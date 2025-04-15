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19:04, 15 апреля 2025Россия

Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные перехватили переговоры бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. В окружении находятся около 300 украинских солдат.

По словам зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, находящиеся в окружении Российской армии не хотят сдаваться, так как являются карателями, приехавшими в Курск «на охоту на людей». «Они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — сказал он.

Горнальский монастырь назвали сложным объектом для штурма

Как сообщил военкор Александр Коц, монастырь — основательное сооружение с толстыми стенами, расположенное на господствующей высоте, поэтому лобовой штурм может «обойтись очень дорого». «В окрестностях монастыря находятся меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Это разветвленная сеть ходов и укрытий, где противник вполне успешно сможет обороняться длительное время и укрываться, как это здесь делали монахи после революции», — сказал он и добавил, что украинские военные устроили там склад и огневые позиции.

Российским военнослужащим придется изолировать район боевых действий у Горналя, чтобы принудить гарнизон к сдаче, считает военный корреспондент. По его мнению, населенный пункт отрежут от снабжения и сообщения с Сумской областью, после чего останется только ждать, периодически атакуя ВСУ ракетами и дронами.

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Военнослужащие ВСУ пытались сбежать из монастыря по подземным ходам

По данным источника агентства в силовых структурах, ВСУ несут существенные потери на этом направлении. «Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Бойцы элитной бригады ВСУ пытались бежать из монастыря. Это оказались военнослужащие элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады теробороны использовались ими в качестве заградотрядов.

Однако в группировке войск «Север» сообщили о блокировке пехоты в Горнале. Кроме того, отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В РЦП раскритиковали ВСУ за размещение в монастыре

Религиозные объекты запрещается использовать в качестве оборонительных сооружений, подвергая опасности как находящихся там, так и неприкосновенность святыни, отметил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Я считаю, что намерение использовать монастырь для боевых действий могло прийти в голову только тем людям, которые потеряли всякое уважение к христианскому наследию, или тем, для кого это христианское наследие является чужеродным», — сказал он.

Кипшидзе заявил, что в ходе возможных боевых действий монастырь может пострадать, назвав такой исход неприемлемым. «Мы думаем, что это пренебрежительное отношение к святыне рано или поздно получит свою оценку со стороны всех людей, которые имеют уважение к христианским святыням и святыням других религий», — заключил он.

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