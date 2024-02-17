На НТВ стартует юбилейный сезон шоу «Маска». Чем удивит главное музыкальное состязание российского телевидения?

В воскресенье, 18 февраля, в 20:20 на канале НТВ стартует юбилейный сезон шоу «Маска» — самый яркий и красочный музыкальный проект российского телевидения. Пятый сезон обещает много сюрпризов. Традиционно помимо профессиональных исполнителей в нем примут участие артисты кино и театра, спортсмены и звезды интернета. Что нового покажут телезрителям — в материале «Ленты.ру».

erid: 2RanynikSoi

Они возвращаются. Уже в это воскресенье 14 знаменитостей облачатся в умопомрачительные костюмы, под которыми невозможно распознать личность участника. Как сообщили в пресс-службе телеканала НТВ, главными героями нового сезона «Маски» станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок. Телезрители и члены жюри постараются угадать, кто именно скрывается за маской того или иного персонажа. Организаторы шоу сделали все, чтобы максимально усложнить эту задачу.

Интрига на все 100

В этом сезоне НТВ сохранит в тайне регалии участников шоу. В прошлых сезонах они по традиции раскрывались за несколько недель до премьеры и помогали зрителям вычислить таинственных исполнителей. В юбилейном, пятом сезоне таких подсказок не будет. Из сообщения организаторов шоу известно только одно: все участники суперпопулярны. В их общей музыкальной копилке сейчас около 60 «позиций», однако при этом не уточняется, что это — студийные альбомы или саундтреки. Кроме того, на счету участников шоу около 130 ролей в кино, сериалах и театре, а также более 10 озвученных мультипликационных героев

Имена, фамилии, возраст, сфера деятельности, любые факты и характерные черты, которые могут хоть как-то намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете до последнего момента. За пределами сцены исполнители будут передвигаться в непроницаемых зеркальных масках и знаменитых худи с лого #безкомментариев. Сопровождать их от дома до съемочной площадки, а также внутри павильона — от гримерки до сцены — будут охранники.

Фото: Пресс-служба НТВ

Пытаться разгадать все тайны будут полюбившиеся многим зрителям члены жюри Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот в том, кто займет пятое кресло, и состоит один из сюрпризов. В каждом выпуске к постоянному составу судей будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри «Маски». К примеру, в первом это будет Дима Билан (один из победителей четвертого сезона, скрывавшийся под маской Мамонтенка), а во втором — Анатолий Цой (победил в первом сезоне и прятался под маской Льва). Ведущим проекта снова станет Вячеслав Макаров.

На этот раз зрителей ждет очень непростое испытание. «Я знаю, что в этом, юбилейном сезоне будут совершенно необыкновенные костюмы», — рассказала «Ленте.ру» певица Валерия, которая уже пятый раз участвует в жюри. По ее словам, за прошедшие годы шоу «Маска» стало более креативным, изобретательным.

Костюмы все сложнее, номера все интереснее, а нам, членам жюри, все труднее и труднее разгадывать этих прекрасных персонажей певица Валерия

«На мой взгляд, за эти годы шоу менялось постоянно, с первого дня. И с точки зрения нашего восприятия как членов жюри, и с точки зрения удивления, приятия, абсолютной любви и потери сна у зрителей, и с точки зрения отношения к проекту самих артистов-участников. Думаю, количество звезд первой величины, которое увеличивается от проекта к проекту, — лучшее тому подтверждение», — отметил еще один член жюри, Тимур Родригез.

Юбилей — это, конечно, всегда праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас, — там тоже торжество Филипп Киркоров

«А если праздник по ту сторону экрана, то, значит, это самая большая радость для всех нас, кто создает этот проект уже пять лет подряд. Потрясающая команда этого шоу, начиная от костюмеров, хореографов и заканчивая продюсерами и нашим дорогим Славой, бессменным ведущим этого замечательного шоу. Я хочу выразить огромную благодарность за то, что вы нас смотрите уже столько лет. Пять лет — это срок. С юбилеем вас!» — поздравил шоу председатель жюри Филипп Киркоров.

Фото: Пресс-служба НТВ

Новые маски

В этом сезоне 14 масок, и все они оригинальные. Это Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок. Одна из самых технологически сложных и при этом самых эффектных масок этого сезона — Змей Горыныч: впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трех человек, которые размещаются в общем туловище, а суммарный вес — более 300 кг.

На изготовление маски Кукурузы ушло 17 кг литьевого пластика, а на Кота – около 40 метров искусственного меха. На маске Кактуса – более 230 колючек, а костюм Мотылька украшен 10 кг сверкающих камней

Кстати, этот сезон сияет ярче, чем все предыдущие: суммарно на всех 14 масках — около 70 килограммов разных камней. Маски Арлекина и Водяного имеют альтернативные образы, которые в зависимости от номера будут меняться. Шелковый наряд и маска Матрешки вручную расписаны художниками и инкрустированы камнями и жемчугом. Особое очарование маске придают длинные ресницы.

Шоу продолжается

Юбилей — это всегда повод для подведения итогов и новых ожиданий. «Каким-то волшебным образом "Маска" стала для меня особенной частью жизни. Всех нас — судей и участников проекта — связывают неповторимые эмоции и воспоминания. Мы уже никогда не будем чужими. Удивительно: хотя практически всех участников шоу мы хорошо знали и раньше, но именно "Маска" нас сроднила», — поделилась Валерия.

По ее словам, когда с другими коллегами по цеху заходит разговор о проекте, то мнения разделяются. Кто-то говорит: «Было бы здорово принять участие!» — а кто-то категоричен: «Никогда и ни за что!» «Но что самое забавное, потом именно последние оказываются под масками», – отметила певица.

«На мой взгляд, "Маска" — идеальная платформа для демонстрации тех талантов, которые артист так мечтал проявить, но по ряду причин до сих пор так и не успел этого сделать. В новом сезоне я хочу удивляться! Всегда делаю это искренне. И так эмоционально, что сам очень часто ловлю себя на мысли, что со стороны это выглядит жутко наигранно, но, поверьте, мы действительно очень часто пребываем в настоящем шоке и от того, что творят участники, и от того, кто оказывается под маской»! — отметил Тимур Родригез.

Для меня «Маска» — чистейший восторг от профессионализма всех, кто к ней причастен Тимур Родригез

«Хочется, чтобы зрители насладились, посмотрели наш первый выпуск и удивились так, как удивились мы. А это было для нас неожиданно. Мы правда не знали, что будет настолько крутой эффект. Казалось бы, чего уже ждать? Пятый сезон, все по привычке, все обычно, все друг к другу привыкли. Нет! Мы испытали шок, экстаз и возбуждение», — интригует Регина Тодоренко.

Ведущим шоу, как всегда, будет Вячеслав Макаров. А грандиозный финал, опять же традиционно, состоится 28 апреля в прямом эфире в «Крокус Сити Холле».

Победители прошлых сезонов шоу «Маска»

Каждый из финалов «Маски» становился настоящим открытием. Шоу знакомило миллионы зрителей с начинающими исполнителями и помогало известным людям исследовать неожиданные грани своего таланта.

1-й сезон — Анатолий Цой (Лев)

С самого первого выступления царя зверей жюри отметило, что «это невероятно и очень профессионально». Сам же артист не раз говорил, что проект открыл ему глаза на самого себя.

«Я испытываю невероятное счастье, потому что для меня это не просто победа, это новый, большой путь к успеху. Я думаю, что запомню ее на всю жизнь. Безусловно, моя победа — это заслуга всей команды. Редакторы, которые подбирали музыкальный материал, режиссеры и хореографы, которые ставили номера, — таких постановок я еще нигде не видел, даже на зарубежных шоу. Это грандиозно! Я могу сказать, что приложил максимум усилий и, чтобы номер получился, каждый раз выжимал из себя все соки. Я не жалел себя, все время посвящал проекту и много раз выходил, казалось бы, за рамки возможного», — рассказал Анатолий Цой «Ленте.ру».

2-й сезон — Jony (Крокодил)

Певец Jony признался, что еще во время первого сезона захотел принять участие в шоу и выйти за рамки своего привычного амплуа.

«Столько эмоций я в жизни никогда не испытывал. На самом деле я знаю, почему так все получилось, почему шоу «Маска» — это самое лучшее шоу в России. Ответ очень простой: потому что все люди, которые занимаются этим шоу, настолько яркие, настолько добрые и настолько лучезарные, настолько горят своим делом, что просто хочется отдать себя полностью этому шоу», — рассказал певец.

Фото: Пресс-служба НТВ

3-й сезон — Ильдар Абдразаков (Дракон)

Известный оперный певец начал свое выступление на шоу с хулиганского хита WWW группы «Ленинград» и с каждым следующим выходом на сцену поднимал планку все выше и выше.

«Это было незабываемое приключение, и я очень рад, что стал его частью! Мне предложили несколько костюмов на выбор. Я выбрал Дракона, потому что родился в его год. И считаю, что он по жизни несет мне счастье: у него есть крылья, огонь, размах, полет и душа! Хочу сказать большое спасибо всем участникам шоу и команде проекта, в особенности Тимуру Вайнштейну и Юлии Сумачевой», — подчеркнул Ильдар Абдразаков.

4-й сезон — Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион)

В четвертом сезоне шоу оказалось сразу два победителя. Каждый из них прошел свой уникальный путь в проекте, постоянно удивляя членов жюри искусством перевоплощения и умением в одном номере петь разными голосами.

«Маску Мамонтенка я выбрал, потому что мне хотелось, чтобы персонаж был сопереживательным. Я много знаю про конкурсы, я все в них разгадал, но "Маску" воспринимал как соревнование с самим собой, с предыдущей версией себя… Это важно, чтобы развиваться и иногда выходить из зоны комфорта. Желаю артистам, которые примут участие в новых сезонах "Маски", удачи и интересного пути! Спасибо от души!» — отметил Дима Билан.

«В отличие от других артистов, у меня не было объемного костюма, который скрывает телосложение. Костюм был обтягивающий, и приходилось много работать над пластикой, походкой и даже стойкой: стоять как мужчина я не мог, только как женщина. Довольно сильно мешал хвост, из-за чего меня заносило из стороны в сторону. Кроме того, нужно было думать о поворотах головы, жестикуляции. Я ни на секунду не выходил из образа. Хочу поблагодарить создателей шоу Тимура Вайнштейна, Юлю Сумачеву и всю-всю большую команду», — поделился Сергей Лазарев.

Что принесет новый сезон шоу «Маска»? Узнаем в воскресенье, 18 февраля!

РЕКЛАМА

Рекламодатель:

АО «Телекомпания НТВ»

12+

