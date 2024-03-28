В России поступит в продажу уникальный гаджет. Чем удивит TECNO?

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж нового смартфона POVA 6 Pro 5G на российском рынке. Линейка POVA рассчитана на пользователей, которые ценят высокую производительность смартфона, в том числе в режиме многозадачности, а также нетривиальный энергичный дизайн. Об особенностях старшей модели шестой серии — в материале «Ленты.ру».

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Корпус новинки выполнен в футуристичном дизайне с узором в виде металлических пластин и умной подсветкой. За производительность отвечает Dimensity 6080, аккумулятор увеличили до 6000 миллиампер-часов, а зарядку прокачали до 70 ватт. Также впервые в линейке POVA смартфон получил AMOLED-экран 6.8” и основной модуль на 108 мегапикселей.

Производительность и память

8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2.4 гигагерц выполнен по 6 нм техпроцессу. Это не самый новый чипсет, однако он остается одним из наиболее производительных среди аналогичных вариантов. 8 или 12 гигабайт оперативной памяти можно расширить до 16 и 24 гигабайт соответственно за счет внутренней памяти. Смартфон эффективно справляется с нагрузкой, в том числе и в большинстве современных игр.

Внутренняя память доступна в одной конфигурации — на 256 гигабайт. Благодаря слоту для карты памяти microSD объем памяти можно увеличить до 1 терабайта

Система жидкостного охлаждения теперь занимает площадь 27342 квадратных миллиметра и обеспечивает в два раза более эффективный отвод тепла по сравнению с предыдущими моделями POVA. Смартфон не нагревается даже в режиме многозадачности.

Изображение: TECNO mobile Limited

Большой аккумулятор

6000 миллиампер-часов — увеличенный по сравнению с устоявшимися стандартами объем батареи. Заряда POVA 6 Pro 5G хватает на 15 часов беспрерывного скроллинга соцсетей и 26 часов прослушивания музыки. Даже на 1 проценте зарядки смартфон способен продержаться дольше привычного — например, пользователь успеет 20 минут проговорить по телефону.

Впервые в смартфонах TECNO — зарядка на 70 ватт, причем доступно три разных сценария. В сверхбыстром режиме расширенный аккумулятор восполняет 50 процентов заряда всего за 20 минут. Умный режим сберегает батарею, понижая в процессе напряжение, поэтому заряжает чуть дольше — 25 минут до 50 процентов, полный цикл займет около 50 минут.

Низкотемпературная зарядка сводит к минимуму выделение тепла, благодаря чему POVA 6 Pro 5G можно безопасно заряжать при температуре до -20°

Функция обходной зарядки осуществляет питание напрямую от адаптера к материнской плате, благодаря чему во время игр или просмотра видео смартфон не перегревается. С реверсивной зарядкой 10 ватт обширный запас аккумулятора можно использовать для подзарядки различной периферии.

Изображение: TECNO mobile Limited

Видео и аудио высокого качества

На смену IPS пришел 6.8” AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 герц. Красочная картинка достигается за счет полного покрытия цветовой гаммы DCI-P3 и количества цветов 10 бит. Пиковая яркость достигает внушительных 1300 нит, так что содержимое экрана отлично видно даже на солнце. О мерцании можно не беспокоиться — высокая частота ШИМ 2160 герц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку на зрение.

Двойные стереодинамики теперь поддерживают не только высокое разрешение Hi-Res Audio, но и объемный звук Dolby Atmos

Z-осевой вибромоторчик создает реалистичную тактильную отдачу в мобильных играх. Улучшенный виброэффект используется и в других приложениях, например, в будильнике или при входящих звонках.

Изображение: TECNO mobile Limited

Яркие фото на любом расстоянии

Основной модуль 108 мегапикселей оснащен 6-ю пластиковыми линзами, размер сенсора — 1/1.52”, апертура — f/1.89. 3-х цифровой зум позволяет фотографировать без потери качества, а максимальное десятикратное увеличение помогает рассмотреть незначительные детали. Большой сенсор с размером пикселя 0.7 микрометра помогает делать яркие, насыщенные снимки.

Любители селфи оценят фронтальную камеру 32 мегапикселя с двойной подсветкой. В настройках можно выбрать не только уровень яркости, но и температуру света: холодный белый, теплый желтый или естественный. Кадры, снятые на фронтальную камеру, точно передают тон и настроение на момент съемки, а специальный режим позволяет создавать панорамные снимки.

Изображение: TECNO mobile Limited

Высокотехнологичный дизайн

Бренд TECNO в своем дизайне часто вдохновляется космосом, а конкретно линейка POVA испытывает на себе влияние научной фантастики. POVA 6 Pro 5G продолжает эту традицию. На заднюю панель корпуса при помощи техники фотолитографии нанесен сложный рисунок, напоминающий конструкцию из металлических пластин и контактов. Доступно две расцветки: «Серый метеорит» и «Зеленая комета».

Впрочем, ключевым элементом корпуса стала светодиодная подсветка. Узор из трех линий и кольцо вокруг одного модуля камеры включают в себя 210 независимых диодов.

Смартфон предлагает 8 предустановленных режимов подсветки, и пользователю дается возможность создавать собственные вариации — их доступно более 100. Особые эффекты предусмотрены для некоторых мобильных игр

Подсветка выполняет не только декоративные цели, но и служит визуальным индикатором для некоторых приложений. Она может сигнализировать о процессе зарядки, входящих звонках и уведомлениях, обратном отсчете для фотосъемки.

Изображение: TECNO mobile Limited

Общее впечатление и стоимость

POVA 6 Pro 5G получила апгрейд как основных характеристик (батарея, производительность), так и тех, которыми линейка POVA не всегда могла похвастаться (экран и камеры). Сбалансированная во всех отношениях модель подается в яркой оболочке с красивой подсветкой. Конфигурация памяти 256 гигабайт + 12 гигабайт обойдется пользователю в 27 990 рублей, до 11 апреля действует специальная стоимость 25 990 рублей. В своем ценовом сегменте новинка предлагает оптимальный набор возможностей и, что важно, комфортный пользовательский опыт.

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Рекламодатель:

TECNO mobile Limited

Продавец:

ООО «ДНС Ритейл»

ОГРН 1102540008230

Приморский край, город Владивосток