и тонко подчеркивают лирическую историю, сыгранную Галиной Безрук и Павлом Левкиным. Их герои достоверны — как ни смешно ждать достоверности от мюзикла; их герои волшебны — потому что им удается без сюсюканья и глупостей сыграть вот это чувство принадлежности друг другу. То чувство, что и делает мужчину и женщину парой на сто лет вперед, — даже если они ругаются ежедневно.

Это сказка, да — и не только потому, что герой тут становится призраком и встречает еще двух призраков (одного в больнице — «я жду жену, она в кардиологии, скоро будет»), другого в подземке (то ли случайно упавший под колеса, то ли покончивший с собой бедолага теперь обитает в вагоне). Но потому, что в этой истории транслируется абсолютная убежденность в том, что добро всегда будет вознаграждено, а зло наказано. Что подлец прямо-таки рухнет в ад посреди сцены, а хорошему человеку будет проложена звездная дорожка. И зрители, пришедшие на премьерный показ (каждый второй из мужчин, кажется, работает в той же финансовой сфере, что главный герой), на три часа забывали, что в реальности все, скорее всего, сложнее, и тот, кто предаст друга ради десяти миллионов, вовсе не обязательно будет наказан судьбой.

Оркестр, руководимый Мириам Барской, легко и чуть насмешливо перелистывает партитуру (мелодии «Привидения» мгновенно запоминаются и не колотятся в голове о стенки черепа, а успокаивающе мурлычат), актеры так же легко пропевают свои партии. «Привидение» успокаивает публику в мокрой осенней Москве, убаюкивает ее, снимает стрессы и обещает, что если кто вам сделал пакость, так он обязательно за это ответит. Судя по разговорам во время театрального разъезда, тот факт, что для торжества справедливости нужно и самим постараться (как это сделал герой), наши люди пропускают мимо глаз. Что ж, каждый выбирает в сказке то, что ему ближе.