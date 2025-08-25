Экономика
21:01, 25 августа 2025

Банки захотели обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир

ЦБ допустил введение регулярной переоценки стоимости жилья в ипотеке
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стоимость квартир после выдачи ипотеки могут подвергнуть переоценке. Такое нововведение допустили в Центробанке, предложение включено в обновленную версию доклада о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора на сайте регулятора.

Согласно документу, кредитные организации могут обязать пересматривать стоимость недвижимости, купленной в кредит. Такая переоценка, как отражено в докладе, задумывается регулярной и позволит просчитать риск-вес после оформления ипотеки. Механизм в случае одобрения внедрят не раньше первого полугодия 2027 года. График реализации пока не уточняется. Новые нормы, уравнивающие риск-веса на рынке новостроек, действует с 18 августа 2025 года.

Ранее в Госдуме допустили повышение выплат на погашение ипотеки для многодетных семей. Сумма может быть увеличена вдвое и составит 900 тысяч рублей. Финансисты, однако, не считают такую инициативу правдоподобной. По мнению специалистов, на ее осуществление из госбюджета потребуется более чем 200 миллиардов рублей.

