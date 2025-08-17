Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 17 августа 2025Россия

Полянский призвал учитывать мнение переселившихся в Россию украинцев

Полянский призвал учитывать мнение 7 млн украинцев, переселившихся в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Мнение украинцев, которые нашли убежище в России, тоже необходимо учитывать при мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает телеканал «Би-би-си» (BBC).

Он отметил, что переселившиеся в Россию украинцы хотят, чтобы их признавали русскоязычными. Они желают сохранить веру и не подвергаться преследованиям со стороны Киева.

«Нужно учитывать и мнение примерно 7 миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта», — призвал Полянский.

Ранее дипломат заявил, что ООН поступает лицемерно, игнорируя удары Украины по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    На Украине заметили изменения в риторике Зеленского

    «Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня

    Полянский призвал учитывать мнение переселившихся в Россию украинцев

    Раскрыт план Трампа в отношении Зеленского и Украины

    В российском регионе четыре человека пострадали при атаке беспилотника

    Макрон раскрыл цель визита в США

    Макрон заявил о необходимости присоединения Европы к переговорам по Украине

    Военкор рассказал о последнем шансе для Зеленского

    Глава Еврокомиссии сделала заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости