«Многое разойдется на мемы» Чем удивит россиян новое юмористическое шоу «Звезды» на НТВ?

9 марта в 21:20 на телеканале НТВ состоится премьера нового юмористического шоу «Звезды». Популярные звезды российской эстрады, телевидения, кино и театра сойдутся в юмористическом батле, в котором не менее медийное жюри определит победителя и назовет имя самой смешной звезды России. О том, как будут зажигать звезды на НТВ и почему это нельзя пропустить, — в материале «Ленты.ру».

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По мнению Дениса Дорохова, одного из звездных участников, главное отличие шоу «Звезды» в том, что в нем уже состоявшиеся артисты вовлечены в процесс командного соревнования. «В нем есть и серьезный юмор, и музыкальный, и юмор на грани фола. Признаюсь, хочется посмотреть, как коллективы будут бороться друг с другом, безучастным, на мой взгляд, остаться не получится. Только представьте: Александр Ревва соревнуется с Лерой Кудрявцевой, а Филипп Киркоров, например, со мной. Уверен, после баттлов у всех появится огонь в глазах, азарт и желание победить», — говорит юморист.

Помимо Дениса Дорохова, за звание самой смешной звезды России будут бороться Алексей Чумаков, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров, Джиган, Мигель, Марина Федункив, Александр Ревва и Дмитрий Маликов.

Новые амплуа для звезд шоу-бизнеса

«Когда слышат про новую юмористическую программу, то обычно представляют либо традиционную концертную программу, либо стендап с комиками, а не челлендж шоу, в котором очень популярные звезды бьются за звание лучшего в юморе, да еще и платят за это деньги», – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Я рад, что вместе с VK Видео и Medium Quality Production нам удалось придумать что-то новое, чего еще не было на российском телевидении Тимур Вайнштейн

Вячеслав Дусмухаметов уверен, что это будет очень интересный проект, потому что такого масштаба еще не делали. «Большие звезды нашего шоу-бизнеса в новом для себя амплуа и опытные юмористические коллективы, которые помогут звездам раскрыться — это звучит как вызов», – говорит генеральный продюсер Medium Quality Production, которая занимается производством шоу.

Шутки в сторону

Телеведущая Лера Кудрявцева возлагает большие надежды на шоу и воодушевлена форматом соревнования между звездами, которые не являются комиками, стендаперами или же юмористами. «Перед выходом на сцену я дико волновалась. Даже не помню, когда последний раз испытывала такое сильное волнение. Боялась забыть что-то и подвести тем самым команду, но я считаю, что мы все справились, а оценивать, конечно, уже должны жюри и зрители», — делится своими переживаниями ведущая.

Фото: пресс-служба НТВ

Дмитрий Маликов считает, что ему очень повезло с командой. «Во-первых, у нее отличное название – «Сборная России», во-вторых, ее участники – гиперпрофессионалы, у которых я многому учусь: профессиональному актерскому мастерству, чувству юмора, умению работать с публикой, аудиторией, жюри, друг с другом. Для меня это большая и приятная школа жизни», — говорит народный артист России.

Конечно, у меня есть актерский опыт в кино и рекламе, но в таком юмористическом конгломерате событий, сценок, жанров я работаю впервые. Поэтому я считаю это время бесценным Дмитрий Маликов

«Мне очень приятно быть капитаном команды в шоу «Звезды», — говорит рэпер Джиган. — Ребята часто пародировали меня в своих миниатюрах, которые я потом много раз видел в интернете. Поэтому я сразу понял, что нам будет комфортно друг с другом». Рэпер признается, что давно хотел попробовать свои силы в юмористическом жанре. «Мне кажется, из этого может выйти что-то новое и интересное. На мой взгляд, шоу «Звезды» на НТВ – это отличное начало такого пути и новая страница в моем творчестве. Я буду делать все возможное, чтобы моя команда победила и готов полностью отдать себя проекту».

Каждый звездный участник вносит 2 миллиона рублей в общий призовой фонд, таким образом главный приз составит 20 миллионов рублей

Все звездные участники до начала съемок приняли решение, что свой выигрыш отправят на благотворительные цели.

Кто на свете всех смешнее

Определить самую смешную звезду России предстоит не менее медийным членам жюри в лице Гарика Харламова, Сергея Жукова, Вали Карнавал, Жоры Крыжовникова, Артемия Лебедева и Тимати.

Фото: пресс-служба НТВ

Ведущим проекта, а также наставником одной из команд стал юморист Азамат Мусагалиев. Он признался, что участником быть сложнее, потому что это работа в коллективе. А вот когда он выступает в качестве ведущего, то должен быть на нейтральной стороне.

«Одно могу сказать точно – быть членом жюри я бы точно не хотел. Во-первых, это очень сложно. А во-вторых, как говорил Жванецкий, «когда звезды гаснут, они попадают в жюри». Поэтому хочется еще посветить. Нужно отдать должное всем участникам нашего проекта. Та самоирония, которой обладают ребята, заслуживает большого уважения, они активно участвуют в процессе создания шуток. Очень сложно отдать предпочтение кому-то. Кстати, даже Александр Ревва сильно волновался на первой программе, хоть он и опытный комик. Лера Кудрявцева, Марина Федункив, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, – все большие молодцы. Последний так вообще в совершенно не свойственном для себя амплуа выступает», — поделился Мусагалиев.

Кумир молодежи Валя Карнавал, член жюри шоу, считает, что ей досталась работа мечты при всей волнительности проекта. Звезда старается высказывать конструктивную критику и чаще всего оказывается солидарна с коллегами.

Мне всегда казалось, что там, где начинается судейство, заканчивается дружба, но я прогнала от себя эти мысли и решила, что буду жюрить так, как скажет сердце. Думаю, что я нестрогая Валя Карнавал

«Выбирая самую смешную звезду России, нужно учитывать много критериев. Это и актерское мастерство, и подача, и умение передать шутку. Далеко не все звезды обладают этим умением. Можно быть крутой звездой, но абсолютно не смешной», — считает репер и продюсер Тимати. У шоумена довольно строгое и критическое отношение к судейству, он также считает, что юмор должен оцениваться с нескольких разных позиций.

«Главное отличие шоу от других, наверное, в том, что звезды сами играют в эту замечательную игру под названием «Звезды», – говорит Гарик Харламов. – У каждой из них своя команда, и мы смотрим не только за выступлением прекрасных юмористов, но еще и за интегрированной в этот номер звездой. Ну и, конечно, еще одна отличительная черта проекта в том, что здесь я председатель жюри. Я сам себя так называю, поскольку сижу посередине».

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