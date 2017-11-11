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Навалили пафоса

Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII

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Скриншот: игра Call of Duty: WWII

В новой Call of Duty: WWII, Activision пытается давить на ностальгию, ведь вышедшая в 2003 году первая CoD была посвящена именно событиям Второй мировой войны. «Лента.ру» поиграла в новую часть ежегодного конвейера Call of Duty и делится впечатлениями с читателями.

Отряд клише

Бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу… Куда бежать — непонятно, но бежать надо. Кругом рвутся снаряды, стреляют отовсюду и в то же время в никуда. Статисты в серых шинелях пытаются создать вид эпического сражения, старательно снуя туда-сюда, выкрикивая однообразные фразы на немецком. Поначалу все это кажется гигантским муравейником, который кишит, причем без особой на то цели и причины.

Причина, конечно, есть: идет Вторая мировая война, и войска союзников высаживаются в Нормандии. В каюте корабля разговаривают четыре человека в военной форме. Один из них — Ред Дэниэлс, главный герой. Солдаты знают, что завтра их бросят в пекло баталии, однако судя по тому, о чем они говорят, страх смерти им неведом, хоть они и пытаются его имитировать.

Беседа идет о женщинах — о том, что главного героя ждет дома абстрактная красотка, фотографию которой он хранит, а у остальных такой роскоши нет, и они надеются познакомиться с девушками, когда дойдут до Парижа. Отряд Дэниэлса подобрался как по учебнику: тут есть и весельчак, и книжный червь-очкарик, постоянно задающий глупые для военного времени вопросы, и психически неуравновешенный «бывалый». Все они в первый раз пойдут в бой.

После этой сценки, не вызывающей практически никаких эмоций — ни положительных, ни отрицательных, команду бросают в бой. Начинается наискучнейшее месиво, состоящее из спецэффектов, взрывов, пулеметной стрельбы и прочих непотребств. Сориентироваться в этой круговерти практически невозможно, но это и не нужно: геймплей прямой, как труба. Если немного замешкаешься и тебя убьют — ничего страшного, игра загрузится практически с момента смерти.

По ходу первой миссии главного героя постоянно куда-то гонят. Уничтожь огневую точку! Дотащи раненого! Отбейся от по самую голову заскриптованных фашистов, выполняющих одни и те же действия...

Возможно, именно так создатели игры Call of Duty: WWII представляли себе битвы Второй мировой войны, потому что именно это у них и получилось. Можно было бы сказать, что на войне так и есть — повсюду смерть, грязь, пули и ничего не понятно. Но происходящее не погружает в некую мрачную атмосферу человеческих страданий, не дает прочувствовать ужасы войны. Игрок становится как бы пассивным наблюдателем странной фантасмагории, периодически задается вопросом «а что, собственно, я тут делаю?» — и, конечно, постоянно умирает, так как никакого интереса к происходящему не испытывает.

Американский патриотизм и пустота

Call of Duty: WWII — это попытка вернуться к корням. В самом деле, начало серии положила игра 2003 года, настоящий шедевр. Изрытое снарядами поле боя, умирающие вокруг люди, стрельба из укрытия — все это выглядело тогда по-настоящему революционно, геймплей захватывал с первых же минут (насколько с этим, конечно, справлялся примитивный по нынешним меркам движок). Игра позволяла взглянуть на события войны со стороны, дать время подумать и оценить то, что происходит вокруг.

Не то чтобы первая игра блистала сюжетом, но он достигал основной цели: показать, какой была та война. Несмотря на то что создатели CoD: WWII утверждают, что основной целью при создании одиночной кампании было помочь сохранить истории, которые вскоре уйдут с последними ветеранами Второй мировой, это не очень-то заметно. Вся игра пропитана американским ура-патриотическим эпосом и представляет собой плохую копию голливудских военных фильмов.

Пожалуй, самая интересная миссия в игре — та, в которой главным действующим лицом становится не Дэниэлс, а лидер французского сопротивления, женщина по фамилии Руссо. Сделав свое дело — украв необходимые для освобождения Парижа припасы, — она пропадает со сцены, оставляя ее американским солдатам, которые приходят и делают «реальную работу». Даже высадка в Нормандии показана как американская операция, хотя в ней принимали участие еще и британские, и канадские войска.

Разумеется, о Советском Союзе не сказано ровным счетом ничего, зато от падших фрицев постоянно остаются ППШ. С какой стати — непонятно. Да, нацисты действительно использовали трофейные образцы этого оружия на Восточном фронте, и можно предположить, что кто-то из них прихватил ППШ во Францию. Но в таких количествах? Им что, их поставляли саботажники из СССР?

Конечно, в патриотизме нет ничего плохого, если он хорошо вписывается в канву повествования и идет от сердца. Однако тут создается впечатление, что создатели построили игровую историю на нем потому, что так было надо. Надо показать американских героев такими, какими они были показаны в десятках кинофильмов, использовать все клише, которые только возможно, и окончательно лишить игроков понимания причины, по которой однопользовательская кампания вообще введена в игру.

Единственная тема, которая проходит красной линией через Call of Duty: WWII, — это приторное товарищество членов отряда Дэниэлса. Все невзгоды и счастливые моменты — все это происходит с ними, американскими солдатами. Холокост? Что-то слышали, но это не особенно важно. Союзники? Может быть, вы имели в виду США? Сталинградская битва? Что это вообще такое? Нет, не верьте, если кто-то скажет, что по этой игре можно учить историю.

Но, может быть, она хотя бы позволяет почувствовать размах и масштаб тех битв, в которых предстоит принять участие? Увы, это не так. Ощущение того, что игрок загнан в узкую трубу, из которой выбраться невозможно, не позволяют отмести даже декорации местности, находящейся за пределами игрового пространства, когда на заднем плане якобы происходит что-то помимо приключений отряда Дэниэлса.

В сущности, игра загоняет протагониста в небольшой квадрат и недвусмысленно сообщает: эту местность надо зачистить. Потом откроется дверка, дружественные танки пробьют почему-то непроходимые кусты, и игрок попадет в следующий квадрат — и так далее. Даже единственная миссия, где не придется валить волны нацистов направо и налево, — та самая парижская операция, упомянутая выше, — жестко заскриптована и не дает отойти ни на йоту от сценария прохождения.

У создателей одиночной кампании CoD:WWII не получилось ничего: ни представить исторические события такими, какими они были, ни показать ужасы войны, ни поразить игроков эпическим размахом баталий, которые на поверку оказываются дракой сотни пьяных моряков в маленьком сарае.

Как тут не вспомнить недавно вышедший Wolfenstein: New Collosus! Даром, что он рассказывает о событиях, произошедших в альтернативные 60-е годы, в которых мир захватили фашисты. Здесь и захватывающий сюжет, и разнообразный и интересный геймплей, и острые социальные комментарии, показывающие нацизм с самой неприглядной стороны. Казалось бы, у тех, кто делает игру на основе реальных событий, это должно было получиться лучше, но — нет.

Шутерок на вечерок

С мультиплеером тоже не произошло ничего интересного. Благодаря сеттингу, разработчики наконец отказались от заигрываний с вертикальным геймплеем, экзоскелетами, псевдофутуристичными пушками и оставили это на откуп Titanfall (у которой это точно получается лучше). Стало ли от этого оно по-другому играться? Нет, конечно! Это все такой же онлайн-шутер, который интересно изучать первые пару часов, а потом запускаешь его раз в неделю просто от безнадежности.

Высиживание по углам на протяжении всего матча, убийство прямо на респауне, убийство за стеной — удивительно, если бы всего этого не было в новой Call of Duty. Сюда же добавляем однотипные карты даже без намека на многоуровневость и что-то сложнее, чем чередующиеся открытые и закрытые пространства. А вишенкой на торте стал социальный хаб на пляже в Нормандии, в котором можно на глазах у всех открывать падающие с неба кейсы с улучшениями, оружием и разными украшательствами. Увы, с момента релиза его так и не починили, поэтому в штабе нет других игроков и не перед кем хвастаться лутбоксами.

Новый режим игры «Война» должен был стать глотком свежего воздуха, но оказался вторичным донельзя. В нем сталкиваются две команды, одна из которых должна выполнить несколько заданий (захватить точку, построить мост, сопроводить танк), а вторая — помешать им. Словно пытаясь найти источник вдохновения, разработчики ударились в заимствование идей буквально из каждого популярного шутера последних лет.

С ходу здесь чувствуются нотки «Операций» из Battlefield 1, «Штурма» оттуда же и «Сопровождения» из Overwatch. В действительности это не так плохо, потому что условия игры постоянно меняются, и потенциал у режима огромный. Здесь нет хаоса и случайных убийств из-за спины, как в обычном режиме, а выглядит «Война» словно типичная миссия одиночной кампании, только с реальными игроками в качестве оппонентов. Но это лишь один режим из массы приевшихся командных потасовок.

Все остальные элементы игры остались практически прежними. Тут и перки можно выбирать, и поддержку с воздуха вызывать, и даже пушку в бриллиантовом камуфляже выбить. Поэтому «батя» любой из Call of Duty, вышедшей за последние десять лет, будет вполне комфортно себя чувствовать и изменений не заметит. Если говорить о зомби-режиме, тут история аналогичная: за изменением окружения кооператив никак не поменялся.

* * *

Купят ли CoD: WWII игроки? Конечно, купят, ведь каждый год покупают. Вероятно, именно ностальгия виновата в том, что эта серия игры продается в два раза лучше прошлогодней. Была ли какая-то необходимость в разработке этой игры, оправдывает ли она чем-то свое существование и миллионы долларов, потраченные на ее создание? Нет.

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