Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 17 августа 2025Россия

Путин во время пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Путин изменил свою речь во время пресс-конференции по итогам саммита на Аляске
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин изменил свою речь во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как глава государства по ходу выступления отложил в сторону четыре листа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло после слов президента России о том, что Москва рассчитывает на отказ Киева и европейских стран от попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись в городе Анкоридже на Аляске 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Американский рэпер избил своего охранника на концерте в России

    Чимаев рассказал о вкладе Кадырова в чемпионство UFC

    В США оценили влияние санкций против России на урегулирование украинского кризиса

    Путин во время пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

    Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости