22:36, 17 августа 2025Спорт

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Краснодар» разгромно победил «Сочи» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 5:1. На 49-й минуте первый мяч забил полузащитник Эдуард Сперцян. На 62-й минуте он сделал дубль. На 65-й минуте отставание «Сочи» сократил хавбек Антон Зиньковский. Через две минуты за «Краснодар» отличился полузащитник Виктор Са.

На 72-й минуте сделал счет разгромным хавбек Никита Кривцов. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил полузащитник Гаэтан Перрен.

Таким образом, после пяти матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Сочи» располагается на 15-м месте, имея в активе одно очко. Лидирует московский «Локомотив» с 13 очками.

В следующем матче «Краснодар» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Сочи» примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 24 августа.

