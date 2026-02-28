Реклама

Мир
00:21, 28 февраля 2026Мир

Зеленский пытался поднять в интервью острую тему и был прерван

Дмитриев: Интервьюер перебил Зеленского, затронувшего тему ядерного оружия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попытался поднять в интервью Sky News острую тему, касающуюся ядерного оружия, однако был прерван журналистом. На это обратил внимание спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, комментируя отрывок беседы главы Украины в соцсети X.

По мнению Дмитриева, интервьюер намеренно перебил Зеленского, чтобы тот не успел закончить свою мысль.

«Британский репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или "грязную" бомбу, он бы принял ее "с удовольствием"», — написал спецпредставитель главы РФ.

Украинский лидер в интервью Sky News заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. Однако, по его словам, Киеву не поступали такие предложения.

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что эти две страны готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

