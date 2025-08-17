Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

Путин отложил четыре листа подготовленной речи на пресс-конференции на Аляске

Президент России Владимир Путин изменил свою речь во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как российский лидер откладывает четыре листа текста.

Уточняется, что это произошло после слов президента России о том, что Москва рассчитывает на отказ Киева и европейских стран от попыток сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта на Украине за счет провокаций или интриг.

На пресс-конференции Путин также напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

Мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом Владимир Путин президент России

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Путин и Трамп встретились на Аляске ради мира на Украине

Российско-американские переговоры состоялись 15 августа в городе Анкоридже на Аляске. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования конфликта на Украине.

В общей сложности саммит длился 2 часа 45 минут в формате «три на три». К американскому президенту присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД Сергей Лавров и советник Юрий Ушаков.

После саммита Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. У политиков состоялся довольно напряженный разговор о тезисах, поднятых лидерами России и США на встрече на Аляске.

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Появились подробности по договоренностям России и США на Аляске

В воскресенье, 17 августа, Стив Уиткофф сделал заявление по прошедшим на Аляске переговорам. Он сказал, что Россия и США достигли общего решения по гарантиям безопасности для Украины.

Уиткофф назвал договоренность о коллективной защите Украины большим прорывом, сравнив ее с пятой статьей НАТО. При этом спецпосланник президента США добавил, что Россия согласна законодательно прописать тот факт, что не станет «нападать» на европейские страны. Также американская сторона учитывает то, что Россия против включения украинцев в состав НАТО, так как «это красная линия». Все это должно устроить украинские власти, подчеркивает спецпосланник президента США.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности», — заключил Уиткофф.

Он также сообщил, что Москва якобы «пошла на уступки насчет пяти регионов Украины». В тот момент спецпосланник США не стал раскрывать детали, однако подметил, что Россия якобы согласилась «не захватывать всю Украину целиком».

Позднее «Политика страны» писала, что речь может идти о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Россия якобы может вывести из этих регионов свои войска. «А также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — было сказано в сообщении.