В Госдуме заявили о панике в Европе из-за саммита на Аляске

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске посеял панику среди лидеров стран Европы и стал для многих отрезвляющим душем. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает в воскресенье, 17 августа, РИА Новости.

«Сродни прозрению завзятого игромана. Там (в Европе — прим. «Ленты.ру») наконец осознали, что украинский многообещающий лототрон на деле является лохотроном», — сказал он.

Парламентарий добавил, что у европейских стран не получится окупить свои средства, вложенные в разжигание украинского конфликта.

Переговоры президентов России и США состоялись в Анкоридже 15 августа.

