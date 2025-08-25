Оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна арестовали

Суд арестовал оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна

Таганский районный суд Москвы арестовал оскорбившего защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что Маркарян не признал вину и возражал против ареста.

Во время допроса блогер заявил, что «не узнает человека на видео», а канал, на котором размещена запись, ему якобы не знаком. Также Маркарян отметил, что «полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи».

Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Блогер был задержан на пути в Белоруссию. Туда его вез близкий друг. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным.