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11:25, 16 июня 2024Спорт

Олимпийский чемпион Нагорный рассказал о планах взять паузу в карьере

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный приостановит карьеру

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о планах взять паузу в карьере. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В первую очередь хочу пропустить Кубок России, потому что такие прерывистые подготовки могут привести к стрессовым травмам. Я не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю», — заявил Нагорный.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях. Он также является серебряным призером Олимпиады в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

12 июня стало известно, что США ввели санкции против Нагорного. 27-летний спортсмен попал в лист из более чем 30 физических и 200 юридических лиц из-за помощи Российской армии во время СВО.

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      Илья Костин
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