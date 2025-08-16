Спорт
16:56, 16 августа 2025Спорт

«Локомотив» вырвал ничью у новичка РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 1:1. На третьей минуте первый мяч забил нападающий Брайан Александр Хиль. На 80-й минуте отличился форвард Николай Комличенко и вырвал ничью для москвичей.

Таким образом, после пяти матчей «Локомотив» остается лидером РПЛ, набрав 13 очков. «Балтика» является новичком РПЛ и располагается на третьем месте, имея в активе девять очков.

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 23 августа. «Балтика» днем позже на выезде сыграет с «Сочи».

    Все новости