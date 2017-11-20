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Приморское Зарядье

В Севастополе готовятся к возведению крупнейшего парка

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Изображение: Правительство Севастополя

В Севастополе готовятся к возведению парка «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов». Он займет 50 гектаров, соединив Херсонес и Приморский бульвар. На конкурс было представлено 16 проектов, победителем признана местный архитектор Елена Белоус. «Лента.ру» выяснила подробности амбициозного плана.

Конкурс по-новому

Разработка проекта парка происходила в Севастополе по новой схеме. Если раньше органы государственной власти сразу заключали контракт, то теперь первым делом было решено определиться с концепцией, уточнить пожелания горожан. Правительство объявило конкурс на лучший проект с призовым фондом в 1,2 миллиона рублей. Среди экспертов — президент Союза архитекторов России, президент Академии архитектурно-строительных наук, местные общественные организации и архитекторы. Лучшее решение или же микс из нескольких проектов должны лечь в основу техзадания на разработку проекта планировки городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов». Ознакомиться с проектами могли и жители города. Сначала они выставлялись в Севастопольском центре культуры и искусств, потом все желающие могли их увидеть под открытым небом — на Приморском бульваре.

Главный архитектор Севастополя Александр Моложавенко сказал «Ленте.ру», что эксперты в итоге выбрали три работы-победителя. Первая премия — 450 тысяч рублей, вторая — 250 тысяч, третья — 150 тысяч. Были выданы также три поощрительные премии по 50 тысяч рублей. По словам Моложавенко, теперь выбранный проект будет доработан и вынесен на общественные слушания. Итоговое техзадание должно быть готово к середине 2018 года, строительные работы планируется начать в конце следующего года.

Понятно, что решение таких крупных задач невозможно без профессиональной команды губернатора. Неслучайно в середине ноября Овсянников представил своего нового помощника Олега Берковича. «В качестве помощника губернатора я сфокусируюсь на областях, затрагивающих коммуникацию в самом широком смысле. Это городская среда, общественные пространства — парки и скверы, архитектурные проекты, культура, туризм, молодежная политика, информационная политика», — сказал он «Ленте.ру».

Штык и парус

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отмечает, что при разработке концепции парка власти ориентировались на лучшие примеры мировой практики в развитии городских пространств. «Так, в частности, недавно открывшийся и получивший положительные оценки парк "Зарядье" реализовывался по аналогичной схеме — изначально также был проведен большой конкурс на концепцию. Мы рассчитываем, что в результате жители Севастополя получат столь необходимое городу современное общественное пространство, неразрывно связанное с памятью о великом подвиге. Уже расположенные здесь мемориалы — памятник Солдату и Матросу, обелиск "Штык и парус" — станут центральными элементами комфортного благоустроенного парка», — подчеркнул глава региона.

В эскизах, помимо зеленой зоны, пешеходных дорожек и новых набережных, горожане увидели подвесные мосты, подземный музей, аттракционы, парковку. «Одна из главных задач, которую мы ставили проектировщикам, — создать непрерывную пешеходную зону от Катерной улицы до Артбухты. Также мы просили предусмотреть большое количество зеленых насаждений», — говорит Моложавенко. Приморский бульвар планируется продлить на 12 километров до Херсонеса. Здесь будут сделаны выходы к морю, пляжи, смотровые площадки, появится крупный киноконцертный зал. Некоторые концепции предусматривали и жилую застройку, что вызвало вопросы у граждан. «Видимо, некоторые заявители не до конца поняли смысл, что мы хотим увидеть парк. Во многих проектах есть интересные моменты, теперь задача жюри выбрать самые лучшие элементы», — заверил Овсянников.

По заданию президента

Общественники Севастополя предлагают создать парк уже давно, но дело не двигалось с места. Проблемой была земля — между Херсонесом и Приморским бульваром расположено несколько военных объектов. Сейчас для всех желающих открыта лишь часть территории на мысе Хрустальном, возле памятника Солдату и Матросу, вокруг него — заборы. В итоге чиновники попросили у военного ведомства пять гектаров на территории двух воинских частей — бывших военных заводов. Минобороны передает землю по поручению президента России, которое он дал после рабочей поездки в Севастополь в конце августа. «Министерство обороны сформировало земельный участок, мы получили уведомление о предоставлении его городу», — сообщил Овсянников. На территории будущего парка оказалось еще также 15 пользователей земли. Эти участки правительство возвращает через суд. По словам губернатора, шесть крупных наделов в районе улицы Катерной, где планировалась жилая застройка, уже отсудили, сейчас идут тяжбы по земле возле мыса Хрустального.

Заместитель руководителя общественной организации «Севпарки» Вячеслав Прокопенко считает, что строительство парка должно стать примером для остальных зеленых зон Севастополя. По мнению активиста, проведение открытых архитектурных конкурсов исключит шаблонные решения. «Мне очень понравилась идея, что отметается идея многоэтажной застройки и практически с нуля будет создан новый центр города — некое место притяжения, которое может стать грамотной заменой существующему торговому центру», — сказал Прокопенко.

Открытым остается вопрос о стоимости парка. «Явно меньше чем в Москве», — подчеркивает Овсянников. Возведение «Зарядья», к примеру, обошлось в 14 миллиардов рублей. Пока известно, что проектные работы будут финансироваться из местного бюджета, а после прояснения вопроса с архитектурным проектом и техзаданием в Москву направят запрос на включение парка «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов» в федеральную целевую программу.

Роберт Берновский

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