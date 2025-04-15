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19:15, 15 апреля 2025Наука и техника

Названа система для уничтожения «самого мощного оружия Киева»

TNI: Российский ЗРК «Крона» сможет эффективно уничтожать дроны Киева
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона-Э» сможет эффективно уничтожать дроны, которые считают самым мощным оружием Киева. Преимущества системы назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Она ["Крона-Э"] была представлена концерном "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что наличие двух типов ракет в арсенале «Кроны» гарантирует уничтожение любых обнаруженных целей, включая дроны, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Он допустил, что «Кроны», которые могут использовать для защиты ключевых объектов на территории России, способны создать защитный купол над объектом.

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В марте стало известно, что концерн «Калашников» представил полнофункциональные макетные образцы боевого модуля, двухдиапазонного радиолокационного комплекса и автоматизированного рабочего места командного пункта ЗРК «Крона» заказчику. Комплекс несет зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

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