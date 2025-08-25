Российская теннисистка Павлюченкова обыграла украинку в первом круге US Open

Россиянка Павлюченкова обыграла украинку Ястремскую в первом круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Павлюченкова победила в трех сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 42 минуты. После окончания матча Ястремская отказалась пожать руку россиянке.

Ранее в других матчах первого круга US Open Анастасия Потапова обыграла китаянку Чжу Линь, а Вероника Кудерметова уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен, которая является 147-й ракеткой мира. В мужском турнире Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге и устроил скандал. Он передразнивал соперника, показал ему неприличный жест, вступил в конфликт с арбитром, а после матча разбил ракетку.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 18 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.