На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

Продолжение полюбившегося зрителям сериала получило название «Тверская. Любой ценой». Подробности новых сюжетных поворотов — в нашем материале.

«Все становится серьезнее и опаснее»

В новом сезоне противостояние Соболева с его врагами выходит на новый уровень. Поверженный и лишенный всего Неретин предлагает Соболеву перемирие и за это называет истинного заказчика убийства его родителей. Теперь враг Соболева — авторитетный бизнесмен Иван Липранди, уже знакомый зрителям по первому сезону. Кроме того, выясняется, что киллер, стрелявший в них с Луизой, убит. Теперь главному герою, помимо прочего, нужно узнать, кто является заказчиком покушения.

Еще одной целью Соболева становится заказчик убийства вора в законе и его помощника в воровском мире — Отца (Папанина): в их поисках ему поможет Ящер, который занял трон Отца.

Разбираясь со своими личными врагами и делами, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и вместе со своей командой — немного суровым, но отличным опером Бондаревым, молодым хипстером, но при этом грамотным опером Лазаревым и умным, добрым и порой смешным Левой Бернштейном — раскрывать много запутанных дел.

Фото: пресс-служба НТВ

Сергей Краснов, режиссер-постановщик сериала, рассказал подробности: «Во втором сезоне сериала "Тверская" все становится серьезнее и опаснее. Главный герой вступает в поединок с сильнейшим противником, который использует все методы для достижения своих целей. В этом сезоне много динамики, трюков, драк, слежек, преследований. Команда оперов расследует убийства, подставы, мошенничество, воровство. Соболев защищает свою возлюбленную и в то же время пытается наказать убийцу своих родителей. В производстве мы старались сделать захватывающую историю, внимательно проследить развитие всех персонажей, любовь, отношения, юмор, забавные ситуации, которые всегда случаются. Несмотря на то что опера работают на Тверской, это самые простые честные парни. Они выполняют свой долг, страдают, рискуют, абсолютно искренне делают свое дело».

Фото: пресс-служба НТВ

«Это своего рода чудо»

С новой силой закручивается и романтическая линия сюжета. Полина, которую Соболев выручает в трудной ситуации и которой на время уступает свое жилье, влюбляется в Соболева и всячески пытается завоевать его сердце, тем самым создавая проблемы в их отношениях с Луизой.

Лукерья Ильяшенко, исполнительница роли Луизы, рассказала: «В новом сезоне активно развиваются лирические линии персонажей. Их отношения становятся глубже, интереснее и сложнее.

Мою героиню Луизу тоже ждут новые перипетии, она начнет рассматривать себя не только как адвоката, профессионала, человека, который сконцентрирован на работе, но и как женщину. Она будет примерять на себя образ жены Лукерья Ильяшенко актриса

Одну из самых романтичных сцен мы снимали на крыше гостиницы "Националь". Было невероятно красиво, хоть и холодно. Зрительская реакция — это всегда непредсказуемо. На моей практике были потрясающие сценарии с большими звездами, с сильным актерским составом и классным режиссером, но проект просто не выстреливал. Это своего рода чудо: либо случилось, либо нет. Прекрасно, что с "Тверской" это чудо произошло».

«Больше всего мне запомнилась сцена, где наши подозрения падают на богатого и немножко сумасшедшего мужчину, живущего в роскошном особняке. Там он проводит тематические вечера, темой одного из которых было танго. И вот мой герой заходит на вечеринку и говорит, что никто не обращает на него внимания. Сразу после этого я моментально врываюсь в танец и исполняю небольшой кусочек танго с какой-то незнакомой девушкой, тем самым сразу обращая все взгляды на себя. Такие комедийные сцены всегда разбавляют повествование, сериал сразу смотрится легче, интереснее», — поделился своими впечатлениями от съемочного процесса актер Иван Колесников, исполнитель роли Соболева.

Фото: пресс-служба НТВ

«Цепляет увлекательным сценарием и хорошими актерами»

Александр Красовский, исполнитель роли Бондарева, также поделился своими ощущениями и ожиданиями от нового сезона: «Я думаю, сериал "Тверская" цепляет увлекательным сценарием и хорошими актерами. Надеюсь, мы неплохо отработали.

Второй сезон будет еще интереснее. В нем много экшена и еще лучше раскрыты все персонажи Александр Красовский актер

Например, моего героя Федора Бондарева в новых сериях ждут серьезные изменения в семейной жизни. Сериал снимался в основном в Москве и Подмосковье, одна из самых интересных локаций — это аэродром. Вся команда отработала с полной отдачей, отдельная благодарность режиссеру Сергею Краснову. Желаю всем прекрасного просмотра».

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