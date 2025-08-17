На Украине заметили изменения в риторике Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский изменил риторику в отношении России и Путина

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свои формулировки в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский заметил, что изменения в риторике Зеленского произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«После встречи Трампа и Путина Зеленский стал писать "Россия" с большой буквы, а Путина называть "российским руководителем". Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — написал Дубинский.

Вечером 15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

