В Германии обвинили ЕС в нежелании участвовать в переговорах по Украине

Депутат Лашет: Евросоюз сам виноват, что не попал на саммит на Аляске

Страны Евросоюза (ЕС) не захотели участвовать в мирных переговорах по Украине, поэтому не были приглашены на Аляску, где ранее провели встречу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. С таким мнением выступил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью Tagesspiegel.

«Было ясно, что президент США Трамп будет стремиться к переговорам с Путиным о завершении войны. Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров», — отметил он.

То, что на Аляске за столом переговоров не было Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС, собственная вина Европы, поскольку ставка делалась лишь на военное решение конфликта, подчеркнул Лашет.

Ранее в Госдуме заявили, что саммит Путина и Трампа на Аляске посеял панику среди лидеров стран Европы и стал для многих отрезвляющим душем. Также было высказано мнение, что у европейских стран не получится окупить свои средства, вложенные в разжигание украинского конфликта.

В свою очередь, Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным заявил, что европейские страны должны «немного поучаствовать» в урегулировании конфликта на Украине.