На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

В эфире телеканала НТВ 17 августа в 20:00 состоится премьера нового развлекательного шоу для всей семьи «Чудо» с Арсением Поповым. Юные гости программы продемонстрируют свои таланты и расскажут о себе. Подробнее — в нашем материале.

Совсем скоро на НТВ стартует новое шоу «Чудо», где дети правят бал. Они придут вместе с родителями, чтобы продемонстрировать зрителям свои умения и рассказать о себе на всю страну. Однако это не конкурс — здесь не будет строгих судей, оценок, проигравших и горечи поражения. Но будет много искренних улыбок, заразительного смеха и детской непосредственности. Фишкой проекта станут обращения юных участников проекта к народу.

«Уже семь лет в эфире НТВ с успехом идёт детский конкурс «Ты супер!», который мы очень любим и которым мы очень гордимся. И мы рады, что совсем скоро в линейке наших развлекательных проектов, популярных у семейной и молодой аудитории, появится еще одно шоу с участием талантливых детей. В проекте «Чудо» не будет оценок и строгих судей и будет важный элемент, которого нет ни в одной другой программе. Все наши дети будут в конце своих выступлений записывать личное обращение к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и отдельно в новогодние праздники на НТВ. Ну а самое яркое обращение, которое выберут наши зрители, мы покажем перед выступлением Президента России в новогоднюю ночь!» — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В шоу приняли участие 146 детей из разных уголков России и ближнего зарубежья. Свои таланты в эфире НТВ покажут ребята из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новороссийска, Евпатории, Самары, Тулы, Томска и других городов и регионов страны. Также на сцене программы «Чудо» выступят дети из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Калейдоскоп талантов

Юные участники продемонстрируют зрителям вокальные данные, танцевальные и актерские таланты, сыграют на музыкальных инструментах и покажут цирковые номера. Среди гостей программы будут и обладатели необычных увлечений. Так, семилетний Арсен Папоян из Тамбова установил мировой рекорд по толканию автомобиля, а Любава Яковлева из Самары в пять лет является двукратной рекордсменкой Книги рекордов России по метанию ножа. Шестилетняя Полина Мессинезе из Белоруссии профессионально занимается грумингом, а одиннадцатилетний Никита Никитин из Якутии знает все о птицах и уже ведет экскурсии в музее природы. Также в шоу примут участие юные фермеры и кулинары, стендап-комики и спортивные комментаторы, проводник поезда, архитектор и чревовещатель — каждому из них не больше 12 лет. Самым маленьким участникам шоу «Чудо» по три года. Леон Половинко из Евпатории обладает отличной памятью и знает все о рыбах, а Богдан Краснов из Москвы мечтает стать актером и уже сейчас талантливо читает стихотворения наизусть.

Фото: Пресс-служба НТВ

Также специально для шоу изготовили уникальные декорации — объемные модели самолета и поезда, высокие растения, лабиринты, большую шкатулку в человеческий рост для маленькой балерины. Одной из основных декораций проекта стал гигантский двухметровый стул весом около 100 килограммов, на котором юные участники записали обращения к народу. Создать яркие номера детям помогут известные актеры, звезды российской эстрады и блогеры. А вести «Чудо» будет Арсений Попов — российский актер и известный импровизатор.

«Мне кажется, что создатели «Чуда» увидели во мне ребенка в теле взрослого человека и подумали, что я легко найду общий язык с детьми. Сложностей с ребятами у меня действительно не было. Мне повезло: я вижу непосредственных малышей, которые говорят забавные вещи и не по годам умны. Но одно дело провести с ними короткий промежуток времени, и совсем другое — воспитать человека. Огромное уважение их родителям: они не просто получают удовольствие от достижений своих чад, но и вкладывают в их развитие много труда и терпения. Их задача не просто сделать ребенка успешным и счастливым, но при этом не испортить его психику и не сломать в самом начале пути. Ребятам хочется посоветовать: верьте, что у вас все получится и пробуйте! Пробуйте все подряд!» — прокомментировал Арсений Попов.

Детские эмоции

Своими впечатлениями поделились и сами юные герои:

«Я впервые на телешоу, мне очень понравилось! Здесь очень много всего: камеры, свет, зрители, декорации! Очень круто! Я пришла в цирковое искусство восемь лет назад. Когда я была совсем маленькой, занималась в основном эквилибром, воздушной гимнастикой гораздо меньше, а потом совсем из нее ушла. Но недавно я поняла, что не могу без воздушной гимнастики и решила вернуться обратно, уже на воздушную петлю, гамак. Сейчас я пятикратная рекордсменка России! Я желаю зрителям, чтобы никто никогда не сдавался, мечтал и верил в мечту, уверенно шел к своей цели!» — рассказала одиннадцатилетняя Тамила Романина.

Фото: Пресс-служба НТВ

О своем опыте выступления рассказала и одиннадцатилетняя Александра Каганскис:

«После выступления у меня осталось много положительных эмоций, мне все понравилось! Больше всего запомнилось, как я шутила, веселила публику, мне очень нравится, когда люди смеются. Когда я вышла на сцену, ни о чем не думала и просто настроилась на то, что сейчас буду разговаривать с ведущим. Во время выступления я просто вхожу в актерский транс и живу в нем. Перед выходом я очень волнуюсь, а на сцене начинаю получать настоящий кайф! Иногда понимаю, например, что забыла танец, тогда я просто смотрю в зал, и ноги сами все делают. Люблю, когда я вообще ни о чем не думаю и просто получаю удовольствие от того, что нахожусь на сцене!».

Талантливые мальчишки тоже выступили на шоу. Один из них поделился с нами своим комментарием:

«Перед выступлением я просто был в себе уверен и все, все легко! У меня было отличное настроение, меня все поддерживали, поэтому я хорошо выступил. Чувствовал я себя прекрасно, потому что увидел людей вокруг, и сразу стало не так страшно. На сцене главное оставаться сосредоточенным, ведь если я ошибусь, то ошибется вся группа. Я бы хотел стать рок-звездой, когда вырасту. Для этого нужно собрать хорошую группу, быть уверенным и никогда не сдаваться!» — рассказал восьмилетний Иван Кузнецов.

Фото: Пресс-служба НТВ

Яркие впечатления остались и у шестилетней Татьяны Линёвой:

«Шоу "Чудо" мне очень понравилось, это был мой самый необычный день. Особенно запомнилось, как я засовывала руки в коробку. Я не понимала, что в ней находится, а мой друг Леня, сидя на заднем ряду, сильно удивился, потому что увидел там настоящего кролика! Я репетировала, как буду выходить на сцену и какие слова буду говорить на чудо-стуле. На шоу я научилась не бояться».

Участники шоу получили яркие эмоции не только от съемок, но и от разнообразных подарков. Ребятам вручили то, о чем они мечтали: велосипеды, телескопы, игрушки, сертификаты в парк аттракционов и многое другое.

Шоу «Чудо» — с 17 августа в 20:00 каждую субботу на НТВ. Не пропустите!

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Рекламодатель: АО «Телекомпания НТВ». ИНН 7703191457

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