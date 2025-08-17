Экономика
22:50, 17 августа 2025Экономика

Перед Крымским мостом в очереди скопилось более тысячи машин

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Перед Крымским мостом в очереди скопилось более тысячи машин, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На 21:00 со стороны Тамани очереди на досмотр ожидали 1015 автомобилей, задержка составляла более трех часов. Со стороны Керчи затруднений проезда не было.

К 22:00 число машин сократилось до 625 транспортных средств, а время ожидания составляет около двух часов.

Ранее о пробке на Крымском мосту сообщалось 15 августа. Тогда на транспортном переходе скопилось 1,42 тысячи автомобилей.

