Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:58, 28 марта 2024Наука и техникаРеклама

В России поступит в продажу уникальный гаджет. Чем удивит TECNO?

Изображение: TECNO mobile Limited

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж нового смартфона POVA 6 Pro 5G на российском рынке. Линейка POVA рассчитана на пользователей, которые ценят высокую производительность смартфона, в том числе в режиме многозадачности, а также нетривиальный энергичный дизайн. Об особенностях старшей модели шестой серии — в материале «Ленты.ру».

erid: 2RanymDgN6L

Корпус новинки выполнен в футуристичном дизайне с узором в виде металлических пластин и умной подсветкой. За производительность отвечает Dimensity 6080, аккумулятор увеличили до 6000 миллиампер-часов, а зарядку прокачали до 70 ватт. Также впервые в линейке POVA смартфон получил AMOLED-экран 6.8” и основной модуль на 108 мегапикселей.

Производительность и память

8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2.4 гигагерц выполнен по 6 нм техпроцессу. Это не самый новый чипсет, однако он остается одним из наиболее производительных среди аналогичных вариантов. 8 или 12 гигабайт оперативной памяти можно расширить до 16 и 24 гигабайт соответственно за счет внутренней памяти. Смартфон эффективно справляется с нагрузкой, в том числе и в большинстве современных игр.

Внутренняя память доступна в одной конфигурации — на 256 гигабайт. Благодаря слоту для карты памяти microSD объем памяти можно увеличить до 1 терабайта

Система жидкостного охлаждения теперь занимает площадь 27342 квадратных миллиметра и обеспечивает в два раза более эффективный отвод тепла по сравнению с предыдущими моделями POVA. Смартфон не нагревается даже в режиме многозадачности.

Изображение: TECNO mobile Limited

Большой аккумулятор

6000 миллиампер-часов — увеличенный по сравнению с устоявшимися стандартами объем батареи. Заряда POVA 6 Pro 5G хватает на 15 часов беспрерывного скроллинга соцсетей и 26 часов прослушивания музыки. Даже на 1 проценте зарядки смартфон способен продержаться дольше привычного — например, пользователь успеет 20 минут проговорить по телефону.

Впервые в смартфонах TECNO — зарядка на 70 ватт, причем доступно три разных сценария. В сверхбыстром режиме расширенный аккумулятор восполняет 50 процентов заряда всего за 20 минут. Умный режим сберегает батарею, понижая в процессе напряжение, поэтому заряжает чуть дольше — 25 минут до 50 процентов, полный цикл займет около 50 минут.

Низкотемпературная зарядка сводит к минимуму выделение тепла, благодаря чему POVA 6 Pro 5G можно безопасно заряжать при температуре до -20°

Функция обходной зарядки осуществляет питание напрямую от адаптера к материнской плате, благодаря чему во время игр или просмотра видео смартфон не перегревается. С реверсивной зарядкой 10 ватт обширный запас аккумулятора можно использовать для подзарядки различной периферии.

Изображение: TECNO mobile Limited

Видео и аудио высокого качества

На смену IPS пришел 6.8” AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 герц. Красочная картинка достигается за счет полного покрытия цветовой гаммы DCI-P3 и количества цветов 10 бит. Пиковая яркость достигает внушительных 1300 нит, так что содержимое экрана отлично видно даже на солнце. О мерцании можно не беспокоиться — высокая частота ШИМ 2160 герц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку на зрение.

Двойные стереодинамики теперь поддерживают не только высокое разрешение Hi-Res Audio, но и объемный звук Dolby Atmos

Z-осевой вибромоторчик создает реалистичную тактильную отдачу в мобильных играх. Улучшенный виброэффект используется и в других приложениях, например, в будильнике или при входящих звонках.

Изображение: TECNO mobile Limited

Яркие фото на любом расстоянии

Основной модуль 108 мегапикселей оснащен 6-ю пластиковыми линзами, размер сенсора — 1/1.52”, апертура — f/1.89. 3-х цифровой зум позволяет фотографировать без потери качества, а максимальное десятикратное увеличение помогает рассмотреть незначительные детали. Большой сенсор с размером пикселя 0.7 микрометра помогает делать яркие, насыщенные снимки.

Любители селфи оценят фронтальную камеру 32 мегапикселя с двойной подсветкой. В настройках можно выбрать не только уровень яркости, но и температуру света: холодный белый, теплый желтый или естественный. Кадры, снятые на фронтальную камеру, точно передают тон и настроение на момент съемки, а специальный режим позволяет создавать панорамные снимки.

Изображение: TECNO mobile Limited

Высокотехнологичный дизайн

Бренд TECNO в своем дизайне часто вдохновляется космосом, а конкретно линейка POVA испытывает на себе влияние научной фантастики. POVA 6 Pro 5G продолжает эту традицию. На заднюю панель корпуса при помощи техники фотолитографии нанесен сложный рисунок, напоминающий конструкцию из металлических пластин и контактов. Доступно две расцветки: «Серый метеорит» и «Зеленая комета».

Впрочем, ключевым элементом корпуса стала светодиодная подсветка. Узор из трех линий и кольцо вокруг одного модуля камеры включают в себя 210 независимых диодов.

Смартфон предлагает 8 предустановленных режимов подсветки, и пользователю дается возможность создавать собственные вариации — их доступно более 100. Особые эффекты предусмотрены для некоторых мобильных игр

Подсветка выполняет не только декоративные цели, но и служит визуальным индикатором для некоторых приложений. Она может сигнализировать о процессе зарядки, входящих звонках и уведомлениях, обратном отсчете для фотосъемки.

Изображение: TECNO mobile Limited

Общее впечатление и стоимость

POVA 6 Pro 5G получила апгрейд как основных характеристик (батарея, производительность), так и тех, которыми линейка POVA не всегда могла похвастаться (экран и камеры). Сбалансированная во всех отношениях модель подается в яркой оболочке с красивой подсветкой. Конфигурация памяти 256 гигабайт + 12 гигабайт обойдется пользователю в 27 990 рублей, до 11 апреля действует специальная стоимость 25 990 рублей. В своем ценовом сегменте новинка предлагает оптимальный набор возможностей и, что важно, комфортный пользовательский опыт.

РЕКЛАМА:
Рекламодатель:
TECNO mobile Limited

Продавец:
ООО «ДНС Ритейл»
ОГРН 1102540008230
Приморский край, город Владивосток

Что думаешь? Оцени!
      Арина Орлова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Одежду бренда Кайли Дженнер оценили словами «создана без уважения к людям»

      Российский военный избил инвалида до смерти и получил 15 лет колонии

      Идентичные близнецы женились на идентичных близнецах и родили родных сестер

      Военный рассказал о действиях ВСУ в районе Работино

      Найден простой способ сохранить свежесть бананов на две недели

      МИД Швеции признал разрешение на вербовку в ВСУ посольством Украины

      Российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

      Журова усомнилась в участии россиян в Олимпийских играх-2024

      Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы

      Все новости
      Популярные новости

      Названа доля участников программ лояльности среди покупателей маркетплейсов

      Исследование зафиксировало готовность россиян платить за нейросети

      103-летний мужчина женился на 49-летней женщине

      Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного. Почему главком ВСУ до сих пор остается на посту?

      На Украине утверждают, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ. Что известно о слухах об увольнении Залужного?

      В российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым. Жители пожаловались на актеров властям

      Россиянка вскрыла цинковый гроб с телом участвовавшего в СВО сына с одной целью

      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше