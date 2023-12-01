«Ее слова попадали в самое сердце» Миллионы россиян занялись благотворительностью. Как это изменило их жизнь?

В России наблюдается всплеск благотворительной и волонтерской активности. Это связано и с возросшим чувством гражданской ответственности, и с распространением специальных платформ, которые обеспечивают быстрый и прозрачный доступ к участию в благотворительных проектах. Подробнее о том, как собирают и кто жертвует деньги на благотворительность, — в материале «Ленты.ру».

erid: 2RanykMbtq6

Благотворительность бывает разной, как, впрочем, и волонтерство. События последних двух-трех лет стали катализаторами для большого количества инициатив со стороны граждан, многие из которых попробовали помогать другим впервые и увидели в этом важную для себя миссию.

Так, с января по август 2023 года общий оборот пожертвований через сервис для работы с платежами в интернете ЮKassa вырос на 62 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Благотворителей стало на 44 процента больше, число платежей увеличилось на 48 процентов, а средний размер пожертвования — на 10 процентов, до 516 рублей.

Внимание к благотворительности возросло на всех уровнях — от рядовых граждан до представителей крупного бизнеса

Благотворительность перестала восприниматься как исключительно денежные пожертвования. Сегодня не менее важна вовлеченность в различные инициативы и готовность потратить свое время.

Благотворительность — это личное

Инна из Москвы признается, что всегда болезненно воспринимала сборы на лечение и чаще всего старалась держаться от них в стороне. Ей не хотелось пропускать через себя чужое горе, и позиция сохранять дистанцию, по ее мнению, выглядела оправданной.

«Я готова была помогать в меру сил и адресно, людям из ближнего круга. Не более», — признается Инна. Так было раньше. Сегодня она на регулярной основе отчисляет небольшой процент от своей зарплаты на благотворительность. Ее пример показателен: путь в благотворительность — это всегда очень личная история, и часто она случается в самый неожиданный момент.

«Меня зацепил видеоблог мамы одного особенного мальчика. Она моя ровесница. Ее сын второй ребенок в семье, и он родился с генетическими патологиями. Я случайно попала на ее страницу в социальных сетях. Она не объявляла сбор на лечение, просто рассказывала о буднях семьи с особенным малышом. Меня поразила ее сила духа и то, как она может объяснять сложные вещи. Например, как правильно отвечать на вопросы других детей, когда они видят на площадке особенного ребенка, какую помощь предложить его маме, что она ждет от своего окружения и в чем находит смысл, находясь в перманентном состоянии стресса», — отмечает Инна.

История женщины, которая семь лет ухаживала за своим ребенком, не давала ей покоя

«К сожалению, мальчика больше с нами нет. Его мама знала, что его земной путь не будет долгим. Она рассказывала об этом честно, оставалась максимально искренней, не скрывала своих чувств. Ее слова попадали в самое сердце. Во мне смешивалось острое чувство сострадания к неизлечимо больному ребенку, восхищение его родителями, которые приняли диагноз и окружили своего малыша теплом и любовью. Благодаря этому мальчику я поняла, что не хочу оставаться в стороне. Хочу поддержать людей, столкнувшихся с бедой. Я выбрала фонд и ребенка, на операцию которому был объявлен сбор. Перечислила посильную для себя сумму. Теперь я делаю это периодически. И всегда вспоминаю мальчика и его прекрасную маму. Она до сих пор ведет блог. Я даже несколько раз писала ей. Я считаю, она должна знать, что именно ее история научила меня, чужого ей человека, состраданию», — рассказывает Инна.

Алексей в 2023 году тоже начал отчислять деньги на благотворительность регулярно. «Я человек прагматичный. Можно сказать, что живу на работе. Но мне повезло: я занимаюсь тем, что мне интересно. При этом я верю в карму, назовем это так. С февраля 2022 года я много раз помогал нашим военнослужащим. Я решил помогать так, как могу. Это, кстати, дисциплинирует. И по силам большинству. Нет маленьких сумм, когда они вливаются в общий поток. Я могу отказаться от чашки кофе и перевести эти деньги туда, где они нужнее», — говорит Алексей.

По его наблюдениям, так мыслить стали многие из его окружения. «Наша реальность изменилась. У нас на работе раз в две недели в обязательном порядке предлагалось поволонтерить в храме, в основном эта была физическая работа. После того, как эта практика прекратилась, многие мои коллеги продолжили время от времени помогать уже по собственному желанию», — комментирует Алексей.

По мнению психологов, участие в благотворительности оказывает терапевтический эффект и вызывает положительные эмоции

Имеет это и вполне осязаемые результаты: часто отказавшись от бесполезных трат, более рационально оценивая свои финансовые возможности, человек начинает следить за своими расходами и формирует более эффективный личный бюджет.

Кроме того, волонтерство и благотворительность добавляют в жизнь новых красок: кто-то едет в приют для собак и заряжается от общения с животными, кто-то становится донором крови и в прямом смысле слова спасает жизни, а кто-то готов потратить выходные на субботник в парке. В любом из этих дел рядом будут люди, а в их глазах будет уважение.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Время возможностей

Если вы хотите помочь людям, которые в этом действительно нуждаются, сделать это достаточно просто. По какому бы пути вы ни пошли — адресная помощь в ближнем кругу, участие в сборах благотворительных фондов или через специальные платформы, создающие базу для системной благотворительности, — добрые дела всегда будут повышать вашу собственную ценность.

В большинстве случаев благотворительность наполняет внутренним ресурсом. Так работает человеческая психология

И, пожалуй, стоит порадоваться этому свойству и научиться использовать его во благо. Ведь согласно различным исследованиям, около 50 процентов людей решают сделать пожертвование спонтанно.

Однако более тщательный выбор организации и получателя помощи гарантирует, что благотворительность станет не разовой акцией, а превратится в хорошую привычку.

Сегодня в такой помощи нуждаются многие. Например, маленький мальчик Лева, который перенес 2 клинические смерти и несколько операций, но несмотря на диагноз нарушение центральной нервной системы начал ходить. Ему, а также еще нескольким подопечным Санкт-Петербургского хосписа была нужна помощь в приобретении портативных аспираторов. Сбор для Левы велся на платформе СберВместе.

Здесь можно найти для себя направление для благотворительности, которое будет отзываться. Например, можно внести свой вклад в защиту и восстановление лесов своей страны вместе с Движением ЭКА, поддержать коллективы ребят с ментальными особенностями и инвалидностью или перечислить деньги фондам, оказывающим психологическую поддержку пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Сервисы, подобные СберВместе, создавались для ежедневной благотворительности на конкретные дела и являются проводниками для многих граждан, испытывающих потребность помогать.

За счет репутации и публичности площадки имеют кредит доверия и заботятся о том, чтобы пожертвования быстро приносили реальную пользу

Так, по состоянию на конец ноября 2023 года на портале СберВместе было собрано более 900 миллионов рублей, из них 220 миллионов — только за текущий год. Это позволило закрыть более 830 сборов. За каждой такой цифрой — судьба реального человека и его семьи. Для многих из них помощь незнакомых людей — единственный шанс справиться с болезнью, вернуть себе свою жизнь и поверить в будущее.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При этом в СберВместе позиционируют себя как сервис для комфортной благотворительности и напоминают, что помогать можно не только материально. Например, если поделиться ссылкой на сервис в социальных сетях и мессенджерах, то уже этим можно внести свой вклад в важное дело: о тех, кто ждет помощи и часто ограничен во времени, узнает больше людей.

Отдельно стоит упомянуть традиционные масштабные благотворительные акции, которые проводятся на регулярной основе и привлекают заметное внимание к той или иной повестке.

В декабре стартует ежегодный открытый конкурс «Добрый новогодний подарок» от благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Это конкурс, в котором предлагается принять участие некоммерческим организациям, готовым предложить проекты, направленные на социализацию, адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

Акция направлена на оказание системной помощи детям-сиротам и детям с особенностями развития: оплачиваются развивающие занятия с педагогами, работа психологов и наставников.

Акция существует с 2016 года. До 2019 года в ней принимали участие только сотрудники Сбербанка, который удваивал собранные средства.

С 2019 года к акции присоединилась платформа СберВместе и участие в ней стало доступно и для клиентов банка. За 8 лет работы в рамках «Доброго новогоднего подарка» было собрано 205,9 миллиона рублей, 223 НКО получили грантовое финансирование, а 19 930 детей из 58 регионов РФ — реальную помощь. В этом году планируется собрать рекордные 25 миллионов рублей.

РЕКЛАМА

Рекламодатель:

ПАО «Сбербанк».

