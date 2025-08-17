Мир
В России оценили итоги саммита на Аляске

Постпред РФ в Вене Ульянов назвал нонсенсом заявления Запада об изоляции России
Марина Совина
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал итоги саммита Россия — США, который состоялся 15 августа на Аляске. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.

Ульянов оценил встречи саммита на Аляске и назвал нонсенсом заявления западных журналистов, что встреча завершила изоляцию России. Он подчеркнул, что страна не могла быть изолирована меньшинством в лице Запада, который представляет примерно 12 процентов населения планеты.

«Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, "Большой семерки" и еще нескольких государств», — отметил российский постпред.

Вечером 15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

