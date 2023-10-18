Успеть до повышения цен. Застройщики анонсировали специальные осенние предложения на жилье

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На рынке жилой недвижимости в октябре наблюдается ажиотаж: интерес к покупкам подогревается неопределенностью. Покупатели опасаются дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России и вымывания с рынка интересных вариантов. Застройщики в борьбе за потенциальных клиентов изобретают нестандартные предложения, выходят на рынок с интересными акциями и дарят подарки за покупку. Сэкономить или получить реальные бонусы можно, приобретая квартиры в ЖК «Байрон» компании Л1 в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

В сентябре на рынке недвижимости Санкт-Петербурга заметно вырос спрос: сыграло роль как традиционное осеннее оживление, так и ослабление рубля вместе с ростом ключевой ставки. Вместе с этим в правительстве РФ повысили первый взнос по льготным кредитам до 20 процентов, и в инфополе появились слухи о досрочном завершении ипотеки с господдержкой. На фоне этого в среднем цены по разным городским локациям в новостройках увеличились на пять процентов и более, а с рынка ушли наиболее доступные варианты, сообщают аналитики BN.ru.

О том, что по итогам первого осеннего месяца цены и бюджеты на квартиры в Санкт-Петербурге увеличились в недвижимости всех классов, сообщают и эксперты платформы bnMAP.pro. Они также отметили, что количество жилых комплексов в реализации по итогам сентября сократилось на 2,2 процента, а число лотов — на 7,4 процента.

Квартира с подарком

Впрочем, интересные предложения найти все еще можно. Так, в Выборгском районе на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева строится ЖК «Байрон», который будет сдан уже в ноябре этого года. В нем при покупке трехкомнатной квартиры застройщик Л1 дарит машино-место в паркинге. А те, кто выберет варианты с одной или двумя комнатами, станут обладателями абонемента, который дает право бесплатной годовой аренды машино-места в паркинге ТРК «Парк Молл».

Покупателям, которые поторопятся с выбором, обещают дать дополнительную скидку в размере до трех процентов по акции «Успей одним из первых»

Также предложение распространяется на студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Со скидкой до двух процентов сейчас можно приобрести двухуровневые квартиры. При этом все, кто успеет купить квартиру в октябре, получат в подарок годовой абонемент в фитнес-клуб на территории квартала.

В качестве подарка застройщик во всех квартирах выполняет предчистовую отделку, что позволит сэкономить время на обустройство жилья. Это весомый бонус, поскольку ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Байрон» Л1 планирует уже в ноябре. Поэтому потенциальным покупателям лучше поторопиться, ведь после сдачи комплекса цена квадратного метра неизбежно вырастет.

Изображение: ООО «ЛП»

«Байрон» — это последний комплекс из «Английского» квартала застройщика Л1, в который также входят ЖК «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт». Все они сливаются в один яркий ансамбль. В процессе разработки проекта в основу легла современная концепция комплексного освоения территории — это значит, что нужно было создать не просто композицию из нескольких зданий, а полноценную жилую среду. При том, что окружающая панельная застройка 70-х годов достаточно серая и невзрачная, компания хотела разбавить этот вид. Поэтому для жилых комплексов квартала выбрали яркие солнечные цвета.

ЖК «Байрон» состоит из двух корпусов переменной высотности от 3 до 27 этажей и 1111 квартир различных планировок и метража — от студий до трехкомнатных вариантов

В их числе также встречаются квартиры нестандартного формата — двухуровневые, с зимним садом, с окном в ванной комнате. С верхних этажей открываются прекрасные виды на город, парковые зоны, озера и ближайшие пригороды.

Место для жизни

Квартал расположен в одной из наиболее удобных для проживания локаций Выборгского района. В 20 минутах пешком находится станция метро «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект» — в 10 минутах на общественном транспорте. До центра города можно доехать за 20 минут, до въезда на КАД — пять минут. Рядом есть детские сады, школы, поликлиники для взрослых и детей, а также многочисленные магазины. В частности, в собственную инфраструктуру квартала входит торгово-развлекательный комплекс «Парк Молл» и физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.

Изображение: ООО «ЛП»

Еще одно преимущество «поэтического» квартала и ЖК «Байрон» — неподалеку располагаются крупные зеленые зоны

Так, в 15 минутах ходьбы от комплекса находится самый крупный в городе парк «Сосновка» — большой участок карельского хвойного леса с живописными водоемами прямо посреди города. Он идеально подходит для уединенных прогулок по тихим лесным тропинкам.

Рядом есть еще один парк, ориентированный уже на активный отдых, — Муринский. В нем есть велосипедные дорожки разной протяженности, несколько детских игровых зон, современная лыжероллерная трасса и многое другое. Но спокойно отдохнуть в специальных зонах, наслаждаясь видами на водоем, в нем тоже можно. Помимо «Сосновки» и Муринского парка, поблизости есть и другие зеленые зоны — сад «Прометей», сад Ивана Фомина, сквер Конашевича и другие. Еще один приятный бонус — у квартир на верхних этажах ЖК «Байрон» открываются захватывающие панорамные виды на эти зеленые леса и парки.

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Застройщик: ООО «ЛП»

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