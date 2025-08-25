Мир
В Бразилии заявили о желании сотрудничать с Россией вопреки угрозам со стороны США

Депутат Отони: Бразилия не откажется от выгодного сотрудничества с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразилия не станет отказываться от выгодного сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы США ввести санкции против тех стран, которые продолжают партнерство с Москвой. Об этом заявил депутат бразильского Конгресса Реймонт Отони, пишет ТАСС.

«С Россией мы поддерживаем в первую очередь торговые отношения, в том числе в сфере обмена технологиями. Это партнерство крайне полезно. Сотрудничество будет продолжаться», — заверил политик.

По словам Отони, Бразилия будет и дальше искать новые возможности для перенаправления экспорта после введения США пошлин на товары южноамериканской республики.

В начале августа Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, государства договорились действовать на основе принципов «равенства, взаимной выгоды, твердого взаимного доверия, открытости, инноваций, справедливости, равенства и уважения суверенитета».

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

