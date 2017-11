Здравствуй, дедушка

Какой была бы Америка, если бы ее захватили нацисты, выигравшие во Второй мировой войне? Игра Wolfenstein II: The New Colossus, разработанная студией MachineGames и выпущенная Bethesda дает однозначный и жуткий ответ на этот вопрос. «Лента.ру» побывала на руинах Нью-Йорка, увидела, как Гитлер снимает кино на Венере, и готова поделиться впечатлениями от прохождения со своими читателями.

Маленький Билли

Маленький мальчик лежит в кровати. Его мать, тихая польская еврейка, открывает небольшую коробочку, в которой лежит фамильное обручальное кольцо. Она рассказывает ему о том, что это семейная реликвия, и подарить ее стоит только любимому человеку.

Внезапно, хлопает дверь, и мать вздрагивает, поспешно пряча кольцо. Из прихожей слышится недовольный мужской голос. Отец мальчика, поднимается по лестнице в комнату, пока мать спешно прячет ребенка в шкаф. «София, он тут?! С дороги! Я видел его с ней!» — кричит мужчина. Да, юный Билли гулял с «грязной негритоской», как говорит его отец, и получит по заслугам, и плевать он хотел на какую-то там любовь. Пока глава семейства корячится на работе, унижается ради денег, его отпрыск позволи себе проводить время с человеком второго сорта, подрывать репутацию отца!

Мать пытается защитить сына, не подпуская мужа к шкафу и говоря, что не один он страдает — ведь она ведет хозяйство, чистит стойла… Мужчина замахивается на нее рукой. «Ты не заговаривайся! Да что с вами, жидами такое-то вообще? Если ты не можешь воспитывать мальчишку правильно, я покажу тебе, как это делается!», — сочит сквозь зубы он, бьет жену по лицу, открывает шкаф и сжимает пальцы вокруг шеи сына. Сейчас он покажет своему нерадивому отпрыску, где раки зимуют.

Впрочем, все это было давно. С тех пор произошло много чего. Например, нацисты победили во Второй мировой войне, а потом захватили США. Маленький Билли, Уильям Бласковиц, вырос, стал солдатом, прошел войну, впал в вегетативное состояние и очнулся через 14 лет, чтобы узреть, что стало с миром под пятой гитлеровских захватчиков. Присоединился к силам сопротивления, помог им захватить самую крупную в мире подводную лодку, разгромил крепость нацистского генерала Черепа. Теперь плывет с верными друзьями в США, поднимать американский народ на восстание против нацистов.

Состояние его оставляет желать лучшего — после битвы при крепости гению-изобретателю Сету Роту, в речи которого постоянно проскакивают словечки на идиш, пришлось удалить ему половину внутренних органов. Бласковиц то и дело проваливается в беспокойное забытье, в котором его терзают страшные картины из детства и юности. Когда он очнется, возле его кровати будет сидеть верная Аня, беременная от него двойней. Впрочем, радости мало — Бласковиц знает, что долго не протянет, да и передвигаться теперь может только на инвалидной коляске.

Хороший нацист — мертвый нацист

Так начинается The New Colossus, продолжение великолепной The New Order 2014 года. Традиционно в играх серии Wolfenstein было все просто — главный герой Уильям Басковиц пачками отстреливает нацистов, методично зачищая уровень за уровнем, лечась с помощью аптечек и подбирая попадающиеся по пути ценности. Сюжет их, до 2014 года, мало кого волновал.

Все изменилось, когда за Wolfenstein взялась шведская студия MachineGames. Якрие компаньоны, потрясающий сюжет, смешные, серьезные и душещипательные истории — вот каким получился The New Order. И если первая игра рассказывала, как и с кем Бласковиц начал мочить нацистов, то сиквел задает серьезную тему: почему это нужно делать.

Несмотря на то, что разработчики неоднократно говорили, что события в игре не привязаны к реальным, нетрудно увидеть ложность этого утверждения. Весь The New Collosus можно рассматривать как едкий комментарий на современность, в которой крайне правые силы вновь поднимают голову и пытаются встать у руля.

Да, нацистам пришлось сбросить ядерную бомбу на Нью-Йорк, чтобы объявить победу над США (чувствуете иронию), но далеко не везде им пришлось применять силу. В городке Розуэлл граждане по собственной инициативе сменили звездно-полосатые флаги на свастики. Во время одной из миссий, действие которой происходит в нем, можно слышать, как местные жители радуются тому, что гитлеровцы уничтожили «дегенеративную» культуру евреев и афроамериканцев. По улицам расхаживают довольные члены Ку-Клукс-Клана в белых балахонах, оттачивающих с нацистами правильное произношение.

Скриншот: игра Wolfenstein II 1 /3

При этом The New Collosus не предлагает моральной дилеммы. Все ли нацисты плохие? Может быть, у них есть дома хорошие дети? Может быть, после того, как отправить в печь пару десятков евреев, они занимаются благотворительностью для белых детей и сколачивают скворечники?

Нет, в Wolfenstein все просто: хороших нацистов нет, и вопрос о том «нужно ли бить нациста в лицо» даже не обсуждается. У них нет положительных черт. Престарелый и окончательно обезумевший дедушка Адольф занимается тем, что снимает на базе, расположенной на Венере, свои киношедевры. Попутно он расстреливает не понравившихся ему актеров, а также блюет и испражняясь в ведерко при всех.

Старший Бласковиц, коммивояжер, шовинист и расист становится нацистским коллаборатором. Свою жену, еврейку, на которой он женился из-за денег ее семьи, он при первой же возможности сдает в концлагерь. Без всякого сожаления его убьет собственный сын, и жалеть его не стоит. Ведь, будь у него возможность, он бы пристрелил своего отпрыска — «террориста и жидовского прихвостня».

Правильно ли это? В ситуации, когда по улицам американских городов разгуливают реальные фашисты, несущие факелы и приветствующие прохожих нацистским салютом, а президент говорит, что в их толпе «были и хорошие люди» — да. Злодеи предстают бесчеловечными безумными зверьми, и это не дает игроку даже и подумать о том, чтобы стать на их сторону, если он только сам не маньяк и убийца. The New Collosus не хочет, чтобы играющие в него люди задумывались о том, хорошо быть нацистом или плохо, он ставит жирную точку в этом вопросе, и это хорошо.

Впрочем, на этом создатели игры не останавливаются и показывают, какое влияние на умы граждан может оказывать пропаганда. Когда главный герой попадает в лапы нацистов, над ним устраивают показательный судебный процесс, транслируемый по телевидению. «Eбитая горем мать» клянет «Жуткого Билли», который убил ее сына-нациста, а сам Гитлер, который подался в кинорежиссеры, снимает о нем художественный фильм. Главным злодеем в нем конечно же становится безжалостный Бласковиц.

Все это важно, поскольку, несмотря на всю свою карикатурность и линейность, игра воспринимается как трансляция реальных событий, происходящих в мире где-то рядом. Она не дает остаться безучастным к судьбам мира и отлично проработанных персонажей, продвигая при этом простую истину: расизм, нацизм, мизогиния — это отвратительно, и иных оценок этим явлениям давать нельзя.

Фарш на цыпочках

А как же геймплей? Действительно, преимуществом номер один в Wolfenstein II является проработанный до мельчайших подробностей мир и сюжет. Тем не менее, она не превращается в нудный поход от одной заставки к другой.

Прохождение уровней даже на самом легком уровне сложности не станет для игрока словно прогулка — главный герой хотя и является суперсолдатом, но вполне уязвим. Хотя The New Collosus не изменяет традиции серии — это жестокий тир, в котором главный герой пачками отстреливает нацистов всевозможными способами, здесь есть и моменты, которые придутся по вкусу любителям скрытного подхода. Найти офицера, который может поднять тревогу и, тайком подкравшись, подсечь его топориком — отдельная радость.

На уровне сложнее повыше уже не выйдет по-тихому расправляться с офицерами и придется буквально пробиваться через толпы врагов. Благо все необходимое для этого в наличии — дробовик, автомат, гранатомет, собственный аналог BFG 9000 из Doom много другого. Про стрельбу по-македонски тоже не забыли и теперь можно брать в каждую руку взять разные пушки. К тому же, оружие теперь можно улучшать и не просто нацепить разные обвесы, а полностью его изменить. К примеру, оптический прицел превращает простенький автомат в уничтожающую все на своем пути винтовку.

Скриншот: игра Wolfenstein II 1 /2

Поездить на огромном панцерхунде — роботе-собаке, изрыгающем огонь? Пожалуйста! Носиться по раскаленной поверхности Венеры в поисках ближайшей охладительной станции? Ради бога! Собрать арсенал смертельного оружия? Сезон покоса нацистов открыт!

Там, где не надо стрелять, игрок может исследовать окрестности, и это действительно чертовски интересно. Помимо спрятанных тайников, он будет узнавать историю мира через оставленные повсюду записки, дневники, газеты и аудиозаписи. Да и вообще, дизайн уровней настолько красив и разнообразен, что иногда хочется просто ходить и глазеть по сторонам.

* * *

Wolfenstein II: The New Colossus без сомнения можно назвать шедевром современного игростроения. Он заставит потешаться над житейскими неурядицами, беспокоиться о дне сегодняшнем, смотря на него через призму альтернативной истории, сопереживать живым и таким настоящим персонажам. Он глуповатый и пафосно серьезный, нереальный, и в то же время современный, побуждающий смеяться сквозь слезы и плакать от смеха. К геймплею также нет никаких вопросов и MachineGames поистине удалось поднять планку для однопользовательских шутеров на недостижимую высоту. Сложно представить себе кого-то, которому он не понравится. Разве что нацистам.