Как это было

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России. Участниками форума стали около 25 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Был на нем и президент. Причем был не раз, и не два. И даже попрощался с гостями фестиваля по-английски, причем в буквальном смысле: «The future starts here and now. Future is you. All the best, dear friends. All the best!» Еще на церемонии закрытия было грандиозное число волонтеров, барабанщиков, гитаристов, вокалистов и даже поэтов. Все детали и цифры — в нашей инфографике.