Забота о себе
21:04, 25 августа 2025Забота о себе

Назван способ остановить навязчивые мысли перед сном

Психолог Морозова: Обдумывание худшего сценария помогает от навязчивых мыслей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерная тревожность перед сном может быть следствием постоянного стресса и многозадачности, заявила клинический психолог Кристина Морозова. В беседе с «Известиями» она назвала способ остановить навязчивые мысли перед сном.

Эксперт отметила, что тревогу усиливают малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и вредные привычки. «В момент, когда психика наиболее уязвима (перед сном), тревожные мысли и переживания, которые удавалось не замечать, захватывают сознание и не дают уснуть», — объяснила Морозова.

Чтобы избежать тревожных мыслей, психолог порекомендовала использовать технику декатастрофизации, то есть обдумывать худшее из возможных развитие событий. Морозова посоветовала представить, каковы шансы на худший исход событий, как человек будет справляться с ситуацией в этом случае. Ответы помогут ослабить тревогу и вернуть контроль над ситуацией, отметила она.

Эффективной Морозова назвала технику «Мышечная релаксация по Джекобсону», предполагающую поочередное напряжение и расслабление групп мышц. Также психолог посоветовала вечером заниматься легкими физическими нагрузками, чтобы снизить уровень стресса.

Ранее психологи Санам Хафиз и Том Макдонах перечислили фразы, которые выводят собеседника из себя и усугубляют конфликт. По их мнению, коммуникацию при ссоре ухудшают высказывания, начинающиеся со слов «ты всегда» или «ты никогда».

