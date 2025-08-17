Полянский призвал учитывать мнение 7 млн украинцев, переселившихся в Россию

Мнение украинцев, которые нашли убежище в России, тоже необходимо учитывать при мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает телеканал «Би-би-си» (BBC).

Он отметил, что переселившиеся в Россию украинцы хотят, чтобы их признавали русскоязычными. Они желают сохранить веру и не подвергаться преследованиям со стороны Киева.

«Нужно учитывать и мнение примерно 7 миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта», — призвал Полянский.

Ранее дипломат заявил, что ООН поступает лицемерно, игнорируя удары Украины по России.