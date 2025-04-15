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11:04, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В РПЦ жестко раскритиковали ВСУ за размещение в монастыре под Курском

Представитель РПЦ Кипшидзе раскритиковал размещение ВСУ в монастыре под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Размещение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области противоречит международному гуманитарному праву, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Религиозные объекты запрещается использовать в качестве каких-то оборонительных сооружений, подвергая опасности как находящихся там, так и неприкосновенность святыни. Я считаю, что намерение использовать монастырь для боевых действий могло прийти в голову только тем людям, которые потеряли всякое уважение к христианскому наследию, или тем, для кого это христианское наследие является чужеродным», — заметил Кипшидзе.

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По словам представителя РПЦ, в ходе возможных боевых действий монастырь может пострадать. Он отметил, что подобного рода развитие ситуации является неприемлемым.

«Мы думаем, что это пренебрежительное отношение к святыне рано или поздно получит свою оценку со стороны всех людей, которые имеют уважение к христианским святыням и святыням других религий», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь минометные и артиллерийские расчеты. Также отмечается, что бойцы отказались от переговоров по сдаче в плен.

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