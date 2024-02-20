«Вкусно — и точка» объявила о масштабной акции по всей стране. Что ждет россиян?

«Вкусно — и точка» запустила масштабную акцию «Стикермания», среди призов — квартиры, машины, телефоны и путешествия. О том, как устроен конкурс, какие механизмы гарантируют равенство возможностей для всех участников, — в материале «Ленты.ру»

erid: 2RanynCHLC8

Победителем, по словам организаторов акции, может стать каждый. Для участия в «Стикермании» достаточно скачать на смартфон приложение «Вкусно — и точка». Акция началась 29 января и продлится до 3 марта. Стикеры можно получить при заказе определенных позиций из меню.

Каждый стикер — это шанс стать обладателем квартиры от застройщика «Самолет», кроссовера или просто крупной суммы денег.

Организаторы анонсировали денежные призы на сумму более 20 миллионов рублей. Есть даже такой необычный приз: его обладатель получит в подарок бесплатные перелеты по всему миру

Кроме того, партнеры акции предоставили более 10 миллионов промокодов на различные сервисы и подписки. И если, к примеру, не удалось выиграть суперприз в виде квадратных метров в столице или авто, то вполне можно порадоваться новому смартфону или бесплатной подписке на «Яндекс Плюс».

Покупаем и выигрываем

Для того чтобы получить шанс на победу, нужно отсканировать QR-код из приложения «Вкусно — и точка» перед оплатой заказа, в котором есть «призовые» позиции из меню. Сделать это гости могут на кассе, в киоске самообслуживания или в зоне автораздачи. Заказать нужные позиции из меню и получить стикеры с призами можно также в мобильном приложении сети. Тем, кто привык делать заказы из дома, еще проще: оформляя заказ на доставку или самовывоз через приложение «Вкусно — и точка», они становятся участниками розыгрыша автоматически.

Изображение: пресс-служба «Вкусно – и точка»

Все по-честному

Организаторы заявляют, что разработали максимально прозрачный механизм распределения подарков. В призовом фонде несколько категорий. Каждая из них имеет определенный процент вероятности выигрыша. Например, выиграть чизбургер гораздо проще, чем квартиру или машину. Каждому стикеру присвоен уникальный порядковый номер — он соответствует определенному стикеру. Номера разбросаны рандомно по всему фонду стикеров.

Эта система обеспечивает одинаковые шансы на выигрыш для всех участников вне зависимости от суммы заказа. Когда гость получает стикер, система автоматически сопоставляет его с порядковым номером приза.

Выбор победителей отдан на откуп машинным алгоритмам и полностью исключает вмешательство человека

Кроме того, цифровые стикеры защищены от мошенников: их невозможно подделать или передать другому человеку.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Море призов

Призовой фонд «Стикермании» состоит из нескольких категорий.

Первая — это моментальные призы, то есть те, которые можно получить сразу после выигрыша. Это блюда из меню «Вкусно — и точка», а также всевозможные промокоды и скидки на покупки у партнеров акции, среди которых «Делимобиль», сеть магазинов «Подружка», «Мегафон», «Яндекс Заправки» и множество других.

Есть и более дорогие моментальные призы, стоимость которых превышает 4 тысячи рублей. Среди них — квартира, автомобиль, баллы «Плюса», смартфоны и многое другое. Их тоже можно получить сразу, не дожидаясь розыгрыша.

А вот чтобы получить коллекционные призы, такие как квартира, наборы бытовой техники, сертификаты на перелеты и крупные денежные суммы, необходимо собрать все стикеры «Улица» одной цветовой группы.

Изображение: пресс-служба «Вкусно – и точка»

Суперпризы — такие как квартира, кроссовер и другие — будут разыграны 29 февраля среди всех участников акции, у кого есть стикеры «Улица», но которым не удалось собрать цветовую группу полностью

Стикеры — всем!

Тем, кто еще не стал участником «Стикермании», организаторы напоминают, что в этом году призовой фонд беспрецедентно велик, — соответственно, шансы на выигрыш гораздо выше, чем обычно.

Кроме того, участие в «Стикермании» может стать веселым приключением для всей семьи: дети будут с удовольствием собирать стикеры «Улица» и делиться успехами со своими друзьями. А радость даже от небольшой победы скрасит затянувшуюся зимнюю непогоду и поднимет настроение не только малышам, но и взрослым.

Сроки акции: с 29 января по 3 марта 2024 года. Подробнее об организаторе акции, количестве призов, порядке и сроках их получения — на сайте https://vkusnoitochka.ru/stickermania

РЕКЛАМА:

Рекламодатель:

ООО «Система ПБО»

18+

