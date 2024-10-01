Россияне активно скупают жилье в Крыму. Какие квартиры можно найти на побережье Черного моря?

Жить на берегу моря в окружении природы — об этом мечтают многие. Идеальный вариант — жить в комфорте, который обеспечивает современное жилье. Какие возможности открывает новый жилой дом «На Родниковой» в Крымском поселке Кореиз в районе Большой Ялты, выяснила «Лента.ру».

Сказочная страна

Когда-то живописные окрестности Крымского поселка Кореиз привлекли внимание прославленного режиссера Александра Роу, снявшего здесь сказку «Василиса Прекрасная».

Эти места притягивали ученых, писателей, поэтов, художников, артистов. Они вдохновляли поэта Жуковского и композитора Рахманинова, Льва Толстого и Чехова, Шаляпина и Бунина, Маяковского и Немировича-Данченко, Курчатова и Туполева и многих других выдающихся личностей.

Именно здесь, в Кореизе, располагается новый жилой дом «На Родниковой». Он станет идеальным выбором для активной молодежи, семей с детьми и для тех, кто ищет уединенное тихое место подальше от городской суеты.

Изображение: ООО «СЗ «Заря-Юг»

Между горами и морем

Кореиз расположен на Южном берегу Крыма, в предгорьях рядом со знаменитой горой Ай-Петри с ее пещерами.

Рядом — два курортных поселка Мисхор и Гаспра. В Мисхор ведет канатная дорога с изумительными видами.

Всего в 8 километрах — Ялта. В 55 километрах — Симферополь.

Жилой дом «На Родниковой» имеет все преимущества города — такие, как комфорт и безопасность. И при этом расположен на берегу моря в окружении прекрасной природы

Это выгодно выделяет проект на рынке южной недвижимости.

Здесь каждый найдет то, что нужно ему, чтобы жить в гармонии с природой. Активным и неугомонным придутся по душе здешние леса, горы, скалы и пещеры, любителям неторопливых прогулок — ухоженные парки, пытливым — многочисленные исторические достопримечательности. И всех, несомненно, будет завораживать вечный зов моря.

Квартиры мечты

Жилой дом «На Родниковой» — это современный девятиэтажный дом с панорамным остеклением, подземным двухуровневым паркингом на 67 машиномест. Сразу за домом начинается лесной массив.

На придомовой территории расположены зоны отдыха, детские и спортивные площадки. «На Родниковой» строится надежным партнером — компанией «Специализированный застройщик «Заря-Юг», за плечами которого более десяти лет успешной работы в девелопменте. Сайт жилого дома: https://родниковая-ялта.рф .

Изображение: ООО «СЗ «Заря-Юг»

Дом «На Родниковой» по праву считается одной из самых качественных застроек на территории Крыма. Поэтому квартира здесь станет еще и выгодной инвестицией, учитывая недооцененность рынка Большой Ялты на фоне Сочи.

Дом состоит из двух корпусов и включает 184 квартиры с разными вариантами планировок: шесть вариантов студий площадью от 30 до 55 квадратных метров и три варианта двухкомнатных квартир площадью от 67 до 81 квадратного метра.

Потолки высотой 2,75 метра и панорамные окна высотой 2,5 метра создают ощущение простора, наполняя помещение светом и воздухом. Даже с первых этажей из окон открываются фантастические виды на горы и море.

Дыхание истории

Владельцы квартир в доме «На Родниковой» получат уникальную возможность жить в окружении самых знаменитых исторических достопримечательностей Крыма.

Эти места помнят славные времена. Например, по соседству на мысе Ай-Тодор археологи нашли остатки строений римского гарнизона.

В двух шагах от жилого комплекса расположена одна из главных достопримечательностей Крыма, Юсуповский дворец — резиденция делегации СССР на знаменитой Ялтинской конференции. Он построен в стиле итальянского Возрождения и окружен олеандрами, лаврами и ливанскими кедрами.

Поблизости раскинулись парк усадьбы Романтическая Александрия и великолепный парк в Мисхоре, где растут вековые кипарисы, бамбук и пальмы, а воздух благоухает розами и экзотическими растениями.

Еще один парк в мавританском стиле разбит вокруг дворца Дюльбер, также неподалеку от Кореиза.

До знаменитого замка Ласточкино гнездо тоже можно добраться очень быстро. И это только часть достопримечательностей, окружающих Кореиз.

Изображение: ООО «СЗ «Заря-Юг»

Современные чудеса

Жить среди природы сегодня можно с максимальным комфортом. Жилой дом «На Родниковой» оснащен по последнему слову техники: к услугам жильцов система «умный дом» и высокоскоростной интернет.

Максимальную безопасность обеспечивают закрытая для посторонних территория и подземный паркинг. Он оборудован современными охранными и пожарными системами. Как и в жилых зонах, там установлено видеонаблюдение.

На нулевом этаже расположены индивидуальные кладовые помещения для хранения хозяйственного имущества жильцов.

В доме установлены бесшумные скоростные лифты, которые доставят жильцов прямо до подземного паркинга.

Помещения отделаны качественными натуральными материалами. Входные группы оформлены профессиональными дизайнерами.

Жилой дом окружает развитая инфраструктура. До детского сада — пять минут пешком, до школы — 10, до амбулатории — 15 минут

На нижних этажах жилого дома будут работать магазины и кафе.

Изображение: ООО «СЗ «Заря-Юг»

«Копия древнего рая»

«Я езжу по Южному берегу Крыма, не Крым — а копия древнего рая! Какая фауна, флора и климат! Пою, восторгаясь и озирая», — писал Маяковский.

Сегодня здесь созданы все условия для отдыха и восстановления сил. Кореиз построен на склонах Крымских гор. В центре поселка расположена смотровая площадка, откуда открывается невероятный обзор на море, горы и все близлежащие поселки на Южном берегу.

Раньше здесь, на месте памятника Ленину, стоял древний маяк. От северных ветров Кореиз закрывают склоны Ай-Петри, а с юга омывает Черное море, согревающее воздух зимой и охлаждающее летом.

Поэтому Южный берег Крыма славится своим уникальным климатом: лето жаркое, но не знойное, а зима теплая — температура воздуха редко опускается ниже плюс 10 градусов.

Уже в феврале распускаются цветы. Купальный сезон длится с конца мая по начало октября.

В окружающих Кореиз парках много вечнозеленых растений — ливанские кедры, кипарисы, маслины, лавр, мирт, самшит, магнолии, пальмы. Поэтому кажется, что зиме в эти местах нет хода. Здесь растут гранаты, лимоны, хурма, фейхоа и киви, а еще элитные сорта винограда, из которых делают знаменитые крымские вина.

Сухой горный воздух в Кореизе обладает целебными свойствами, полезными при многих хронических заболеваниях. Кроме того, его наполняют фитонциды — природные антибиотики, которые содержатся в эфирных маслах хвойных деревьев, ароматы эфирных масел целебных растений, соли и йод морской воды.

Способы покупки

Квартиру в жилом доме «На Родниковой» можно купить за наличный расчет, в рассрочку и в кредит. Сделку можно оформить дистанционно из любой точки мира. Можно использовать материнский капитал для оплаты части стоимости жилья.

Компания-застройщик сотрудничает с ведущими банками РФ, такими, как Сбербанк и ВТБ, предлагая выгодные условия ипотечного кредитования

Для приобретения квартиры можно использовать льготные ипотечные программы: «Семейную ипотеку» и «Военную ипотеку».

Строительство ведется через эскроу-счета по ФЗ-214, обеспечивая защиту средств покупателей и прозрачность сделок.

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Застройщик: ООО «СЗ «Заря-Юг»

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